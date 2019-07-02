美國掀動對歐盟貿易戰 特朗普醉翁之意不在酒

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威士忌是美國凖備針對歐盟進口商品徵收一系列新關稅的產品之一。不過，醉翁之意不在酒，在乎大飛機也。

中美貿易戰尚未平息，美國總統特朗普似乎已著手發動針對歐盟的貿易戰。美國曾威脅表示，要對從歐盟進口的價值高達40億美元的商品徵收關稅，但目前還不清楚何時徵收關稅。

來自愛爾蘭的威士忌、包括一些種類的奶酪、意大利面和橄欖等商品都受到影響。

美國貿易代表表示，這是對歐盟飛機補貼造成的傷害的回應。

美歐貿易戰到底是怎麼回事？雖然台面上競爭的是農產品，但爭端的重要焦點似乎與中美貿易戰類似：還是瞄凖高科技和尖端製造業上。

美歐貿易糾紛

儘管美國剛剛於2019年4月宣佈對110億美元的歐盟商品徵收關稅，但其實美歐之間的貿易爭端由來已久。

不少分析人士指出，美歐矛盾的根源是雙方在全球航空製造業的爭奪。被美國認為受到歐盟「補貼」的飛機製造商空中客車(Airbus)和美國波音公司(Boeing)之間的爭端已經長達15年之久。

上世紀70年代，主要在英國、法國和德國的支持下，歐洲的空中客車所生產的飛機開始正式挑戰原本由美國公司壟斷的西方和世界市場。

1992年美歐之間簽署雙邊飛機補貼協議，允許歐盟為空客的新民用飛機補貼三分之一的研發開支，波音則被允許從美國政府支持的研發工作中受益。

分析人士認為，美國之所以願意向歐盟做出一定讓步，是基於波音當時還對空客具有較大優勢。

但美國於2004年10月退出協議，並向世貿組織提起訴訟。世貿組織2019年最終裁定雙方都各有補貼問題。但是雙方都宣稱官司勝利。

空客漸獲優勢

為加強與空客的競爭，美國波音收購了過去多年稱霸美國民航飛機製造業的麥道，成為世界航空航天領域規模最大的製造公司。

空中客車的出貨量在隨後幾年快速增長，並於2003年超過了波音。分析人士稱，這是美國隨後推出歐美協議的原因。

但在民航機的國際競爭上，空中客車逐漸佔據優勢。

特別是在目前世界最大的民航市場中國，空中客車製造的飛機所佔市場比例超過了波音。

波音面臨危機

圖片版權 Getty Images Image caption 世貿組織分別裁定歐美各自對大飛機的補貼不符合世貿規則。

特別是2018年10月至2019年3月的半年內，波音公司生產的新型737 Max飛機發生兩次大型空難，2018年10月印尼客機墜毀事故造成189人死亡，2019年3月的埃塞俄比亞墜機事故造成157人死亡。

隨後，各國停飛波音737 Max，波音公司的名譽受到重創。

雖然美國航空管理局一度堅持說，該型飛機沒有系統性問題，拒絶停飛。主管航空管理局的美國運輸部長趙小蘭還在各國開始停飛後親自搭乘該型號飛機飛行，以顯示其安全性。不過在空難與各國紛紛停飛的現實下，美國最晚宣佈停飛該機型。

但BBC中文駐美記者馮兆音分析指出，波音不僅是扎根美國的大型公司，其政治游說力強大，與華府政治圈有緊密聯繫。

波音飛機成了涉及美國對外貿易摩擦的一個考慮因素。

打打停停？

2019年6月底，歐盟委員會主席榮克訪問美國與特朗普會談後，雙方宣佈達成協議，避免全面貿易戰，並努力降低關稅。

特朗普擱置要對歐洲汽車徵收關稅的威脅。歐盟也計劃購買更多美國液化天然氣和大豆。

但美國2019年3月份對歐盟鋼鐵徵收25%和鋁10%的進口關稅將保持不變。

歐美高級顧問工作組將繼續舉行會議，討論雙方貿易和降低壁壘問題。雙方承諾在談判中避免實行新的貿易限制。

但目前威士忌酒的問題又冒出來，顯示雙方仍需要就貿易問題進一步磋商。