圖片版權 Getty Images Image caption 埃塞俄比亞航空公司ET302航班起飛後不久墜毀，機上乘客及機組成員157人全部遇難。

波音公司將提供一億美元資金，以援助印尼獅航和埃塞俄比亞航空兩起737Max空難的遇難者家庭。

援助資金將在幾年內逐步到位，據稱與墜機相關的訴訟無關。兩宗空難一共造成346人死亡。

波音公司表示，這筆資金將用於遇難者家庭在教育、生活上的開支，以及當地社區項目。

遇難者家屬的代表律師不認可此舉。

今年3月，埃塞俄比亞航空公司ET302航班墜機，這是五個月內第二起與737Max機型有關的死亡事故。2018年10月，印尼獅航同一機型客機在雅加達附近海域墜毀。

空難調查人員關注飛機的控制系統，波音公司一直與監管機構合作推出升級軟件。自3月以來，暢銷的737Max機型已在全球範圍內停飛，具體復飛時間未定。

波音公司周三發表聲明稱，這些資金將被用於支持受影響家庭的教育、困難補助和生活開支，以及社區項目和受影響社區的經濟發展。波音將與當地政府和公益組織開展合作以幫助滿足這些需求。這一初步投資將在未來幾年中逐步完成。

波音公司董事長、總裁兼首席執行官丹尼斯·米倫伯格（Dennis Muilenburg）補充說：「波音全體同仁對兩起事故中生命的悲劇性損失表示歉意，我們會一直深切緬懷這些逝去的生命。」

「我們向機上人員的親友和愛人表示真誠慰問，並希望這一初步措施可以給他們帶來安慰，」他說。

「不誠懇」

德克薩斯州一名代表ET302部分遇難者家屬的律師，諾米·侯賽因（Nomi Husain）表示，波音公司的資金「無論多少都不足以補償家屬失去的東西」。

他告訴BBC，「我們有些客戶此刻對經濟賠償並不感興趣」，波音公司「將利益置於安全至上，想讓他們最暢銷的機型上市」。波音則否認這一說法。

侯賽因迄今已代表遇難者家屬提起七起訴訟，其中有訴訟要求賠償金額達2.76億美元。他估計，遇難者家屬到目前為止已提起大約50起訴訟。

他說，部分家庭正在等待有關墜機的技術原因，以及監管機構如何處理該款飛機復飛的問題。他們會在之後再提出訴訟。還有一些其他家庭只是想要真相。

與此同時，23個家庭的代表律師羅伯特•克利福德（Robert Clifford）表示：「在訴訟階段這麼早就提供（資金）是前所未有的。因為對於發生了什麼仍有許多需要了解的地方，它看起來也很不誠懇。」