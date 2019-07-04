英國外相談香港：對BBC解釋警告中國的「嚴重後果」是什麼

英國外交大臣亨特在近日談及香港民眾抗議事件時警告中國不要壓制香港民主，並表示否則將有「嚴重後果」。此言一出立即引發連鎖反應，也引起各界的好奇心。

圖片版權 Reuters Image caption 英國外相亨特警告中國不要壓制香港民主

外相亨特講話不久，中國駐英大使劉曉明隨即召集記者會指責亨特大臣干涉中國內政，是「殖民者思維」的表現。

英國外交部次長麥克唐納也緊接著召見劉曉明討論有關問題。

英國中國外交辯論

為何在中國警告英國干涉內政時英國外交大臣亨特再次警告中國呢？亨特大臣所說的嚴重後果有可能是什麼？

值得注意的是，亨特目前正在競選英國保守黨黨魁一職，如果勝選將出任英國首相。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 香港特區擁有自己的法律制度，集會自由和言論自由等權利均受到保護。

BBC廣播4台的著名主持人米歇爾·侯賽因早間專訪亨特，質詢他在內政外交一攬子問題上的態度時談到目前英中之間的唇槍舌劍。

亨特說，中國的反應並不令人意外。但中方需要理解的是，英國也必須遵守國際承諾。亨特表示，英國簽署了關於香港問題的中英聯合聲明。聲明明確寫道香港制度50年不變。英方期待中方兌現這個承諾。

侯賽因指出，聯合聲明規定，香港主權移交中國後，即置於中國中央政府領導之下。

圖片版權 Getty Images Image caption 暴力衝擊立法會事件令人擔心香港法制和言論自由發展。

亨特表示，聯合聲明給予香港特區高度自治，香港的基本自由權利得到保障，這是主權移交的基礎，這也是香港取得全球性巨大成功的基礎，即將活躍的商業與對民主自由權利保障相結合的環境。

亨特表示，英國承認香港是中國的一部分。只是想說，希望英方和中方達成的協議能得到尊重保障。

英中關係受影響

侯賽因對亨特指出，中方感到憤怒的是，在有人暴力衝擊香港立法會後，你談論保護自由表態是站到了破壞法律的人一邊。中國媒體也指責你為私利破壞中英關係。

亨特表示，不論是他個人還是英國政府，都譴責任何形式的暴力活動。香港支持和平示威活動的民眾也對暴力衝擊行為感到不安。他並沒有支持暴力活動。但他希望表達的是，對待那種暴力活動不應是以暴制暴的鎮壓，而是理解示威者擔憂的根源問題，即他們一直享有的自由可能被送中法案破壞。

關於對暴力衝擊立法會的人士的處理會有什麼影響，亨特表示，香港有自己的獨立司法系統。作為英國外相，他不會去臆測香港司法系統會如何處理暴力衝擊者。他所說的嚴重後果，是指中英雙方都達成的國際協議遭到違反。

呼籲維護國際規則秩序

亨特表示，雖然有近日的分歧，中英關係（近年來）總體發展良好。未來也沒有理由不能很好發展。但對英國來說，最重要的是一國兩制的承諾必須遵守。

亨特強調，中國從以規則為基礎的國際體系中獲益巨大，在這個體系中達成國際協議的國家相互遵守有關協議，所以如果不遵守中英達成的有關國際協議，當然會對中國，也會對英國造成後果。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 亨特表示，不能以暴制暴，需要了解港人擔心的根源。

在被追問到底會有什麼樣的嚴重後果、英國政府會採取什麼行動時，亨特表示，英國外交大臣不會具體說明有什麼樣的具體措施，這就是美國前總統克林頓所說的戰略模糊的含義。不說明具體措施，就是為了避免本希望避免的事情發生。

亨特強調表示，從歷史上，英國一直是世界上倡導民主、自由和公民權利國家，這個是個原則性的問題，不能做交易，所以認為目前事態很嚴重，令人擔憂。所以，英國僅要求1984年的中英聯合聲明精神需要得到遵守。