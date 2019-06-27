圖片版權 BBC Chinese Image caption 台灣長榮航空罷工的空服蔡羽盈與2300多名空服一同輪班在企業總部前抗議勞動條件不公。

「當初就覺得是可以做一輩子的工作」，30歲的罷工空服員蔡羽盈，在長榮航空已經服務8年半。她提起當年大學畢業時去投考的興奮，仍然歷歷在目，彷彿隔日。據介紹，她甚至還當過航空公司的月曆模特兒，拍過不少形像廣告，可以說備受呵護。

如今，她選擇站在勞動權益抗爭的第一線，與2300多名女空服員一同輪班在企業總部前抗議勞動條件不公。

台灣進入梅雨季節的六月下旬，潮濕悶熱的天氣與突然其來的雷陣雨，也成為對這些參與罷工行動的女空服員毅力的別樣考驗。

台灣知名航空公司長榮航空，旗下女空服員因為勞資雙方在勞動條件上無法達成共識，6月20日起正式發動罷工。位於台灣北部桃園市南崁的長榮航空總部前，每日每夜聚集數百位抗議的女空服員們，輪班接力抗議。

對於蔡羽盈跟其他女空服員來說，做夢也沒想到會在夢想的企業，碰到人生第一次罷工。

那天的她迎來難得休假，看到勞資協商破裂後，隨即在社群媒體接到訊息「凖備動員」。趕到公司時，前方已人山人海，她跟著一群女空服員拉封鎖線，佔下公司前空地，凖備長期抗戰，與不支持罷工的長榮員工激動爭論。

前一刻還在想要不要出勤飛行，下一刻卻跟許多姐妹綁布條，頭一次睡在公司前空地。隔天清晨五點一覺醒來，她在社群網站上發了「天亮了，歷史會記住這一天」，家人不斷關心她有沒有去「湊熱鬧」，蔡羽盈只回，她跟朋友在一起，很安全。

工會會員九成贊同罷工

圖片版權 BBC Chinese Image caption 3276位登記在工會的長榮女空服員中，有2949位對罷工投下同意票

根據女空服員們隸屬的桃園市空服員職業工會表示，歷經兩個多月與資方斡旋後，依舊無法達成共識，3276位登記在工會的長榮女空服員中，有2949位對罷工投下同意票。在20日與資方的協商破裂後，正式啟動罷工，超過2300位女空服員繳納護照、台胞證與識別證後，接力輪班。

長榮航空公司從6月20日起取消大部分航線，至今只能維持原來約3至4成的營運量，隨著罷工進入持久戰，未來7月進入暑假期間後，營運將更受重創。

罷工現場位在高速公路旁，不同於市區的人潮眾多，大部分都是汽車呼嘯而過，卻仍有不少人搖下車窗大喊加油。深夜時，有的女空服員從國外剛剛回來下班，下了飛機後馬上回到總部，穿著制服來繳交證件，加入罷工，讓現場響起一片掌聲。

罷工遇到輿論反彈

但這場勞資對決，卻也引發不少反彈，不少人指責空服員待遇已經很好，卻仍不知足想罷工。加上長榮資方也擁有大量媒體話語權，公關操作，適時發放新聞，讓抗議代表們時常被動響應。

蔡羽盈說，家人不斷關切她，說罷工一點好處都沒有，但她回答家人說：「人不能那麼自私，如果我再不站出來，未來下一代還是會睡在街頭」。她認為空服員們站出來後，希望帶動更多台灣勞權意識提升，看到過半的空服員響應號召「我覺得蠻驕傲的！」 她說。

空服員工作在台灣，是個人人羨慕的窄門。不僅外表光鮮亮麗、談吐優雅外，起薪比一般企業好上很多，翱翔在空中飛往世界各國的國際性，更是讓許多女性趨之若鶩。然而，是什麼樣的原因，讓長榮過半數女空服員，寧可犧牲掉薪水與企業，讓他們也要出來罷工？

圖片版權 Reuters Image caption 創立於1989年的長榮航空，秉持著日本式的鐵腕經營

「日本昭和社風」

創立於1989年的長榮航空，是國民黨政府在1987年解嚴，開放成立民營航空後的首個航空公司。創辦人張榮發在1968年即創立長榮海運，擁有世界數一數二的海運事業，受到過去日本教育的張榮發，做人處事都相當日式風範，公司也有日本「昭和風」，意即承襲1960至70年代日本昭和高度成長期的精煉踏實。

當時日本人秉持「以公司為家，為公司犧牲」的昭和社風，終身僱用制度下，員工向心力都很強，企業主也負責。一但公司營運出問題，日本企業主輕則謝罪、重則輕生，但在領導上就極度威權，這樣的風格影響到當時的長榮集團。

長榮航空自成立以來，鐵腕風格治軍即相當有名，如今也在逼近2020年前，50年前的治軍風格遭遇到了極大挑戰。蔡羽盈表示，長年以來勞動條件無法有效溝通，不透明的獎懲機制，不斷地增加工作量與公司軍事化過分苛扣，已經讓許多員工無法忍受。

就在三年前，當時台灣的中華航空發生首次的空服員罷工，空服員聚集在台北市區的總部前抗議，一夕間還被稱為「最美罷工」。那時蔡羽盈受到不小影響，「原來我們是可以團結起來改變的」。

之後，長榮航空的女空服員們也開始申請加入外部的空服員職業工會，蔡羽盈也成為其中一份子。她說：「如果妳不站出來，那誰要站出來？我覺得我有這責任」，很多員工一開始覺得加入工會沒有用，說服的過程一度很辛苦。三年多的努力，匯集成這次罷工的力量。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 罷工現場深夜，許多員工聚集凖備露宿。（N Kwo）

長榮勞資對決

但不同於三年前半國營性質的華航，長榮航空是真正全民營企業，政府依法不得任意介入，讓罷工成為勞資雙方的真實對決。長榮擁有資歷雄厚的法務團隊與強硬領導的高層，在罷工隔天隨即控告，求償每日3400萬台幣（約113萬美金）的天價。

對於公司態度，蔡羽盈說：「不意外，（公司）一直就是這樣」，調解了兩個多月以來，資方始終態度堅決。長榮航空總經理孫嘉明表示，看到地勤與營運人員連日這麼辛苦，他很不捨，一度哽咽落淚。

然而面對空服員罷工，孫嘉明的態度依舊相當堅定，表示沒有一個工作室不辛苦的，如果覺得不適合就不要來。甚至規劃要直接招募新的空服員，使得這場罷工變成勞資雙方更對立。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 空服員丁紹明認為，大家都希望公司能永續經營，但要聆聽勞工的心聲，改善勞動條件。（N Kwo）

長榮航空發言人陳耀銘27日仍表示，公司會收到工會的其他需求後，視情況研議，再看未來能否重啟談判。

尊重勞工意識

台灣開南大學空運管理系副教授盧衍良接受台媒訪問時表示，2000多人罷工，應該讓要求更具體，讓抗議有相當程度邏輯思緒與脈絡，多數民眾都會理解。但如果欠缺法理分析，將難以得到社會同情。

台灣過往對於罷工，外界普遍都不看好，認為罷工只是「要糖吃」。放眼全世界的罷工，通常卻常由社會收入較多的開始，英國除了地鐵、鐵路外，職業足球也罷過工，美國的職業運動多半都罷過工。

隸屬空服員職業工會，同時也是女空服員的長榮代表丁紹明則說，很多人會覺得「如果你不喜歡這間公司，你可以選擇走，但是走並不能改變結構問題，只是換一批人進來，就是利用新鮮的肝」然後勞動條件惡化依舊。

丁紹明認為，大家都喜歡這份工作，都希望公司能永續經營，但這個前提就是要聆聽勞工的心聲。不然不會有近3000人投下罷工贊成票，近2300人繳證件，來這邊抗議，拋棄看似光鮮亮麗的生活。

蔡羽盈說，參加這樣的活動，只是希望可以進一步改善整個台灣的勞動條件，「雖然我只是很小的螺絲釘，但能夠參與，算責任也好，義務也好，我是驕傲的」。她依舊認愛這工作，但希望在合理勞動條件下，獲取合理報酬。

一場航空業的大罷工，能否獲得雙贏與民眾體諒，仍是未知。深夜的300多位女空服員們席地而坐，或臥或倒，半睡半醒，依舊盼望能看見自己勞動條件改善的希望，直到清晨明亮。