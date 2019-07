蘇丹示威：來自非洲的成功抗爭和香港的助喊

圖片版權 Getty Images Image caption 蘇丹示威者要求早前推翻巴沙爾政府的軍方交出權力,舉行大選,把權力移交文人政府。

蘇丹民眾經過多個月來的示威,日前與軍政府達成共識,先由軍方成立過渡政府,21個月後把權力交給文人政府,之後舉行大選。雙方同時同意成立獨立委員會,調查過去多個月蘇丹示威活動期間爆發的暴力事件。

雙方達成共識的消息傳出後,許多當地人到街上慶祝,形容那是蘇丹「歷史的開端」。負責協調雙方談判的埃塞俄比亞總理和非洲聯盟均表示歡迎談判的結果。

蘇丹這次政治危機從四月開始,示威者當時要求已經掌權近三十年的前蘇丹總統巴希爾(Omar al-Bashir)下台,軍方推翻巴希爾後,示威者轉為要求軍方交出權力,成立文人政府,最後軍人暴力鎮壓,造成最少30人死亡。

有關蘇丹的消息罕有地受到許多香港網友關注,表達對蘇丹示威者的支持,分析也留意到兩地示威活動的相似性。

圖片版權 AFP Image caption 這名化名坎大喀(Kandaka)的示威者多天來帶領其他人叫喊反政府口號,被視為蘇丹示威的一個象徵。

圖片版權 Getty Images Image caption 圖片中央的香港女士要求警察停止以暴力對待示威者,同樣被視為香港示威的一個象徵。

示威者訴求:大選、獨立調查委員會

走到蘇丹街頭的示威者大多都是年青人,他們在4月在巴希爾下台之後,連續多個星期在首都喀土穆(Khartoum)的軍方總部外邊靜坐,要求軍方把權力交給文人政府。

軍方成立的過渡政府堅持它必須保有權力,才能維持秩序,但示威者仍然堅持在軍方總部外靜坐。蘇丹軍隊多次驅散不果,一些隸屬軍方的民兵組織最終在6月3日開槍鎮壓。

過了數星期,他們又回到了街上游行,許多示威者自行組織數十人、甚至百多人的遊行隊伍,繼續在喀土穆遊行。軍方政府有時候會拘捕一些示威領袖,但民眾很快又選出一位新的領袖,繼續抗爭。軍方情報組織多月來不斷嘗試滲透示威者組織,但始終無法成功阻止示威活動。

雙方最終在非洲聯盟的調解下達成協議,先由軍方成立過渡政府管治21個月,之後把權力交給文人政府18個月,最後舉行大選,讓蘇丹民眾選出領袖。政府同時會成立獨立委員會,調查近月示威活動中的暴力事件,但沒有說明是否針對軍方鎮壓示威的行為。

圖片版權 AFP Image caption 蘇丹示威者稱軍政府鎮壓中死亡的示威者為"烈士"。

圖片版權 AFP Image caption 香港爆發反對《逃犯條例》修訂示威以來,已有多人墮樓身亡,示威者獻花悼念,又認為墮樓事件是香港政府漠視訴求所致。

社交網絡和現實遊行

社交網絡在蘇丹的示威扮演了重要的角色,統籌示威行動的民間組織自由與改變宣言力量(Forces of the Declaration of Freedom and Change)多月來都透過社交網站宣佈下一步的行動和示威計劃。

例如,它在示威者和軍方宣佈達成共識後,宣佈原定7月14日舉行的公民抗命行動將改為紀念去世的示威者的悼念活動。

圖片版權 AFP Image caption 蘇丹軍政府回應記者提問時,透露已經與示威一方達成過渡政府協議,又會成立獨立委員會調查暴力事件。

蘇丹民兵組織6月3日開槍鎮壓在軍方總部外靜坐的示威者後,許多蘇丹社交網站用戶把自己的帳戶圖片轉為藍色,紀念一名在鎮壓中因為保護其他其示威者被射殺的男子。

BBC國際媒體觀察部(BBC Monitoring)的報道指出,蘇丹軍政府在鎮壓後下令關閉大部份的網絡服務,包括手機訊號,防止當地人把有關暴力鎮壓的消息傳到國外,但示威者與政府達成協議後,軍方宣佈將在未來數天恢復網絡服務。

圖片版權 EPA Image caption 香港特首林鄭月娥早前宣佈暫緩修訂《逃犯條例》,也親身就修例帶來的爭議致歉,但未有按示威者要求宣佈全面撤回修例。

香港和蘇丹示威者的學習過程

香港示威者的訴求與蘇丹示威者的訴求類似,因此蘇丹的消息在香港引起許多人注意。

谷歌(Google)的資料顯示,蘇丹民兵組織6月3日向示威者開槍後,香港網民搜尋有關蘇丹消息的次數增多了數倍,許多香港媒體都有跟進報道蘇丹的情況。

許多香港的網友在討論香港最新的情況時,不忘轉載許多關於蘇丹示威活動,形容兩地當權者的面目不同,但「獨裁本質卻是一樣」。

荷蘭人權研究所(Netherlands Institute of Human Rights)主管比斯(Antoine Buyse)6月18 日在英國《衛報》撰文指出,香港和蘇丹的示威活動有許多相似的地方,尤其是兩地的示威者很快從過去失敗的經驗學習,例如蘇丹示威者知道他們不可以讓示威活動像埃及一樣,推翻政府後卻讓軍事強人穆巴拉克(Hosni Mubarak)掌權,因此堅持軍政府盡快把權力移交給文人政府。香港的示威者也學會必須不斷發動示威,避免示威像2014年「佔領中環」運動後期般失去動力。

比斯認為,在香港和蘇丹的示威活動中,「獨裁者的學習速度正被一般更令人有希望的力量蓋過:民眾的學習速度。」