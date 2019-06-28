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來自19個國家和歐盟的領導人周五（6月28日）匯聚日本大阪，參與G20峰會。

這次峰會吸引了全世界媒體的目光。為什麼這次峰會如此重要？會議的具體內容是什麼？有哪些值得關注的熱點問題？

G20是什麼？

G20是「Group of Twenty」的縮寫，意思是「二十國集團」。G20是世界上經濟規模最大、增長最快的國家領導人召開的年度會議，其成員國GDP總量佔世界GDP的85%，人口佔全球總人口三分之二。

G20峰會沒有固定的工作人員。每年12月，G20都會選出輪值主席國。輪值主席國將負責舉辦下屆峰會以及明年的一些小型會議。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 日本大阪一家酒店提醒顧客，G20期間暫停洗衣服務。峰會期間，一些大阪市民選擇外出度假。

峰會也可邀請非成員國參加會議，西班牙總是獲邀參會。

G20峰會於1999年在德國柏林成立。最初G20的主要參會者是各國財政部長和中央銀行行長。這在2008年全球金融危機後有所改變。隨著銀行倒閉、失業率上升以及工資停滯不前，該組織成了總統和總理們的緊急委員會。如今，總統和總理們仍然參會。

G20峰會討論什麼？

領導人會在G20峰會上討論當今世界上最重要的經濟和金融問題。預計今年貿易、氣候變化和伊朗危機將成為熱門話題。

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年G20峰會上，美國總統特朗普和德國總理默克爾交談

領導人在會議期間也會有許多重要的會談，很多人都關注今年美國總統特朗普會與哪位領導人舉行會談。

特朗普和中國領導人習近平預計將舉行會談。特朗普和印度總理莫迪也將會面討論進出口關稅問題。馬上將離任的英國首相特蕾莎·梅也將與俄羅斯領導人會談。

「失焦」的G20：雙邊議題超越人類共同課題

BBC中文記者 川江 發自大阪

通往大阪G20會場的路途並不平坦。頂著三號颱風帶來的大雨，美國總統特朗普和中國國家主席習近平各自撐傘走下懸梯抵達日本關西機場的畫面佔據了當天的新聞頭條。

中美貿易戰毫無疑問是G20峰會期間的頭號議題。5月10日美中第11輪貿易談判之後，雙方談判完全陷於停滯。但在G20峰會前夕，特朗普和習近平於6月18日的一通電話，加上中方確認兩位元首將在大阪會面，瞬間讓持續低迷的全球股市重現上漲勢頭，可見資本市場的饑渴、焦慮以及經濟界對中美首腦雙邊會談的關注。

兩人抵達大阪當天，《華爾街日報》引述匿名中國官員的話稱，習近平計劃向特朗普提出一系列先決條件，只有美國滿足這些條件，中國才打算去解決這場貿易衝突。據稱習的條件包括，美國取消對華為的制裁，並取消針對中國商品的所有懲罰性關稅。這一強硬的信號，無疑給本已緊張的中美關係火上澆油，讓人更加關注會面的每個細節。

圖片版權 Getty Images Image caption G20峰會周五在大阪舉行

習近平抵達大阪當天，先後會見了韓國總統文在寅和東道主日本首相安倍晉三。

購買釣魚島爭議之後，中日兩國領導人從拒絶走廊會談，到無表情握手，再到今天的習近平「原則上接受邀請」明年初訪日，七年已經過去。借著G20，中日雙邊關係這一議題上放出了大招。

而習近平與文在寅的會面，則談到了朝鮮半島去核這一議題。幾天前，習近平剛對朝鮮進行的罕見旋風式訪問。

G20峰會的官方正式名稱其實是「關於金融市場和世界經濟的首腦會談」。目前看來，在國際關係鏈條上一些主要環節發生變化並引發連鎖反應的情況下，雙邊議題在本次峰會上將成為主角，關注度遠遠蓋過諸如環保、貨幣這樣的多邊議題。

全球經濟通常是G20峰會的關鍵話題，但其他話題也有所涉及。例如，2017年G20峰會曾討論有關敘利亞的問題。

G20峰會有效果嗎？

曾有觀點認為，G20的規模小，有好處也有壞處。

少數領導人與會意味著可以更快作出決策。但也有人認為，將大量國家排除在重要討論之外是不公平的。大約有170個國家沒有獲邀出席會議。

圖片版權 Getty Images Image caption 周三晚（26日），成千上萬的香港市民穿著黑衣出席集會，反對修訂《逃犯條例》，促請各國領袖在G20峰會為香港發聲。

也有人批評，G20是一個「空談會議」，討論的事情幾乎沒有真正進展。會議中沒有正式投票，協議也沒有法律約束力。

在峰會前後有時會有大規模的抗議活動。去年，數千名示威者在布宜諾斯艾利斯遊行，抗議G20的經濟政策。

周三晚（26日），成千上萬的香港市民穿著黑衣出席集會，反對修訂《逃犯條例》，促請各國領袖在G20峰會為香港發聲。