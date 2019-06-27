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澳大利亞一個智庫機構最新公布的2019年度民調顯示，澳大利亞人對中國的信任度急速下滑，達到15年來的新低。

洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）在周三（6月26日）發表的《2019年民調》結果顯示，只有32%的受訪澳大利亞人表示「非常」或者「某程度上」相信中國會在世界「負責任地行事」，比2018年度下跌20%，也比上一次最低的2008年低15%。

這是該年度民調開始15年來，澳大利亞人對中國信任度最低的一次。

不過，雖然澳大利亞人更信任該國的盟友美國，但是對於中國國家主席習近平的信任卻高於對美國總統特朗普的信任。

澳大利亞民眾對於中國的整體觀感顯著轉差，正值中美貿易戰日漸升級之際，澳大利亞媒體亦在此背景下廣泛報道了北京希望通過「軟實力」加強自身地區和國際事務影響力的行動，政府對華為（Huawei）的禁令，以及中國在南海區域所進行的軍事設施建設。

「過於依賴中國」

該項已經連續進行15年的年度報告，是了解澳大利亞民眾對於與各國關係的觀感。此次調查結果為通過對2130名成年人進行問卷調查所得；問卷在澳大利亞大選之前的三月進行，誤差率為2.1%。

受訪者中，有74%的澳大利亞人認為澳洲在經濟上過於依賴中國，且有68%的人認為有太多來自北京的投資進入澳大利亞。

與此同時，擔心外國干預澳大利亞民主的人的比例也從上一年度的41%上升至49%。

整體上，澳大利亞人對於中國的好感度下降9%，是該調查進行15年來的最低。

調查還第一次問到澳大利亞人對外國技術和外國企業的看法，顯示公眾比較支持澳大利亞政府禁止中國企業華為（Huawei）的5G技術進入澳洲的決定。

44%的受訪澳洲人認為，在考慮接受哪些外國公司向澳大利亞提供重要服務當中的新技術時，政府應該優先重視「保護澳大利亞不受外國政府干預」。

澳大利亞人對於中國國家主席習近平的信任度也有所下降。只有30%的受訪澳洲人表示他們「比較」或「非常」有信心習近平會在全球事務上成為積極的貢獻者——上一年度這一比例為43%。

圖片版權 Getty Images Image caption 民調稱，雖然澳大利亞人更信任該國的盟友美國，但是對於中國國家主席習近平的信任卻高於對美國總統特朗普的信任。

信任美國，但不信任特朗普

雖然對於中國的整體觀感趨於冷淡，但是受訪的澳大利亞人對於習近平個人的信任度卻要高於美國總統特朗普。

特朗普在調查中僅得到 25%的澳大利亞人信任，比2018年度下降5%。調查顯示，美國總統從澳洲民眾當中獲得的信任度僅高於俄羅斯總統普京和朝鮮領導人金正恩。

有三分之二的受訪者認為特朗普削弱了澳大利亞與美國的盟友關係。

有超過70%的澳大利亞人認為堪培拉與華盛頓的盟友關係對於澳大利亞的安全很重要，不過這個數字比去年下降4%，而過去在喬治·W·布什（George W Bush，喬治·布殊）任美國總統的2007年，這個數字曾一度跌至63%。

儘管與美國是盟友，但是澳大利亞人對於國家和美國、中國的關係哪個更重要，數字卻相關不大：有50%的人認為澳洲政府應該與美國保持穩固的關係，即使這可能傷害澳大利亞與中國的關係；而認為可以不惜傷害與美國關係也要鞏固與中國關係的受訪者，則佔44%。

圖片版權 xinhua Image caption 2017年澳大利亞和美國舉行代號為「護身軍刀」的聯合軍事演習。

澳洲面臨的威脅

對於澳大利亞國家安全所面臨的威脅，有64%的受訪者認為是氣候變化，比去年上升6%，也是氣候變化第一次被認為是對澳大利亞的最大威脅。

相比之下，對於移民的觀感則較去年有積極的變化：不到一半的受訪者在2019年認為目前有太多移民進入澳大利亞，比去年下降7%，不過2019年的比例仍然比2014年高10%。

總體上，大部分受訪者認可澳大利亞的民主制度：65%的人認為民主制是最好的政治制度，且有70%的澳大利亞人對國家的民主制度運轉感到滿意。