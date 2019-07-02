倫敦居民曬太陽天降凍屍 專家警告如此偷渡存活率極低

圖片版權 PUBLIC DOMAIN Image caption 一名男子躲在肯尼亞航班的飛機起落架中，從空中墜落身亡。

英國倫敦城南克拉珀姆（Clapham）一居民周末在家中後院曬太陽時經歷了好萊塢式的驚悚時刻：一具男屍從天而降，撲通一聲跌落在距離他只有一米的地方，喋血花園籬笆牆。

聞訊趕來的警察相信，死亡男子是一名藏匿在肯尼亞航空公司某航班飛機起落架艙中的偷渡客，當飛機即將降落在希思羅機場時墜落。

死亡冒險

據希思羅機場方面介紹，這種情況每隔5年就發生一次。最新一起事故中的男子之所以能保持完整屍體是因為他墜落前已被凍僵。

圖片版權 PA Media Image caption 該名男子墜落在倫敦南部一戶人家的花園裏。

英國警方稱他們將會對屍體進行屍檢，但不認為死因有可疑之處。肯尼亞航空公司表示飛機已經接受過檢查，並未發現任何損害。但在飛機降落後，他們在飛機的起落架艙內發現了一個袋子、水以及一些食物。

肯尼亞航空公司的一名發言人表示，從內羅畢到倫敦的航程接近7000公里，歷時近9個小時。他們對偷渡客的死亡表示哀悼。同時，他們表示肯尼亞航空公司將會緊密配合調查。

生存概率

圖片版權 Thinkstock Image caption 飛機起落架部位

雖然聽起來有點令人難以置信。但這並不是第一次發生類似的事件。專家警告，這種偷渡方法危險度極高，實屬九死一生的風險。

那藏在飛機「肚子」中偷渡的生存機率有多大呢？

飛機偷渡客死亡機率為76%，倖存率只佔24%。

根據美國聯邦航空管理局的數據，從1947年截至到2012年9月11日，共有96起飛機偷渡事件，涉及85次航班架次。

其中，2002年一架從加納首都阿克拉起飛的飛機起落架中發現了兩名年僅12歲男孩的屍體。

2015年6月，從南非約翰內斯堡飛往倫敦的一架英航飛機上有兩名男子飛機偷渡客。一名摔死在倫敦西南裏士滿（Richmond）鎮的一個屋頂上，另外一名重傷。

即使那些沒有死亡的飛機偷渡客實在屬於僥倖，或者是因為飛機為短途、或者是因為飛機由於天氣原因（小型私人飛機）低空飛行等。

即使不死，但所有倖存者無一例外地出現嚴重失溫症（severe hypothermia）。

健康風險

飛機偷渡客所面臨的風險包括：

在飛機起落架縮回時被壓死或壓傷

當飛機起落架艙重新打開後從空中墜落而死

失溫症

凍瘡

耳聾

耳鳴

缺氧（全身或部分身體缺乏足夠氧氣供應）

酸中毒，可引起昏迷或死亡

正如前面所述，飛機偷渡客通常躲藏在起落架艙中。當飛機上升到大約5500米高空的時候，偷渡客開始出現缺氧症狀：包括無力、肢體顫抖、頭暈和視覺障礙等。

在飛機爬升到6700米高度後，偷渡客的血液氧氣水平開始下降，使他們很難保持意識清醒狀態。

長途飛行飛機的高度可以達到萬米（10065米）以上，這時肺部如果沒有人工壓力則很難正常工作。

與此同時，隨著飛機高度上升，溫度則開始下降。當溫度達到零下50度時就有凍死的可能性。當溫度達到零下63度時偷渡者則會出現失溫症。

挺身走險原因

既然這種方式如此危險，那為什麼還有上百人肯冒生死危險、赴湯蹈火呢？

除極個別是出於無知的惡搞外，絶大多數飛機偷渡客來自於貧窮國家。

他們或是試圖逃避來自本國的迫害，或是嚮往西方發達國家的生活，希望成為經濟移民。

他們大多數人是青壯年男子。