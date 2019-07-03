俄羅斯海軍精英魂斷海底 神秘深水器起火引發猜測

Image caption 俄羅斯對AS-12型潛艇高度保密為事故增添神秘色彩，令人聯想到K-141庫爾斯克核動力潛艇的沉沒事故。

俄羅斯一艘深海潛水器在巴倫支海域起火，14人喪生，其中包括7名軍官。這是俄羅斯海軍近年發生的最大傷亡事故。

7月1日，俄海軍的深海探測潛艇在俄羅斯與挪威北部巴倫支海域進行探測海牀行動時起火。火災被倖存船員撲滅後，潛艇被拖往位於北莫爾斯克的北方艦隊基地。

媒體報道說，多方認定出事潛艇為AS-12型潛艇，這是一種沒有武器的核動力潛艇。潛艇的設計屬於高度機密，但是據信這種長度為70米的潛艇可以連掛在大型潛艇下面航行。

事故發生後，俄羅斯總統普京說，這是一個「巨大的損失」，還說犧牲了兩個俄羅斯英雄和7名高級軍官。普京特別提到死於研究艦艇上的兩個人曾經被授予俄羅斯最高榮譽"俄羅斯英雄"稱號。

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普京同俄羅斯國防部長紹伊古會見時說，「那不是一艘普通的船隻，那是艘研究船隻。」他說船員都是「資深的專業人士」，14名船員死亡是俄羅斯和俄羅斯艦隊的巨大損失。

艦艇火災原因

俄羅斯國防部長紹伊古發表聲明說，在火災中船員吸入過量煙塵死亡，當時那艘艦艇正在俄羅斯海域內進行海底地形勘探工作。

俄羅斯調查委員會已經啟動事故調查。俄羅斯海軍負責人尼古拉·葉夫梅諾夫也親自主持海軍的調查。潛艇失火原因目前還不清楚。

挪威輻射和核安全部門負責人斯特蘭德對路透社記者說，一名未透露姓名的俄羅斯官員說，潛艇失火據說由瓦斯爆炸引起。他還說，在事故後挪威輻射和核安全部門並沒有探測到任何超常水平的核輻射。

不過，俄羅斯國防部很快否認了路透社的報道，說並沒有對任何挪威官員透露過任何關於事故的情況。

多次潛艇事故

據說這種被俄羅斯稱為AS-12的潛艇上安裝有核反應堆，其有獨特的球形構造設計，主要被用來執行科研和特種任務。

英國媒體報道說，俄羅斯對該型潛艇的目的高度保密為事故蒙上了神秘色彩，令人聯想到之前發生的K-141庫爾斯克核動力潛艇的沉沒事故。當時許多人批評俄羅斯海軍為了保密，令救援行動受到影響。

2000年8月12日，俄羅斯海軍的庫爾斯克核潛艇發生爆炸沉沒，令全艇118名船員身亡。俄羅斯官方並沒有公開調查報告，據猜測，庫爾斯克核潛艇沉沒由艇上魚雷爆炸引起。

在2008年11月8日，俄羅斯海軍的海豹(K-152)核潛艇在日本海進行航行試驗時發生氣體洩漏事故，導致20名船員死亡，21人中毒。經過事故調查，俄羅斯在2011年該核潛艇事故的責任軍官進行了審判並判刑。