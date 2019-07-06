香港「七一」抗議、習特會、李彥宏被潑水事件與本周更多好故事

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者採取的行動具有象徵意義，例如破壞的畫像均是被指過份親建制的立法會歷任或現任主席。

2019年6月的第五周，習近平與特朗普在大阪會面之後，美國宣佈暫時不對中國出口產品加徵新關稅；香港迎來主權移交22週年紀念之際，這座半自治城市卻遭遇近年最嚴重的示威者衝擊事件；素來受到爭議的中國搜索引擎巨頭百度創始人李彥宏在北京一場演講中被突然上台的男子潑水，成為網絡熱點之餘再度引發有關百度的討論；創下觀看人數紀錄的女足世界杯接近尾聲，而當中LGBT球員的表現引起人們對男女足包容性差異的思考；新疆「七五」事件十週年，維吾爾人的恐懼到頭了嗎？

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. "習特會"重啟貿易談判，特朗普允許美國公司向華為供貨

圖片版權 Reuters

中美貿易戰後第二次「習特會」在日本大阪的二十國集團峰會（G20）期間上演。雙方最終同意重啟經貿磋商，美方暫時不對中國出口產品加徵新的關稅。會談後特朗普召開記者會，稱他已允許美國公司向中國科技巨頭華為繼續銷售產品。

在大阪G20峰會現場BBC中文記者分析稱：

從布宜諾斯艾利斯到大阪，這份中美雙方從未達成的貿易協定一直備受關注，每一次細微的變化，比如暫停提高關稅、中美首腦的通話等，都會在全球引發強烈反應。但必須看到，中美之間關於這份貿易協議的分歧依然巨大，雙方談判團隊的十餘次會面並未達成任何協議。

一份「紀念碑式的」、「歷史性的」協議可能意味著談判桌上的某一方作出巨大妥協，而且這種妥協可能不完全體現於貿易領域。由於有了布宜諾斯艾利斯峰會的教訓，我們有理由對這種樂觀的詞匯保持謹慎。

2. 香港主權移交22週年：逃犯條例紛爭下，警民衝突再起

圖片版權 AFP

香港主權移交22週年紀念日，一批示威者衝入香港立法會大樓，破壞大樓的設施，政府和建制派予以譴責，民主派指這是政府麻木不仁令年輕人感絶望引發的衝突。香港警方午夜開始清場，施放催淚彈驅散群眾。

BBC中文用多媒體方式跟蹤報道了事態發展及各方回應。

3. 百度李彥宏遭潑水背後的互聯網企業責任爭議

圖片版權 Getty Images Image caption 百度創始人李彥宏遭潑水。網絡語言將此事件調侃為「宏顏禍水」。

中國搜索引擎巨頭百度創始人李彥宏周三（7月3日）在北京演講時，遭到一名男子潑水。一時之間，李彥宏和百度以往的一些爭議事件迅速成為熱門話題。

李彥宏當時正出席2019年百度AI開發者大會。在他演講過程中，突然有一名佩戴胸卡的黑衣男子衝上台，拿著一個礦泉水瓶子從李彥宏頭頂澆了下去。北京市公安局已經對擾亂百度公司活動現場秩序的嫌疑人程某某處以行政拘留5日的處罰。

潑水事件在社交媒體上引發強烈反響，除了對肇事者的行為和李彥宏的反應多番玩味之外，討論也引申到了百度以往的爭議和互聯網企業道德問題。

4. 新疆「七五事件」10週年：維吾爾族人的恐懼何處安放

圖片版權 Guang Niu/Getty Images Image caption 「七五」過後，許多維吾爾族青年遭到逮捕。7月7日，他們的家人上街表達抗議。

在「七五事件」十週年之際，BBC中文訪問兩位「七五」後遠走他鄉的維吾爾族人，回顧他們所經歷的「七五」，以及「七五」給他們帶來的影響。

一位受訪人說，如今自己有30多位親屬被帶到「再教育營」。當「七五」似的恐懼再次襲來，觀察者認為，「七五」事件導致維吾爾族和漢族的關係進一步惡化， 從此中共治疆政策發生轉折性調整，由最初幾年的經濟發展為主轉向目前的政治高壓。

5. 2019女足世界杯：為什麼女子足球中的出櫃球員比男足多

圖片版權 Getty Images Image caption 美國隊球星梅根·拉皮諾是女子足球運動當中公開出櫃的球員之一，而女足對同性戀的包容度上要遠高於男足。

在2019年女子足球世界杯當中，公開同性戀身份的參賽球員數量已經到達新高。美國一家關注LGBT的體育新聞網站Outsports統計，在本屆賽事24個參賽國的552名球員當中有38人是公開的同性戀者，這是國際足聯賽事歷史之最。

然而，在男子足球領域，卻至今沒有現役球員公開出櫃的先例。這是為什麼？BBC國際部記者與體育、性別研究、維權倡議等各個領域的專家探討了這一現象。