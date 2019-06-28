G20峰會：普京從文化上挑戰西方自由主義

圖片版權 Reuters Image caption 俄羅斯總統普京說，自由主義與絶大多數人民的利益相衝突。

俄羅斯總統普京在G20峰會前接受英國媒體採訪時表示，數十年來支撐西方民主國家的自由主義意識形態已經過時。

一些分析人士認為，普京與歐美的右派所見略同。

普京還讚揚了歐美民粹主義的興起，稱多元文化主義等思想已經站不住腳，自由主義已經不合時宜。

普京在出發前往日本與世界各國領導人就貿易與安全問題舉行會談前，接受英國《金融時報》就一系列問題的採訪。他的言論明確地從文化上挑戰西方自由主義，稱後者已經不合時宜。

批評西方社會自由主義潮流

你的器材不支持播放多媒體材料 擔任俄國領導人近20年的普京表示，自由主義者不能對任何人任何事情指手畫腳。（英語）

擔任俄國領導人近20年的普京表示，自由主義者不能對任何人任何事情指手畫腳。

他補充說，自由主義與絶大多數人民的利益相衝突。

就此，普京將批評矛頭對凖德國總理默克爾允許大批難民在德國定居的政策。他說，這種自由主義思想假設的是社會放任自流，假設移民可以殺人、掠奪和強姦而不受法律懲罰。

現年66歲的普京還表示，俄羅斯對LGBT（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者)人群並沒有介意……但有些事情對俄國人來說確實有些過分了。

他說，他們現在聲稱，孩子們可以扮演五到六個性別角色。這是俄國人不能接受的。

普京說，讓每個人都開心，俄方對此沒有意見。但他說，絶不能讓這種趨勢把組成核心人口的數百萬人的文化、傳統和傳統家庭價值觀蒙上陰影。

除了對自由主義的攻擊外，普京還稱讚美國總統特朗普是一位有才華的人，稱特朗普知道如何與選民建立聯繫。

但普京也表示，美國的單邊主義是中美之間持續貿易戰以及霍爾木茲海峽與美伊關係緊張的部分原因。

歐盟的反駁

圖片版權 EPA Image caption 圖斯克表示，自由民主和人權對歐洲人來說是基本和充滿活力的價值觀。

前往參加G20峰會的歐盟主席圖斯克之後激烈反駁抨擊普京。圖斯克對媒體記者表示，他強烈反對普京對自由主義的看法。

圖斯克表示，自由民主和人權對歐洲人來說是基本和充滿活力的價值觀。

圖斯克補充說，他發現真正過時的是威權主義、個人崇拜、寡頭統治，即使有時它們看起來可能有效。

歐美右派與普京所見略同

圖片版權 AFP Image caption 全球19國加歐盟領導人將在日本舉行G20峰會。

普京在歐美受到西方民主國家右翼領導人的廣泛讚賞，包括美國的特朗普、英國的法拉奇和法國的瑪麗·勒龐。分析人士指出，這種情況和過去冷戰時代時期，右派是最堅定的冷戰戰士已經完全不同。

法國國民陣線領導人瑪麗·勒龐在接受英國廣播公司BBC採訪時，毫不含糊地拒絶對全球現狀的認知。

她告訴BBC主持人安德魯·馬爾說，對歐洲構成真正威脅的是歐盟，而不是普京。

許多政治右派將普京視為捍衛西方文明的盟友，反對過度的多元文化主義和所謂普世信仰。他們認為，這種信仰威脅到更多的傳統價值觀。

此外，普京對世界事務的看法適合那些喜歡現實政治主義，而不是傳播民主價值觀的人。

美國伍德羅·威爾遜國際學者中心的俄羅斯和歐亞問題專家卡裏莫娃表示，普京還被上述人士看作是一個強有力的領導人，他支持保守價值觀，並將自己國家的利益置於國際關切或政治正確的利益之上。