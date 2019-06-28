美國當地時間本周三、四，20名民主黨總統參選人在邁阿密舉行的首場初選辯論中登台亮相，表現各有千秋。誰有可能代表民主黨對陣特朗普？

每個觀眾心中有不同的答案。

誰勝出了辯論？

"沃倫贏了。"非裔大學生傑克遜（Paule Jackson）斬釘截鐵地說。在酒吧一邊吃著炸雞一邊觀看辯論直播的她，認為參議員沃倫（Elizabeth Warren）在首晚辯論中最為出彩。

對於正背負學貸、即將修讀聲樂碩士學位的傑克遜來說，沃倫支持全民免費大學的政策非常吸引。

拉美裔的桑切斯（Michelle Sanchez）專程從亞特蘭大趕來，只為了支持一位參選人：人稱伯尼（Bernie）的參議員桑德斯。「諸多參選人中，只有他從政幾十年來都堅持一樣的理念，值得信任，」她對BBC中文表示。

在醫療費用高昂的美國，屬於工薪階層的單親媽媽桑切斯說自己「不敢生病」，就算得病了也死撐著不看醫生。她期盼桑德斯的全民醫保政策將為她解決後顧之憂，讓她與孩子能實現醫療自由。

而黨內的溫和派在關於社會福利的辯論中則存在天然的劣勢。免費大學？我們不該為富有階層的小孩付學費。政府全面接管醫保？那樣所有醫院都會關門大吉。務實的政策取向猶如一盆冷水，讓觀看辯論直播的人群瞬間降溫，甚至發出噓聲。

根據選情網站538的調查與分析，第一晚辯論中沃倫被認為表現最為出眾，參議員哈里斯（Kamala Harris，又譯為賀錦麗）則在第二晚脫穎而出。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬薩諸塞州參議員沃倫（Elizabeth Warren）

衡量辯論輸贏的重要指標是宣傳效果。前副總統拜登（Joe Biden）在辯論中發言時間最長，超過13分鐘；哈里斯緊隨其後；最短的楊安澤只獲得了3分鐘。

辯論後，多位此前全國知名度不高的參選人在谷歌的搜尋次數急升，其中包括眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）、參議員布克（Cory Booker）、South Bend市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）和作家威廉森（Marianne Williamson）。

誰參加了辯論？

20名民主黨總統參選人分別參加了兩場辯論，其餘4名參選人因未達到支持率及籌款額門檻，而無法躋身辯論。

多少人觀看了辯論？

1530萬人通過電視觀看了第一晚辯論，另有900萬人透過網上直播觀看。

幾時選出民主黨提名人？

明年2月，各州民主黨黨員將開始選擇提名人。7月全國黨代會時，民主黨總統候選人將正式出爐。

圖片版權 Getty Images Image caption 20名民主黨總統參選人分別參加了兩場辯論，其餘4名參選人因未達到支持率及籌款額門檻，而無法躋身辯論（圖為6月27日辯論會的照片）。

交鋒的焦點在哪？

辯論前支持率領先的前副總統拜登在講台上飽受同僚炮火。作為從政經驗最豐富的參選人，他的往績反而成為引人攻擊的軟肋。

非裔參議員哈里斯猛烈抨擊拜登在70年代與種族隔離主義的國會議員互動、對當時公立學校種族融合政策有所保留的往績。

民調領跑者拜登與桑德斯的年紀也成為攻擊焦點。38歲的國會議員斯沃爾韋爾（Eric Swalwell）說，拜登在32年前就說，要把火炬交給新一代的美國人，他是對的。77歲的拜登笑答："我還握著火炬。"

78歲的桑德斯則在辯論結束後說，他致力抗擊針對族裔、性取向、性別等各類型歧視，針對年齡的歧視也包括在內。

辯論另一個火花四濺的時刻，是談及醫療保險時。屬於黨內進步派的參議員桑德斯、沃倫、加巴德與紐約市長白思豪支持政府主導的全民醫保，而中間溫和派的參選人則傾向於逐漸過渡的方案，保留私營醫療保險。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國前副總統拜登和參議員桑德斯在辯論中。

辯論前夕，一對中美洲難民父女在美墨邊境溺水而亡，遇難照片佔據新聞頭條。無證移民穿越邊境是否應視為罪犯而立即遣返、如何解決邊境的人道危機，亦成重點議題。

特朗普怎麼說？

最終脫穎而出的民主黨候選人在2020年大選的對手，如無意外會是現任總統特朗普。

雖然特朗普正在日本參加G20峰會，他頻繁發佈推文抨擊民主黨人。

第一晚辯論中，他寫道：無聊！第二晚辯論時，他批評民主黨人要給非法移民免費醫保。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump All Democrats just raised their hands for giving millions of illegal aliens unlimited healthcare. How about taking care of American Citizens first!? That’s the end of that race! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月28日

特朗普連任競選陣營則發表聲明稱，特朗普會是每場民主黨辯論的絶對贏家。

初選辯論有意義嗎？

簡而言之，有意義。

大選期間的辯論幾乎不會改變民調結果，因為到了兩黨提名人一對一比拼時，許多選民是基於黨派忠誠而投票。

反而是在初選期間，民主黨或共和黨支持者還未拿定主意支持黨內哪一位參選人，初選辯論因而能改變選民的心意。同時，跟普通選民比起來，關注初選辯論的選民通常更熱衷於政策討論，期望在辯論中聽到實質政策而非指責攻擊。

辯論的具體影響力很難量化，根據密蘇里大學傳播學院的研究，60%的受訪人在觀看辯論後「變心」，選擇了新的心儀參選人。

傳播學專家認為，參選人很難只靠辯論勝出，但辯論中的糟糕表現可以輕易讓某些參選人出局。