BBC調查：抖音海外版存在少兒用戶被迫送禮「受壓榨」現象

圖片版權 TikTok Image caption 抖音明星塞巴斯蒂安·莫伊有380萬粉絲。

視頻共享應用程序抖音海外版（TikTok）道歉，原因是程序的一些少兒用戶受壓力影響，被迫通過抖音匯款給最喜歡的網絡偶像。

抖音粉絲們送他們最喜歡的視頻製作者"數字禮物"，售價高達48.99英鎊。

12歲的克萊爾(化名)住在英格蘭西北。她送給抖音明星塞巴斯蒂安·莫伊一件48.99英鎊禮物，以表達對他視頻的感謝之情。但莫伊要求她再給個禮物，來交換他的個人電話號碼時，克萊爾說她在那一刻不由自主只能照做。

莫伊是住在美國的一位視頻製作者，他在抖音上擁有380萬名粉絲，他並沒有違反抖音的任何規定。他沒有回應BBC的置評請求。

克萊爾告訴BBC新聞說，她後悔花100英鎊來獲取明星電話，而他從來都沒接過電話。

英國廣播公司(BBC)的一項調查發現，影響者承諾與粉絲分享他們的電話號碼，以換取這些禮物。

抖音表示，將加強政策和指導方針，但沒有具體解釋。

撈一把

抖音是增長最快的社交媒體應用，儘管公司不透露用戶群數據，估計擁有約5億常用用戶。據估計，在應用商店上的下載次數超過10億次。

應用程序允許用戶發佈大約15秒的視頻。以青少年隨著流行的最新流行音樂假唱，或者跳舞的視頻而著名。

公司表示，最受16至24歲的年輕人歡迎，但有證據表明，許多用戶都不到13歲，這是違反該應用程序的規則的情況。

公司因被指控在未經父母同意的情況下收集13歲以下青少年的個人信息，已被美國監管機構罰款570萬美元。

周二，英國政府信息事務專員伊麗莎白·德納姆透露，她已經發起了一項調查，調查該應用程序是否保護其最年輕的用戶做了足夠多的工作。

德納姆說，英國政府方面現在確實正在對抖音進行調查，所以可以留心有關情況。

圖片版權 TikTok Image caption 一個戲劇女王禮物售價48.99英鎊。

在抖音上，只要擁有超過1千名關注者的視頻製作者就可以在抖音平台上進行現場實況直播。正是在這些直播期間，粉絲們可以發送數字禮物來表達他們的感謝之情。

這些禮品看上去是屏幕上的動畫，但需要購買，其價格介於英鎊的5便士到48.99英鎊之間。該應用程序的最大牌的明星們可以通過一個直播節目賺取數千英鎊。

抖音拒絶透露該公司從這些錢中賺多少，但好幾位抖音上有影響的人告訴BBC，他們賺取了50%的禮品收入。

承諾獎賞回報

在10周內，BBC監控了幾十個抖音上的明星向粉絲們索要禮物的直播節目。

作為交換，他們承諾在直播節目中為送禮的人的打Call做宣傳，說他們會去送禮者的社交賬戶上跟隨點讚，或者表示願意一起做兩人的節目，這也允許送禮的用戶在分屏視頻中與抖音明星一起合作表演。

一名抖音視頻創作者承諾在Instagram上與一位粉絲交談一個禮拜，於是就收到三份禮物，總價值147英鎊。

一些抖音視頻創作者常以提供個人信息和電話號碼的條件，換取禮物。

BBC還發現，一組人徹底搜索了抖音應用程序，尋找送禮的人，然後直接與他們聯繫，向他們要錢，以換取點讚和跟隨。

受到剝削

來自多倫多的斯蒂芬妮·巴布爾發現她11歲的女兒已經被剝削了400美元(240英鎊)的禮物賬單。

她表示，當她發現這些錢花在了什麼地方時，她很震驚。

她對自己的女兒說，你最後有沒有得到什麼東西?她告訴媽媽，什麼都沒有得到。

巴布爾說，成年人甚至其他青少年應該更清楚這個道理：你不能向小孩子要錢。

另一位抖音的粉絲凱利告訴BBC，她過去用自己的500到600英鎊的錢買了數字禮物發給自己認為的明星。現在她不再發送禮物給他們，因為她覺得她被剝削了。

凱利說，知道人們現在需要在社交媒體上賺錢，但年輕人感覺為了得到關注或感到被讚賞就需要花錢，這讓他們迫不得已。

20歲的里斯說，他已經花了1千多英鎊送禮，但卻還沒有意識到這一點。

他說，在抖音上送禮有點像賭博，很容易上癮。當時他真的沒有發現有任何問題，但現在他才認為根本不值得。

他明白這不是一件光彩的事情，而且這是他個人的選擇。但他表示，確實認為應該有某種年齡限制或時間限制功能。

BBC聯繫了幾個使用通過這種方式賺錢的抖音明星希望就此發問，但他們中的大多數都沒有回復。

負罪感

在短短6個月內，內法蒂兄弟就在抖音平台上聚集了250萬追隨者。

這對25歲的波蘭雙胞胎住在蘭開夏郡的布萊克本，以舞蹈和喜劇小品而聞名。

他們提出反跟粉絲，以換取粉絲送的價值49英鎊的禮物，並承諾如果送了多件禮物，他們會把粉絲的名字寫在頭上。

他們告訴BBC，他們因為他們一直定期收到禮物，後來才開始提供點好處，以換取禮物。

他們說，他們也只是在抖音的其他創作者後面隨大流。大多數送禮物的粉絲都大約30歲。

Image caption 在短短6個月內，內法蒂兄弟就在抖音平台上聚集了250萬追隨者。

他們表示，當收到年紀很小粉絲禮物時，確實感到內疚。

但內法蒂兄弟說，不能也無法阻止這些粉絲。他們直播不僅為了錢，也為吸引更多的觀眾。

麗婭來自南威爾士，由於她的創造性視頻編輯技巧，她擁有250萬粉絲。

她說，她的普通粉絲大約10到14歲，他們總是對用於換取禮物得到的好處很高興。

但當她收到幾個來自非常年輕的追隨者的禮物時，她也感到不安。

她希望看到對送禮有更嚴格的年齡限制。

欺騙性

在線現場直播時送禮起源於中國 。抖音的所有者、母公司字節跳動的總部就在中國。這種做法在那裏更受歡迎。專業的直播女孩從觀眾那裏賺取了巨額收入。

在西方，尤其是在Twitch等遊戲平台上，給小費的情況也已經變得越來越普遍。

然而，抖音的迅速崛起正在以前所未有的速度測試著這一商業模式。

抖音母公司字節跳動公司拒絶回答具體問題，但告訴BBC，他們也在調查數字禮品的事情。

在一份聲明中，字節跳動公司表示絶不容忍具有欺騙性的行為。

公司表示，很遺憾聽到一些抖音用戶的經歷。公司認識到，在使凖則和信息更容易為所有用戶在線訪問、清晰和易於理解方面，始終有改進的餘地。

字節跳動公司表示，重視用戶反饋，並將進一步加強公司的政策規定和產品功能。但該公司沒有詳細說明，將改變哪些政策規定，或用戶社區凖則。