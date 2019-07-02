法國政府發佈的一段伊萬卡·特朗普在大阪20國峰會期間同世界領導人交談的視頻令輿論嘩然。視頻顯示美國總統的女兒同試圖參與英國首相特蕾莎·梅，加拿大總理特魯多，法國總統馬克龍，國際貨幣基金組織主席拉加德的談話。

圖片版權 AFP Image caption 伊萬卡加入在日本大阪20國峰會的領導人合影

在那幾位領導人在討論「社會正義」問題的時候，37歲的伊萬卡加入談話，似乎點頭贊同馬克龍的意見。伊萬卡插話說，「只有你開始從經濟角度討論這個問題，很多人就會開始關注，否則他們不會關心。」

視頻顯示，在伊萬卡插話後，曾經當過法國貿易部長的拉加德的肢體語言成了輿論關注的焦點。許多評論說拉加德「翻白眼」，說她用眼睛瞥伊萬卡。

圖片版權 Twitter Image caption 法國政府發佈的視頻顯示，在20國峰會期間伊萬卡試圖加入領導人的交談。曾當過法國貿易部長的拉加德的肢體語言成了輿論關注的焦點。許多評論說拉加德翻白眼，冷落伊萬卡。

英國著名主持人瓦因（Jeremy Vine）在社交媒體推特上說「伊萬卡·特朗普試圖加入談話的時候，看看拉加德的臉色……」還有推特評論說，透過屏幕都能感覺到拉加德的鄙視。

許多評論員質疑法國總統宮發佈上述視頻的用意。有評論指法國政府發佈視頻的用意在於讓伊萬卡難堪。但也有支持特朗普的評論批評63歲的拉加德缺乏禮貌，說拉加德怠慢伊萬卡顯示了令人震驚的勢利。

活躍於國際舞台

不過特朗普的所謂「任人唯親」，讓自己的愛女高調現身重要的國際舞台也受到美國國內輿論的非議。伊萬卡遭拉加德白眼的視頻被美國媒體形容為「尷尬時刻」。

在伊萬卡遭拉加德白眼的視頻爆出後，紐約的眾議員亞歷山大·奧卡西奧-科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）發推特說：「這也許令一些人感到震驚，但是僅作為某人的女兒本身實際上並不算職業資格。」

圖片版權 Getty Images Image caption 網絡出現大量P圖顯示伊萬卡出現在不同的重要歷史場合，諷刺美國總統讓女兒發揮高調作用

美國CNN新聞網報道說，特朗普讓「第一女兒」伊萬卡在國際場合扮演重要角色，打造她的外交官形像。據美國媒體報道稱，美國國家安全官員對於伊萬卡在外訪期間的高調表現十分不滿。

有白宮高級顧問身份的伊萬卡這次在大阪20國集團峰會期間出席了許多會議，包括同中國領導人習近平的重要會晤。在特朗普訪問朝鮮半島期間，伊萬卡出席了青瓦台的晚宴，還參加了特朗普與朝鮮領導人金正恩的會見。

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾說，「伊萬卡在20國峰會上的突出作用，她在合影時坐在總統旁邊，穿梭於世界領導人之間，史無前例。」

打造「第一女兒」

在特朗普入住白宮幾個月後，之前主持時尚公司的伊萬卡就已經同日本首相安倍，同臉書，蘋果，谷歌和其他美國科技巨頭負責人會面。

伊萬卡參加的第一次20國峰會是2017年在德國漢堡，當時伊萬卡主持了一個關於非洲健康和移民的討論會，還參加了她父親特朗普總統同其他領導人的雙邊會談。

圖片版權 AFP Image caption 在特朗普訪問朝鮮半島期間，伊萬卡出席了青瓦台的晚宴，還參加了特朗普與朝鮮領導人金正恩的會見。

自那以後，伊萬卡就頻繁參加特朗普總統的正是訪問和高層會議，以及其他一般由美國「第一夫人」參加的國際活動。

BBC記者澤克爾說，特朗普擔任總統後，伊萬卡被給予了許多承認，例如有人說她鼓勵總統對敘利亞使用化學武器發動了報復攻擊，放棄讓難民家庭在邊界分離的政策。

伊萬卡的高調政治活動令許多人猜測她可能獲得大使提名，或許擔任美國駐聯合國大使，甚至世界銀行的行長。

去年美國駐聯合國大使黑利辭職時，特朗普總統說，伊萬卡可能是聯合國大是的潛在人選，沒有人比伊萬卡更有能力勝任此工作。