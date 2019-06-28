「軍隊-2019」展覽：俄羅斯展示最新武器

俄羅斯「軍隊-2019」國際軍事技術論壇在莫斯科州庫賓卡市「愛國者」軍事主題公園推出，俄羅斯國防部長紹伊古在開幕式上講話。

「軍隊-2019」國際軍事技術論壇由俄羅斯聯邦國防部主辦。「軍隊-2019」論壇上展示了數十種新式武器裝備，其中包括蘇-35戰鬥機、米-28武裝直升機和「海盜」無人機等最新型裝備。

往年的展覽上，參觀者只能在幾米間隔外觀看展品。今年的展覽，參觀者有機會進距離接觸展品。

BBC俄羅斯語記者帶你領略「軍隊-2019」展覽的一些亮點：

Image caption 為坦克提供支持的「終結者」戰車

2S42 「Lotos」自行火炮，底盤是BMD-4空降戰車。 研發公司是中央精確機械工程科學-研究所（TsNIITOCHMASH），取代2S9 「Nona-S」自行火炮。

Image caption 展覽上的2S42 「Lotos」自行火炮

「Lotus」 附近是著名的俄羅斯新型「阿瑪塔」系列裝甲戰車，BMP「庫爾幹人」戰車和建造在輪式平台上的「迴旋鏢」戰車。

Image caption 2S38 「Derivation」防空站車，以前從沒有人能夠進距離拍攝這種新型防空站車

2016年的展覽中出現過的機器人坦克「Uran-9」。自那以後，這種坦克在敘利亞經歷過實戰考驗，但表現不如預期。

2018年俄羅斯國防部第三中央研究所撰寫報告說，在敘利亞測試中，出現過武器故障，遙控和視覺系統不穩定。

不過這是俄羅斯軍隊在戰場上使用的第一種戰鬥機器人，這次展覽上「Uran-9」再次現身，可能說明它仍然有成功的希望。

Image caption 「Uran-9」坦克機器人

俄羅斯軍工巨頭卡拉什尼科夫公司在展覽上推出的主要產品是「柳葉刀」自殺無人機。該公司的分公司ZALA Aero製造了這款武器，這是一家專門研發無人機的公司。

自殺無人機的概念是在戰場上空或附近部署，一旦操作者發現了目標，就放飛無人機，讓無人機去鎖定並摧毀目標。

目前展示的「柳葉刀」是第二代產品。在客戶要求下，這款無人機得到改善。該無人機可能在研發的最後階段安裝了目視控制系統。

「柳葉刀」有人工智能，無人機上有電腦，在不需要操作人員參與的情況下，能夠獨立發現，識別目標。

Image caption 卡拉什尼科夫公司展台上的「柳葉刀」自殺無人機

卡拉什尼科夫公司還展示了新研發的小型武器。

這是兩款口徑分別為7.62和5.45毫米的TR3卡賓槍，民用版的AK-12。這些槍支並沒有進入市場，但是一旦在商店出售，有槍證的人就可以購買。

AK-12民用版的區別在於它沒有自動開火模式，彈匣容量有限（俄羅斯法律規定，民用槍支彈匣不能超過10發） 。

Image caption 卡拉什尼科夫公司展台上的TR3卡賓槍

聖彼得堡科技大學的學員展示了自己的作品，無人駕駛「地效飛船」，它能在海上航行30天。研發者說，太陽能板上可能被鹽覆蓋，需要清除掉鹽。這種無人駕駛船能夠以90節（每小時160公里）的速度在水面上航行很長時間。

船上安裝了不同的傳感器和電腦，能夠自主操作。

研發人員說，這種自動船為軍民兩用。軍隊可以用它探測雷區。民用方面，它可以控制水下的情況。

Image caption 「風暴600」地效飛船

許多專家希望在展覽上能夠看到俄羅斯的無人機「獵手」，這種無人機的圖片在2019年1月在互聯網上出現過。

參觀者在展覽上只看到了這種無人機的模型。

Image caption 展覽上的「獵手」無人機模型

T-90MS是供出口的T-90坦克的修改版，這種坦克最早在2012年的軍事展覽上露面。自那以後，這種坦克在俄羅斯和國外的許多展覽上現身，但只有在這次展覽上，參觀者可以走近觸摸這種坦克。

Image caption Т-90МС坦克

軍隊-2019展覽上的其他展品：

Image caption 蘇聯第一顆原子彈的構造模型

Image caption 供戰地軍醫培訓用模擬傷員

Image caption 露天展覽中最受歡迎的展位：歷史上的兵器

Image caption 工兵機械IMR-3是展覽中的機械怪物，但這種機械不像其他武器那樣致命

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