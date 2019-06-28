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在日本大阪舉行的G20峰會前一天，中國國家主席習近平與日本首相安倍晉三舉行會談，雙方同意努力促進自由公平的貿易體系。

習近平「原則上」同意明年訪問日本。目前，中國和日本都在分別同美國進行貿易談判，美國以關稅威脅其主要貿易伙伴，以扭轉特朗普所稱的損害美國經濟的不公平狀況。

雙方談了什麼？

日本安倍內閣特別顧問谷口智彥向BBC中文表示，中日關係相比十年前，已大幅改善。

去年10月安倍晉三訪問中國，慶祝《中日和平友好條約》締結40週年，標誌著雙邊關係長達七年之久的極冷狀態的結束。

本次會談開始時，安倍說，「自去年本人訪問中國以來，日中關係已經完全回歸正常軌道。在這個日本從『平成』進入『令和』的新時代，中國也迎來建國70週年的重要年份，希望能與習近平主席攜手開啟日中新時代。」

安倍還說，「在明年春天櫻花盛開的時節，我們希望能夠邀請習主席作為國賓訪問日本，讓日中關係再上一個新台階。」

習近平已在原則上接受安倍首相訪日邀請。

貿易戰下的中日合作

本次會談，安倍和習近平同意繼續致力於多邊自由貿易協議，包括區域全面經濟合作伙伴關係協定（RCEP）和「日本-中國-韓國自貿協議」。

谷口智彥向BBC中文表示，維持基於開放的貿易體制的規則很重要，這個規則曾使日本在戰後時代獲益，隨後是「亞洲四小龍」，韓國、台灣、新加坡和香港，但它的最終受益者不是別人，而是中國。

圖片版權 EPA Image caption 2012年，日本政府對釣魚島及其附屬島嶼實施「國有化」後，中日關係陷入冰點。

特朗普就任後的多項貿易保護主義政策，不僅打擊中國，也打擊了日、歐、加、墨等國，促使這些國家推進與美國以外的國家建立雙邊關係。

今年4月日本的出口額已連續第五個月下降，部分歸因於對中國芯片製造設備出口的下滑，凸顯中美貿易戰給日本經濟帶來的威脅。

路透社稱，特朗普的政策給日本帶來雙重傷害，一方面抑制了日本對中國的出口，另一方面由於對美國汽車出口受限的擔憂，使日本的貿易依賴型經濟面臨下滑風險。

在這一背景下，中國和日本都表示要盡快簽訂「區域全面經濟合作伙伴關係協定」（RCEP）和「日本-中國-韓國自貿協議」。

香港中文大學商學院管理學系教授牧野成史（Shige Makino）曾向BBC中文表示，推進這些協議體現出日本堅定的政治意圖，即大力推動自由貿易多邊框架，消除美國單邊主義的需求。

「區域全面經濟合作伙伴關係協定」包括東盟十國、中日韓、印度及澳洲，將覆蓋世界近一半人口和近三分之一貿易量，協定提倡成員國互相開放市場，形成區內經濟一體化，希望整合共同市場吸引外資，提高區內國家在國際市場的競爭力。

日本共同社報道，這份協定被視為可以對抗保護主義的重要舉措，但過去5年談判沒有重大進展。