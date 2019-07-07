圖片版權 EPA Image caption 伊朗宣佈將開始生產豐度超過3.67%的濃縮鈾，為布什爾核電站提供燃料。

伊朗宣佈將打破對生產鈾濃縮的限制。此舉違反旨在遏制伊朗核計劃的具有里程碑意義的2015年伊朗核協議。國際社會高度關注。

但伊朗副外長阿巴斯·阿拉奇說，伊朗仍希望能挽救2015年的核協議。他指責歐美表示，歐洲國家沒有履行自己的承諾。

美國於2018年單方面退出該協議，並重新實施了衝擊伊朗經濟的嚴厲制裁。

伊朗的上述宣佈是最新違反協議的行為。這一行為有多嚴重？將產生什麼樣的國際影響？

濃縮鈾豐度：伊朗核問題的新動向

2019年5月，伊朗宣佈將加大濃縮鈾的生產。濃縮鈾可用於民用核反應堆燃料，也可用於製造核武器，區別是濃縮鈾豐度不同。

伊朗已經儲存了比2015年協議條款允許的更多的濃縮鈾。但伊朗堅決否認它有任何製造核武器的意圖。

在美國單方退出核協議一週年之際，伊朗給協議其餘簽署國（中國、法國、德國、俄羅斯和英國）設定了60天的最後期限，要求其保護伊朗經濟免受美國制裁。

阿拉奇在新聞發佈會上表示，伊朗將在7月8日開始生產豐度超過3.67%的濃縮鈾，為布什爾核電站提供燃料。

伊朗官員們此前曾表示，這意味著豐度約為5%。武器級鈾的豐度在90%以上。

伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪說，伊朗現在不會為其德黑蘭反應堆製造燃料。德黑蘭反應堆的濃縮鈾濃度需要達到20%。

阿拉奇表示，每過60天，伊朗將繼續減少對2015年協議的承諾內容。

但他同時強調，只要解除制裁，伊朗仍將外交作為一種選擇。

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BBC防務和外交事務記者 喬納森·馬庫斯（Jonathan Marcus）分析：

遏制伊朗核計劃的2015年核協議似乎前所未有的越來越接近中止。

伊朗逐步違反協議條款的政策，在德黑蘭被視為向歐洲人施壓，以減輕美國經濟制裁的影響的一種方式。

但是，實際上，歐洲人對緩解伊朗嚴峻的經濟形勢幾乎無能為力。歐洲人希望這項協議能夠保存下來，但卻被夾在德黑蘭和華盛頓之間進退兩難。

自從一年前美國退出協議以來，這是一場慢動作的外交車禍。

法國總統馬克龍7月初剛與伊朗總統進行了電話交談，為磋商贏得了更多的一點時間。歐洲人正竭力推遲他們不得不宣佈核協議失效的時刻。

但在某個時刻，如果伊朗繼續不斷減少協議對其的限制，歐洲人將可能別無選擇。

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國際反應

聯合國核監督機構國際原子能機構(IAEA)的發言人表示，核查人員將核實所宣佈的發展情況，隨即向總部報告。

以色列總理內塔尼亞胡說，伊朗這一聲明是一個非常、非常危險的步驟。他重申法國、德國和英國對伊朗實施制裁。

在伊朗上述聲明前一天，法國總統馬克龍與伊朗總統魯哈尼通了電話，表示對伊朗放棄協議的強烈擔憂。

法國方面隨後發佈的一份聲明說，兩位領導人同意在7月15日前探討各方恢復對話的條件。

圖片版權 EPA Image caption 伊朗官員說，希望能拯救2015年核協議，但有關國家需要採取措施兌現承諾緩解伊朗的經濟壓力。

魯哈尼呼籲歐洲國家立即採取行動，以挽救這項協議

伊朗核協議是什麼?

美中英法德俄6個國家於2015年簽署了《聯合全面行動計劃》，以遏制伊朗的核計劃。

根據協議，德黑蘭同意允許國際核查人員進入伊朗，並限制該國的核發展行動，以換取結束嚴厲的國際經濟制裁。

根據協議，伊朗只得到允許生產低度濃縮鈾，其鈾235豐度為3-4%之間，可用於核電站的燃料。

該協議還限制伊朗低濃縮鈾的儲存量不超過300公斤。

總部在美國的軍備控制協會稱。儲存1050公斤的低度濃縮鈾，今後就可以進一步濃縮成足以製造一枚核炸彈的材料。