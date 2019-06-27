G20與會國間的豬肉戰、貿易戰與食品文化差異

圖片版權 Getty Images Image caption 中國是世界最大的生豬生產和豬肉消費大國，也是最大的豬肉進口國。美國和加拿大都曾是中國最大的豬肉進口來源國。

G20大阪峰會前夕，中國停止進口加拿大豬肉，這與中國和美國之間的貿易戰有關聯嗎？中美加食文化差異是否會導致檢疫問題？

中國是世界最大的生豬生產和豬肉消費大國，也是最大的豬肉進口國。美國是世界最大豬肉出口國之一。非洲豬瘟和檢疫問題都可能成為影響中美達成貿易協議從而使中國增加肉類進口的因素之一。

一場疫情的傳播和食品衛生標凖的不同，似乎已經發展成影響國家和地區間政經貿易關係的重要因素。

非洲豬瘟挑動全球市場動亂

死亡率高達100%的非洲豬瘟具有傳染性，沒有商品化疫苗可用於預防，也沒有有效的治療方法。

起源於非洲的非洲豬瘟多年前就曾傳到歐洲引發疫情，但後來被消滅。

據聯合國糧農組織資料顯示，此輪疫情似乎起源於2017年3月，俄羅斯伊爾庫茨克爆發非洲豬瘟疫情，該病由此從中東歐地區傳播至俄羅斯東部，2018年傳入中國後迅速擴散到各地。

中國當局發現後立即採取嚴厲的防疫措施，撲殺了上百萬頭生豬，存欄生豬出現了近10年來的最大下降幅度和速度，下跌近20%。隨之，豬肉價格上漲。

中國生豬市場受到非洲豬瘟的衝擊，引發了全球肉類和穀物市場的波動。

中美中加豬肉貿易和瘦肉精

圖片版權 Getty Images Image caption 中國生豬市場受到非洲豬瘟的衝擊，引發了全球肉類和穀物市場的波動。

中國豬肉進口主要來自於歐美。美國在2013-2014年曾是中國第一大豬肉進口來源國。

2017年由於加拿大生豬養殖農場不再使用中國禁止的瘦肉精，而美國只有半數豬肉不使用萊克多巴胺（瘦肉精）飼料，加拿大出口中國的豬肉數量超越美國。

原來，因為非洲豬瘟的影響，一些經濟和貿易學者預測，因為美國和加拿大沒有受到這輪非洲豬瘟疫情的影響，美加兩國有望對中國大量出口豬肉。

但在中美貿易戰的背景下，中國限制了美國豬肉的進口。

按照美加雙方的貿易安排，加拿大生豬全力集中到對中國的出口，加拿大國內豬肉不足的部分則由美國出口商代替。

現在這條路也因為加拿大對華豬肉出口含有萊克多巴胺（瘦肉精）飼料殘留和衛生證書造價問題被阻斷。

中國主要依靠從歐盟中的德國、西班牙等地進口。歐盟禁止飼料添加萊克多巴胺（瘦肉精）。

美國加拿大的萊克多巴胺（瘦肉精）問題

萊克多巴胺本身是一種合成藥物，也部分國家被當作一種飼料添加劑，可以提高肉類動物的瘦肉。它的使用在大多數國家和地區被禁止，包括歐盟、中國大陸、俄羅斯、台灣等等。但美國，加拿大等國的有關當局認為肉畜禽餵一定量的萊克多巴胺是安全的。

在大量食用含有萊克多巴胺殘留的肉類特別是內臟時，可能引發中毒症狀，如呼吸困難、噁心、嘔吐、頭暈、頭痛、肌肉震顫、心悸、心律失常、血壓上升、促進心血管疾病，影響生殖系統，等等。

中國大陸過去發生過多起瘦肉精引發的食物中毒公共事件。2006年，上海和廣州分別發生過有數百人因食用瘦肉精含量過高的食品，被送醫院救治的事件。雖然中國2011年開始全面禁止使用瘦肉精作為飼料添加劑，但之後，中國多地仍發生過瘦肉精導致食客中毒的公共衛生事件。

圖片版權 Getty Images Image caption 和中國食文化中普遍使用豬肉不同的是，很多美國人不愛吃豬肉，不吃豬內臟，養豬主要用於出口。但質量衛生檢疫有時存在問題。

在過去10年中，在中國非法研製銷售瘦肉精的刑事犯最高獲刑是死刑。

中企收購美國最大的豬肉養殖公司

美國、加拿大、墨西哥等國允許使用瘦肉精添加豬牛等動物飼料，但對其藥量殘存有一定標凖規定。

中國媒體上有文章從文化上分析稱，美國人敢用萊克多巴胺作為飼料添加劑，原因之一是很多美國人不愛吃豬肉，養豬主要用於出口。

世界最大的豬肉養殖、生產和加工商史密斯菲爾德食品公司2013年在宣佈半數豬肉不含萊克多巴胺以後，該公司立即被中國企業雙匯出價47億美元收購。2015年，美國豬肉產量63年來首次超過牛肉產量。

此外，美國消費者通常不吃豬內臟，而瘦肉精主要在豬的內臟中代謝、累積。這就導致有關養殖出口企業對出口豬肉和豬內臟質量要求可能有不嚴格的嫌疑。