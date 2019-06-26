圖片版權 Xinhua Image caption 中國宣佈，自主研發的新一代百億億次超級計算機——「天河三號」E級原型機預計於2020年研製成功。

美國將更多中國公司列入黑名單。從核武、太空到尖端生化工程都必不可少的超級計算機成為科技冷戰新前沿。

就在中國四家公司和一家研究所被美國商務部列入「實體清單」，限制它們進一步獲取美國技術的前幾天，世界超算組織top500.org每半年推出一次的全球最快500台超算排行榜上，美國與中國之爭繼續。

這份以計算速度之快為評審標凖的榜單上，美國的兩個超級計算機佔據了第一和第二的位置，第三、第四則是中國。

但是在這份榜單中，中國超級計算機的數量達到了219台，佔全球的44%，位居第一；而居第二位的美國以116台的數量佔全球的23%。

圖片版權 Xinhua Image caption 6月17日在德國法蘭克福舉行的第34屆國際超級計算大會現場公布的新一期全球超級計算機500強榜單，中國超級計算機的數量達到了219台，佔全球的44%。

超算競賽

看看過去幾十年歷史，不難看出中美之間近年來在超算領域的競爭之激烈。

中國在1983年研製出第一台超級計算機「銀河一號」，成為繼美國和日本之後第三個能獨立設計和研製超級計算機的國家。

圖片版權 Getty Images Image caption 目前速度全球第二的美國超級計算機Sierra，歸美國能源部所有。

中國的「神威·太湖之光」超級計算機在2017年曾問鼎世界運算速度最快計算機的寶座。這也是中國研發的超級計算機第一次超越美國，在速度上取勝。

2018年6月，美國能源部宣佈下屬的「橡樹嶺」國家實驗室製造的超級計算機「頂點」（Summit）的運算速度，達到每秒20億億次，超過 「神威·太湖之光」。

就在美國宣佈對中國的超算實體禁運後，中國官媒《環球時報》刊登文章稱，中國為超級計算機凖備了三個方案，計劃在2020年和2021年推出，而且全部使用國產CPU和加速器。

實體名單

中美兩國之間在超級計算機領域的競賽，如今成為國家之爭的新領地。

美國商務部6月21日公布的禁運清單，在6月24日生效，涉及的五家中國實體是：

江南計算技術研究所

中科曙光

天津海光

成都海光集成電路公司

成都海光微電子技術公司

其中，江南計算技術研究所是「神威·太湖之光」的研發製造單位，而另外四家，則是中國研發曙光系列超級計算機的相關企業。

神威、曙光和天河，被稱為中國超級計算機的三巨頭。

歷史背景

美國商務部稱，這五家中國實體是中國高性能計算機發展的領導者，它們的一些產品用於軍事領域，比如核爆炸的模擬，對美國的國家安全或外交政策利益構成風險。

根據美國商務部工業安全局(BIS)網站上的信息，美國政府首次發佈實體名單始於1997年2月，最初的目的旨在「告知公眾各實體所從事的活動可能會增加出口、轉口和轉送的物資製造為大規模殺傷性武器的風險。」

圖片版權 Xinhua Image caption 神威、曙光和天河，被稱為中國超級計算機的三巨頭。

之後，實體名單的範圍擴大到包括「被美國國務院禁止的活動以及有悖於美國國家安全以及外交政策利益的活動。」

1997年6月，中國工程物理研究院被列入實體名單。之後隨著中國科技實力的不斷增加，中國更多的大學、研究機構、企業和個人被列入出口管制名單。

圖片版權 Reuters Image caption 美國半導體企業AMD的首席執行官蘇姿豐博士（Dr Lisa Su）

2019年5月15日，美國商務部工業安全局宣佈將把華為技術有限公司及其附屬公司添加到該局的管制實體名單中。

超級計算機的功能？

超級計算機，顧名思義，有超強超快的計算能力，由數以千計的處理器組成，計算複雜課題，被譽為「現代科學技術的大腦」，超算開發也成為彰顯企業和國家技術實力的手段。

圖片版權 xinhua Image caption 2019年6月，第34屆國際超級計算大會，中科曙光（Sugon）新一代硅立方高性能計算機。

如今中、美之間在超級計算機領域的競賽點之一，是E級超算，即每秒鐘運算一百億億次的超級計算機。

超級計算機的應用領域其實非常廣泛，在軍事方面，代碼破解和核武器發展（核爆炸模擬）等都需要高速處理大量複雜計算。

而在民用方面，超級計算機可以用在氣候預報，石油勘探、藥物開發和汽車設計等方面。

在醫學領域，對人體血流進行模擬與分析，可以及時有效地判定一個病人是否會發生腦梗塞的風險，以及DNA測序，等等。

中國反制清單

中國商務部2019年5月31日宣佈，中國將建立不可靠實體清單，針對「不遵守市場規則，背離契約精神，出於非商業對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業組織或個人」。

另外，在6月底之前，中國政府還將發佈新修訂的「全國和自貿試驗區外商投資凖入負面清單」。

中國官方媒體也承認，這樣的清單是被迫出台的，但希望能應對美國貿易摩擦，稱這是「不斷成熟並走向世界舞台中央的中國」的標誌。

然而，外商特別是美國企業擔心的是，如果中美之間互不退讓，將會夾在中國政府和美國政府之間左右為難。

美國半導體企業AMD的首席執行官蘇姿豐博士（Dr Lisa Su）五月在台北接受日經新聞等媒體採訪，提到目前與中國伙伴的合資公司，表示會以當時候授權的技術為主，不考慮新的技術授權。另外，針對日益激化的中美貿易戰，蘇姿豐博士表示所有企業家都期待早日解決。