圖片版權 Getty Images Image caption 香港示威者闖入立法會，懸掛港英旗幟。

英國外交部周三召見中國駐英國大使劉曉明，認為他對香港民主抗議活動發表的言論「不可接受、不夠凖確」。

在此前的一次記者會上，劉曉明指責英國外交大臣傑里米·亨特（Jeremy Hunt，又譯侯俊偉）「干涉中國內政」，支持「暴力違法者」。

英國外交部表示，英國外交部次長麥克唐納（Simon McDonald）與劉曉明舉行了會談，討論有關評論。

你的器材不支持播放多媒體材料 劉曉明6月接受BBC訪問，稱「中央從未指示香港就逃犯條例做出修例」。

亨特在周二稱，《中英聯合聲明》保證了香港人的基本自由，現今依然具有國際約束力。1984年，英國時任首相撒切爾和中國時任領導人趙紫陽簽署《中英聯合聲明》，規定在1997年將香港的主權移交中國，但香港保留高度自治權。

亨特說，「我們堅定支持這項協議，堅定支持香港人民。如果具有國際約束力的法律協議得不到尊重，將產生嚴重的後果。」

上個月，大量香港人上街遊行，反對政府修訂《逃犯條例》的要求。此條例允許將嫌犯引渡回中國內地受審，反對者擔心審理無法公平進行。香港政府在壓力之下同意暫緩修例，但未聲明撤銷條例，激起反對者在周一香港主權移交22週年之時繼續上街遊行。部分示威者在當晚闖入立法會抗議，並在大樓內塗鴉區徽，掛上殖民時期的旗幟。

根據香港警方的消息，截至目前，已經有50多人被捕。警方聲稱，搜捕還在進行，可能有更多人被捕。

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雖然譴責暴力行為，但亨利認為，香港特區政府不應該將示威者的破壞行為當作「鎮壓的借口」，這樣有損香港人的基本自由。

劉曉明認為這種說法完全錯誤。他說，「這不是自由的問題，這是違反香港法律的問題。」

他指責英國駐港官員在一定程度上損害了中英兩國的關係，因為兩國的關係是建立在「相互尊重，不干涉內政」的基礎之上。

「如果英國政府越走越遠，將會進一步損害兩國關係，因此我要求英國政府認真思考，其對香港的言行將產生怎樣的後果。」

針對劉曉明的批評，亨特繼續回應，他在Twitter上表示，「各國間的良好關係要建立在相互尊重，以及恪守彼此間具備法律約束力的協議基礎之上。這是維護中英良好關係的最佳方式。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @Jeremy_Hunt Message to Chinese govt: good relations between countries are based on mutual respect and honouring the legally binding agreements between them. That is the best way to preserve the great relationship between the UK and China — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 2019年7月3日

中國外交部發言人耿爽連續三天對亨特的言論表達不滿和反對。在周三的例行記者會，他說，亨特「似乎還沉浸在昔日英國殖民者的幻像當中，還執迷於居高臨下對他國事務指手畫腳的惡習當中。」

他繼續說，《中英聯合聲明》中規定的與英國有關的權利和義務已經履行完畢。他說，英方對回歸後的香港「一無主權，二無治權，三無監督權」，不存在任何所謂的「責任」。