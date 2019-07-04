香港問題點燃中英爭論 英外交部召見中國大使劉曉明
英國外交部周三召見中國駐英國大使劉曉明，認為他對香港民主抗議活動發表的言論「不可接受、不夠凖確」。
在此前的一次記者會上，劉曉明指責英國外交大臣傑里米·亨特（Jeremy Hunt，又譯侯俊偉）「干涉中國內政」，支持「暴力違法者」。
英國外交部表示，英國外交部次長麥克唐納（Simon McDonald）與劉曉明舉行了會談，討論有關評論。
亨特在周二稱，《中英聯合聲明》保證了香港人的基本自由，現今依然具有國際約束力。1984年，英國時任首相撒切爾和中國時任領導人趙紫陽簽署《中英聯合聲明》，規定在1997年將香港的主權移交中國，但香港保留高度自治權。
亨特說，「我們堅定支持這項協議，堅定支持香港人民。如果具有國際約束力的法律協議得不到尊重，將產生嚴重的後果。」
上個月，大量香港人上街遊行，反對政府修訂《逃犯條例》的要求。此條例允許將嫌犯引渡回中國內地受審，反對者擔心審理無法公平進行。香港政府在壓力之下同意暫緩修例，但未聲明撤銷條例，激起反對者在周一香港主權移交22週年之時繼續上街遊行。部分示威者在當晚闖入立法會抗議，並在大樓內塗鴉區徽，掛上殖民時期的旗幟。
根據香港警方的消息，截至目前，已經有50多人被捕。警方聲稱，搜捕還在進行，可能有更多人被捕。
雖然譴責暴力行為，但亨利認為，香港特區政府不應該將示威者的破壞行為當作「鎮壓的借口」，這樣有損香港人的基本自由。
劉曉明認為這種說法完全錯誤。他說，「這不是自由的問題，這是違反香港法律的問題。」
他指責英國駐港官員在一定程度上損害了中英兩國的關係，因為兩國的關係是建立在「相互尊重，不干涉內政」的基礎之上。
「如果英國政府越走越遠，將會進一步損害兩國關係，因此我要求英國政府認真思考，其對香港的言行將產生怎樣的後果。」
針對劉曉明的批評，亨特繼續回應，他在Twitter上表示，「各國間的良好關係要建立在相互尊重，以及恪守彼此間具備法律約束力的協議基礎之上。這是維護中英良好關係的最佳方式。」
中國外交部發言人耿爽連續三天對亨特的言論表達不滿和反對。在周三的例行記者會，他說，亨特「似乎還沉浸在昔日英國殖民者的幻像當中，還執迷於居高臨下對他國事務指手畫腳的惡習當中。」
他繼續說，《中英聯合聲明》中規定的與英國有關的權利和義務已經履行完畢。他說，英方對回歸後的香港「一無主權，二無治權，三無監督權」，不存在任何所謂的「責任」。