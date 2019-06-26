中國對加拿大豬肉說不 孟晚舟事件陰影仍難逾越

圖片版權 Getty Images Image caption 中國因為非洲豬瘟影響產出，豬肉價格上漲。沒有豬瘟的豬肉生產國都希望增加對中國出口。

中國暫停從加拿大進口豬肉，中加關係自從孟晚舟事件後日益緊張。

中國指稱，在從加拿大進口的一批豬肉產品中發現了禁用的飼料添加劑瘦肉精。中方調查還發現，加拿大有關企業的多達188份與向中國出口的豬肉相關的衛生證明是偽造的。

同時，美國總統特朗普近期會晤加拿大總理特魯多時表示，在加拿大對華鬥爭中，他將鼎力相助。美國能在豬肉問題上幫助加拿大嗎？特朗普表態是否和加拿大軍艦台灣海峽行有關？

加拿大瘦肉精和偽造證書

中國駐渥太華大使館的一份聲明稱，一批從加拿大運到中國的豬肉產品中發現萊克多巴胺殘留物，中國隨即立即暫停從相關企業進口豬肉產品。

中國大使館的聲明稱，中國方面要求加方進行調查。調查發現，輸華豬肉隨附的官方獸醫衛生證書是偽造的，併發現共有188份偽造證書。加方認為，事件是刑事犯罪。

聲明說，這些偽造的肉類衛生證書通過加拿大官方證書通報渠道發往中國監管部門，反映加方輸華肉類監管體系存在明顯安全隱患。為保障中國消費者安全，中方採取緊急預防性措施，要求加政府於6月25日起自主暫停簽發對華出口肉類證書。

聲明還說，中國方面希望加方高度重視此次假證書事件，盡快完成調查並採取有效整改措施，以更加負責任的態度確保輸華食品的安全。

中加關係跌近冰點

自從華為首席財務官、華為創始人任正非的女兒孟晚舟應美國方面要求在溫哥華過境時被捕後，中加兩國的緊張關係加劇。

之後，兩名加拿大公民被控違法犯罪在中國被拘留。

同時，孟晚舟向加拿大政府、邊檢機構和警察當局提出了民事索賠，指控其嚴重侵犯其民事權利。

圖片版權 EPA Image caption 美國總統特朗普近期會晤加拿大總理特魯多時表示，在加拿大對華鬥爭中，他將鼎力相助。

2019年3月，中國向加拿大兩個主要油菜籽出口商發出違規通知。6月，中國進一步加強對加拿大進口豬肉的檢查。

在暫停進口加拿大豬肉同時，中國也努力遏制自2018年以來迅速蔓延到中國的非洲豬瘟。這是一種無法治癒的豬病。

特朗普外援和加艦台海行

2019年6月，加拿大總理特魯多訪問美國在華盛頓討論美加貿易等問題。他會晤特朗普總統時得到保證，特朗普表示將協助加拿大解決與中國的裂痕。

特朗普總統表示，在即將舉行的G20會議上他與中國國家主席習近平的會晤中，他將不惜一切代價幫助加拿大。

特魯多表示，他希望在G20會議期間提出兩名被拘留在中國的加拿大人的問題。

同期，加拿大智庫全球事務研究所發文稱，加拿大海軍一艘護衛艦和一艘補給船自南向北進入台灣海峽航行時，中國大陸的海岸警衛隊的海警船進行了跟隨，最近時距離加拿大軍艦僅700米。

文章說，來自台灣的軍艦和海警船也在加拿大軍艦經過台灣海峽時尾隨其後。中國大陸海警船跟在加拿大軍艦的西側，台灣海警船跟在東側。

《華爾街日報》報道，中國長期表示擁有對台灣的主權，且要求外國海軍船隻在通過台灣海峽前尋求許可，加拿大此舉可能會令中加緊張局勢進一步加劇，恐怕又要進行反制，即便根據國際法，加拿大完全有權利通過台灣海峽。