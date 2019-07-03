英國巨頭欲向中國出口未分類垃圾再次遭起訴

圖片版權 Getty Images Image caption 英國第二大垃圾處理公司Biffa因為試圖向中國等亞洲國家出口未分揀家庭垃圾，受到英國環境署起訴，被法庭認定有罪。

英國大型垃圾處理公司Biffa因為試圖向中國等亞洲國家出口未分類家庭垃圾，受到當局起訴，被法庭認定有罪。

英國環境署起訴稱，Biffa假借出口廢紙的名目，試圖向中國出口大量未分類垃圾，包括使用過的尿布、衛生巾和避孕套。

在倫敦一家法院經過為期3周的庭審，法庭判決認定這家廢物處理公司2015年試圖將大約175噸未分類家庭垃圾出口中國有罪。

Biffa公司表示不服這一裁決，考慮是否提出上訴。

但環境署說，此案的陪審團不接受該公司的說法，即其受到污染的大捆垃圾屬於廢紙。此案定罪後，環境署又提出了新的指控，指控該公司向印度和印尼非法出口洋垃圾。

Biffa公司辯稱，其垃圾集裝箱定期受到中國海關代理人員的視察。

該公司還還說，購買該公司廢品的分銷公司經常在裝運前檢查集裝箱，以確保它們含有98.5%的紙張以符合行業標凖。

不過，根據英國政府官方網站消息稱，法庭得知Biffa已經和環境署達成協議，該公司將交出9912英鎊的有關非法所得。本案法官還將在2019年9月份做出最後判決。

令人作嘔

自2006年以來，向中國運送未經分類的家庭垃圾在英國已經是非法行為了。

廢紙可以合法地送往中國，但經過嚴重污染的廢品嚴禁出口。

英國環境署說，在運往中國的25噸集裝箱中，發現了從女性內衣、塑料瓶到金屬管等各種垃圾。

該機構在英國費利克斯托韋港檢查的7個集裝箱內，也發現了玻璃、塑料、電器和金屬等雜物。

環境署說，調查人員發現了各種廢物碎片，如鞋子、塑料袋、雨傘、襪子、手巾、未使用的避孕套、錄像帶、洗浴用品和電線。

當環境署官員檢查時，用過的尿布和衛生巾散發出濃烈刺鼻、令人作嘔的氣味。

圖片版權 Biffa Image caption Biffa公司2016年在倫交所上市，2018年營業收入超過10億英鎊。

但Biffa公司說，它向中國提供了重要的原材料，可以以環保的方式進行回收。

非法向印度、印尼出口的指控

該公司說，這些廢料符合國際標凖。該公司指責環境局沒有說明有關規定，規定清楚它認為可以接受的污染的標凖。

英國環境署的代理律師表示，環境署正就該公司2018年底向印度和印尼出口40個集裝箱的洋垃圾做出指控。

中國過去是世界洋垃圾最大進口國。但中國於2018年正式禁止24類洋垃圾進口。之後，英國開始向其他市場出口有關可回收廢品，包括印度和印度尼西亞。

然而，許多其它國家後來也禁止或限制廢物的進口，認為它們被用作劣質不可回收垃圾的傾倒場。