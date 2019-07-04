中國對洋垃圾說不反應連鎖 廢料大戶美國自食其果

圖片版權 Getty Images Image caption 美國的大貨車在焚燒爐外卸垃圾。美國垃圾送不到海外，只好就地焚燒。

全球每年產生的城市生活固體垃圾達20億噸。如果把這個數字形像化，可以填滿80萬個奧林匹克標凖游泳池。

20億噸固體垃圾分攤到全球每個人頭上，平均每人每天要製造0.74公斤垃圾。

垃圾排行

這麼平均垃圾顯然是不公平的。根據世界銀行的統計，只佔世界人口16%高收入國家人口，製造了全球34%的垃圾。相比之下，佔全球人口9%的低收入國家，只產生了全球5%的垃圾。

全球生活垃圾的最大製造者是美國人。如果按人頭平均，美國人產生的垃圾是全球平均數的三倍。

美國人均年產生垃圾773公斤，佔了全球垃圾總量的12%。 一個美國人一年產生的垃圾是一個中國人的三倍，是一個埃塞俄比亞人的七倍。

而如果從垃圾回收再利用來衡量，美國的老大地位一下子就掉下來了。美國的固體垃圾的回收再利用率只有約35%， 只達到回收率最高的德國的一半（68%）。

實際上，主要西方發達國家中，美國是唯一一個垃圾製造超過垃圾回收的國家。

Image caption 全球生活垃圾的最大製造者是美國人。如果按人頭平均，美國人產生的垃圾是全球平均數的三倍。

過去20多年裏，垃圾處理對於美國人，也包括英國等在內的西方國家的人，似乎並不特別在意。垃圾處理不了，打包送到海外。「洋垃圾」是一宗國際大生意。中國是洋垃圾進口大戶。

彼之砒霜、此之蜜糖。但是，這個行當從2018年以來發生了根本變化。

《塑料王國》

2017年1月，在聖丹斯電影節上首映了一部專題片，《塑料王國》（Plastic China）。紀錄片的鏡頭錄下了中國大江南北成千上萬個小作坊在分類清理從外國進口的塑料廢品。兒童在骯髒不堪的垃圾堆中長大，村民在焚燒垃圾的黑煙中窒息。

中國導演王久良拍攝的這部紀錄片還在阿姆斯特丹國際紀錄電影節上獲新人大獎。這部紀錄片在中國大陸遭禁映。但是，紀錄片首映後不久，中國向世界貿易組織提交文件稱，出於公共健康和生態環境的考慮，中國將禁止進口"洋垃圾"，包括廢舊塑料和未分揀廢紙等廢料。

過去20多年來，中國一直是全球生活垃圾最大的進口商，也就實際上成了美國等西方國家的海外垃圾處理中心。

美國垃圾

過去20多年來，美國每天回收的固體生活垃圾中，大約三分之一被運往中國。2017年，美國出口中國的垃圾價值56億美元，是美國對中國出口的第六大類商品。

美國行業團體廢物回收工業協會（The Institute of Scrap Recycling Industries）統計的數據顯示，從1993年到2017年，美國向中國出口的所有固體廢料達2.78億噸。

Image caption 過去20多年來，中國一直是全球生活垃圾最大的進口商，也就實際上成了美國等西方國家的海外垃圾處理中心。

在中國宣佈垃圾禁令之前的2017年，中國購買了美國49%的出口廢塑料，55%的廢鋁，53%的廢紙。

中國將洋垃圾拒之門外後，美國垃圾立刻「爆倉」。美國維吉尼亞州一家垃圾回收公司的經理憂心忡忡對媒體表示，過去未分揀廢紙一噸可以賣到150多美元，現在是負19美元，也就是要倒貼錢讓人把垃圾運走。這樣下去，生意沒法做，只能關張。

自食其果

在失去了全球最大垃圾市場之後，中國周邊的東南亞國家就成了「洋垃圾」的首選去處。

Image caption 菲律賓甚至把已經抵達口岸的69個洋垃圾集裝箱重新裝船，"遣返原籍"加拿大。

綠色和平組織根據美國普查機構的數據統計發現，中國宣佈禁止垃圾進口後，2018年上半年，美國有一半的塑料垃圾轉而出口到了泰國，總量超過了9.15萬噸，是2017年全年的20倍。

但是，洋垃圾湧到這些國家的口岸，已經引起了越來越強烈的反彈。菲律賓、泰國、馬來西亞、越南也都相繼宣佈了禁止進口垃圾。菲律賓甚至把已經抵達口岸的69個洋垃圾集裝箱重新裝船，「遣返原籍」加拿大。

中國的「洋垃圾禁令」被西方國家視為是警鈴（Wake-up call），迫使出口垃圾的國家重新思考垃圾處理的戰略。

2018年10月，歐洲議會通過全面禁止一次性塑料製品的立法。到2021年，歐洲市場上塑料吸管、餐具等一次性塑料產品將完全消失。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國的草原上堆砌的廢舊汽車。

與它的歐洲盟國相比，無論是政治意願還是基礎設施投資，在垃圾的回收再利用上，美國都相形見絀。

全球風險評公司Verisk Maplecroft 環境研究部的負責人尼克斯（Will Nichols）說，調查一再顯示，美國缺乏垃圾回收再利用的基礎設施。現在中國不收美國的垃圾了，美國只好就地焚燒垃圾。

Verisk Maplecroft 的評估報告警告，中國和東南亞國家已經不願再做世界的垃圾場。發達國家必須重新制定處理自己的垃圾的新戰略。