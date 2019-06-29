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2019年6月的第四周，BBC駐中國記者親身探尋了新疆維吾爾「再教育營」中的真相；香港逃犯條例引發的爭議後續仍然未結束，遊行抗議持續出現，更在G20大阪峰會之際成為各方博弈的一個因素；而在G20峰會，最矚目也最有懸念的將是新一次的「習特會」；持續兩年的中國留美學生章瑩穎被殺案也有了新進展，疑兇被裁定有罪；在台灣，長榮航空罷工事件中的一名空服人員與BBC中文分享了她的心路歷程。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 新疆"再教育營"：探尋維吾爾"思想轉化營"內的真相

Image caption 新疆防衛森嚴的「再教育營」。

數十年來，中國新疆地區居住著數以百萬計的維吾爾族穆斯林。人權組織稱，當中有數十萬人在沒有經過審訊的情況下被關押在營地裏。他們都是維吾爾人。在營中，他們說自己受到了「極端主義的感染」，自願來到這裏接受「思想轉化」。

而這是那些被選出來接受我們採訪的人口中所說出來的中國敘事，對他們來說，任何交叉詢問都可能帶來切實的風險。假如他們說漏嘴透露了什麼，會有什麼後果？我們如何安全地分辨出哪些是宣傳，哪些是現實？BBC駐中國記者沙磊（John Sudworth）走進其中一處，一看營內的景象。

2. 章瑩穎案：嫌犯綁架及謀殺罪成，死刑存懸念

圖片版權 Imgur Image caption 社交媒體上的照片顯示，被告曾經出現在紀念章瑩穎的校園集會上。

2017前，在美國伊利諾伊州訪問學習的26歲北京大學研究生章瑩穎，在苦等公車之時，上了一個陌生人的車，自此杳無蹤影。經過了兩年的調查和審判，開車載走她的布倫特·克里斯滕森在當地時間24日，被判綁架和謀殺章瑩穎罪名成立。

外界早有預期，陪審團將作出有罪裁定。不過，辯護律師與檢方就被告謀殺的方式和動機有不同解讀。這一辯護策略是為了爭取克里斯滕森不被處以死刑。

從兩年前案發時，到如今的法庭審判，章案在中國被廣泛、深入報道。每個細節都沒被放過……隨著審判過程的推進，被披露出的越來越多血腥細節讓更多的人感到驚悚。

讓中國觀眾最為憤慨的是，儘管克里斯滕森的律師承認了被告殺人的經過，但克里斯滕森可能不會被判死刑。他曾辯稱，自己患有精神疾病。而死刑判決需要12名陪審團成員的一致同意。

3. G20「習特會」：中美關係風雨飄搖中全球矚目的一絲懸念

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在大阪二十國集團（G20）峰會上的「習特會」全球矚目，當中的焦點是：中美貿易談判下一步怎麼走？美國新一輪關稅是否實施？中美關係去向何方？

美國總統特朗普與中國國家主席習近平本周即將在G20峰會期間舉行會晤。特朗普手中最重的籌碼，是美方計劃開徵的新一輪關稅。

BBC中文駐華盛頓記者馮兆音訪問了商貿業內人士以及兩名學者，了解G20「習特會」的前景。

4. 逃犯條例：香港萬人集會促請G20國家向習近平施壓

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成千上萬的香港市民在6月26日晚穿著黑衣出席當地組織民間人權陣線號召的集會，再次表達反對香港政府修訂《逃犯條例》的立場。他們要求香港警方及政府收回以「暴動」定性6月12日發射催淚彈的警民衝突，以及爭取二十國集團（G20）峰會期間外國領袖關注香港問題。

香港6月爆發多次大規模示威活動抗議《逃犯條例》修訂，雖然香港行政長官林鄭月娥宣佈「暫緩」修訂，但仍然觸發上百萬人上街遊行，促請香港政府完全「撤回」方案。但林鄭月娥和一眾香港官員除了向公眾道歉外，並沒有回應示威者訴求。

香港亦有示威者親自到日本大阪，計劃在G20峰會舉行期間發起抗議活動。

5. 台灣長榮航空女空服員罷工抗議者的心理歷程

圖片版權 BBC Chinese Image caption 台灣長榮航空罷工的空服蔡羽盈與2300多名空服一同輪班在企業總部前抗議勞動條件不公。

30歲的罷工空服員蔡羽盈，在長榮航空已經服務8年半。如今，她選擇站在勞動權益抗爭的第一線，與2300多名女空服員一同輪班在企業總部前抗議勞動條件不公。

台灣知名航空公司長榮航空，旗下女空服員因為勞資雙方在勞動條件上無法達成共識，6月20日起正式發動罷工。位於台灣北部桃園市南崁的長榮航空總部前，每日每夜聚集數百位抗議的女空服員們，輪班接力抗議。

對於蔡羽盈跟其他女空服員來說，做夢也沒想到會在夢想的企業，碰到人生第一次罷工。她向BBC中文特約記者鄭仲嵐講述了自己參加此次行動的感受。

6. 美國總統大選 你應該知道的五大問題

20名美國民主黨候選人將參加2020年美國總統大選的首場辯論。辯論開始前不久，現任總統特朗普在佛羅里達州的一次集會中宣佈，他將競選連任。

很明顯，美國已經燃起總統選舉的戰火。你了解美國總統選舉的具體過程嗎？本文帶你仔細梳理以下問題：