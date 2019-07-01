健康小知識：過度疲勞可以要命，認識過勞的重要症狀

圖片版權 Getty Images Image caption 過度疲勞會讓人覺得心灰意冷、疲憊不堪、毫無希望、憤世嫉俗。

如果你總是感覺疲憊不堪、對所承擔的工作責任心存懷疑，並覺得工作壓力讓你手足無措，那你很可能患上了過度疲勞症。對，很多人可能對這種病態毫不了解。

世界衛生組織（WHO）已確認，過度勞累是一種職業病，定義為「長期面對工作壓力卻未能成功化解壓力導致的慢性疲勞綜合症」。慢性疲勞綜合症的特點就是疲憊、消極或者因為工作表現不佳憤世嫉俗。

不過，要明白每個人究竟哪裏出了問題，卻並不是一件容易的事情。

莫里斯醫生（Dr Rachel Morris）是有15年經驗的家庭全科醫生，她接診過很多與工作壓力有關的病人。「我認為一般人很難自己意識到過度疲勞。但是身邊的人，如親人、或者上司卻很容易看到。」

她說，患了慢性疲勞綜合症的人可能對自己信心下降，感覺憤世嫉俗，毫無希望或者心灰意冷，不好好吃飯，總是覺得很累。他們也可能對工作或者同事、朋友怒氣衝衝，牢騷滿腹。

莫里斯醫生說：「如果有人開始因為背痛、腸胃炎或偏頭痛經常請病假，通常他們可能是過度疲勞了。」

我究竟怎麼了？

如果你懷疑自己可能有了慢性疲勞綜合症，可以回答以下幾個問題：

身邊親人要求你減少工作量嗎？

最近幾個月，你對工作、同事、客戶或者病人怒氣衝衝、滿腹牢騷嗎？

你是否內疚自己沒有足夠的時間陪家人、陪朋友，給自己？

你覺得自己是不是越來越容易激動情緒化，譬如哭泣、憤怒、大聲嚷嚷、或者毫無原因地緊張？

如果你對以上任何一個問題的回答為「是」，那麼恐怕現在是時候做些改變。這些問題是根據英國醫生健康項目（UK Practitioner Health Programme）的指引所制定的，是所有就業人士判斷自己是否過度疲勞的一個好起點。

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過度疲勞通常需要一段時間才會造成，有時可能超過一年半。

心理諮詢專家傑西·弗朗西斯·沃克(Jacky Francis Walker), 有一本專著論述這一症狀《過度疲勞寶典》。她也是治療這種疾病的專科醫生。

她說：「最典型的情況是，人們來了告訴我說，他們突然之間就做不好以前做得很好的事情，莫名其妙，就好像突然之間魔力完全消失一樣。」

沃克醫生說，過度疲勞與壓力大是完全不同的兩種情況。

「壓力大，就是指你能做到的達不到被要求做到的程度，這可能是心理上的、耐力上的，也可能是時間上的或者能力上的素質。

一般來說，人們需要一點壓力才能有動力，但是你一旦在壓力下達到最高狀態，再繼續施壓並不能維持最好狀態，卻只能變壞。

並非只適用於成功人士

莫里斯醫生說，人們有一種誤解認為，過度疲勞通常只適用於事業成功人士，或者不喜歡自己工作的人。

「人們以為只有痛恨自己這份工作的人才會過度疲勞。但我親自接診過很多老師、醫生、律師、證券交易師、會計師、等等都面臨工作壓力。成功人士和完美主義者會更受其所害，因為這些人喜歡把自己的價值更多與所從事的工作掛鉤。」

過度疲勞也並非僅僅影響就業的人，那些在家中承擔撫養照顧責任的人，也會受到嚴重影響。

沃克醫生說：「照顧兒童或者年老的親人，或者有殘疾的人，是可以被列為嚴重過度疲勞的人。這些病人完全透支，甚至可能經歷「同情心麻木」的狀態，缺乏同情。」

過度疲勞經常被認為是讓人羞於啟齒的問題。

沃克醫生說：「很多人想，如果我自己不能復原，那一定是我的問題。我很軟弱，處理不好。」

總是時間不夠

莫里斯醫生研究出了一套辦法，幫助僱員維護身心健康。

她說：「我們可以做一些事情減少過度疲勞的風險。其中之一就是提升自己的忍耐力。也就是說我們用健康的方式應對壓力，遇到挫折還能恢復狀態，在這個過程中讓自己變得更加強大。」

莫里斯醫生說，做一些能增進健康的活動極為重要，如運動、與外界保持聯絡，保持足夠睡眠。

「當工作壓力過大時，我們本能的反應就是放棄自己喜歡做的事情，結果就陷入了忙得焦頭爛額的漩渦中。」

「要想一下子徹底改變很難，但是可以從小處做起，比如午飯時間散步5分鐘，或者約朋友喝杯咖啡。」

圖片版權 Getty Images Image caption 對我們的身體和心理健康重視不夠可能導致過度疲勞。

她說，另外一個問題是，壓力大的人越容易專注自己無法控制的問題。把關注點放在可控的問題上能幫助減輕壓力。

另外，劃出重點，而不是往已經非常繁忙的日程安排中繼續塞進更多的事情，也很重要。

分清楚事情的主次輕重，這樣才能集中注意力做好重要的緊急的事情，而忽略或者延遲處理次要的非緊急的事情。

充滿毒素的工作文化

莫里斯醫生說，「很多從事高強度壓力工作的人認為，有壓力很正常，實際上並非如此。壓力對我們的健康有很大的壞處，所以我們有必要消除這個誤解。」

不過，她強調說，僱主同樣也有責任檢討工作的程序，看看有沒有辦法幫助僱員們平衡應對生活與工作，避免過度疲勞。

在電子和科技行業，無論是創業者還是從業者都經歷了很大的變化，另外還要面對裁員壓力，卻必須在壓力下繼續保持生產力。

很多工作的節奏也是問題，特別是當今社會，我們可謂每周7天全天24小時都可以找得到。這樣的便利卻也帶來了不好的一面，那就是我們從來就無法真正從工作中解脫，讓大腦停止工作。

圖片版權 Getty Images Image caption 現在，科技的進步讓僱員隨時隨地都在線上，要界定上班、下班時間越來越難。

2018年，蓋洛普公司在7500名美國全職僱員中展開的調查發現，三分之二在工作中經歷過過勞狀態。

造成過勞的原因包括：

工作中受到不公平對待

工作量無法管理控制

對職務範圍缺乏明確界定

上級給予的支持不夠

不合理的時間壓力

沃克醫生認為，有毒的工作文化可能是工作壓力最主要的原因。公司如果面臨經費壓力，那麼僱員越少期望卻更多。她認為，這是所有公司都應該多些措施加以承認和應對的問題。

她說：「雖然公司給面對壓力的僱員提供協助，但是很多時候重點都放在了個人身上。」

「一種普遍的態度是，有壓力的是僱員，所以我們要幫助他們重新站起來繼續好好工作，卻忘記了實際上要改變的事工作場所的很多做法。」