投奔朝鮮的韓國前外務部長之子崔仁國：罕見「棄韓投朝」引發熱議

圖片版權 uriminzokkiri.com Image caption 崔仁國

據韓國媒體報導，韓國前外務部長次子崔仁國在7月6日「叛逃」至朝鮮。崔仁國的父母曾任韓國外交高官，在1986年也從美國叛逃至朝鮮。據朝鮮官方媒體報導，崔仁國日後將致力於朝韓統一問題。類似崔仁國這樣從韓國投奔朝鮮的例子十分少見，因為從民主社會遷到極權國家居住的人相對較少。

事實上，由於這兩個國家仍處於戰爭狀態，韓國人訪問朝鮮都需要政府同意。首爾《朝鮮新聞》（NK News）評論員奧利弗·霍瑟姆（Oliver Hotham）對BBC說，「目前還不清楚他的叛逃到底是如何成功的」。

「但一般來說，如果經過中國方面的允許，韓國人經由中國前往朝鮮相對容易許多」 ；霍瑟姆又解釋稱，「如果崔仁國未經韓國許可，違法前往朝鮮，將來若返回韓國可能會被逮捕」。

朝鮮媒體報導，崔仁國抵達平壤後受到朝鮮官員的熱烈歡迎。

誰是崔仁國？

崔仁國是73歲的韓國公民，各界對他的私人生活或政治觀點知之甚少。不過，他的父母是韓國從1980年代叛逃到朝鮮最知名的公眾人物。崔仁國近年來經常前往朝鮮，包括在2016年參加母親的葬禮。根據韓國媒體報導，崔仁國向朝鮮宣傳網站《我們民族之間》（Uriminzokkiri）發表聲明稱：「遵循父母的遺囑，我決定在一個我所感恩的國家中生活」；「所以我決定永久居住在朝鮮，儘管這是遲來的決定。」

圖片版權 uriminzokkiri.com Image caption 崔仁國抵達平壤機場，受到朝鮮官員熱烈歡迎。

崔仁國的父母

崔仁國的父親崔德新在1960年代擔任韓國外務部長。1970年代崔德新移居美國，成為軍事領袖朴正熙（朴槿惠之父）及其政權的嚴厲批評者。1986年，崔德新與妻子柳美英投奔朝鮮，成為重大新聞事件。夫妻兩人之後都成為朝鮮政壇高官。

事實上，從韓國投奔到朝鮮的例子十分非常罕見，往往都是所謂的「雙重叛逃者」——指曾逃離朝鮮但最終又返回朝鮮的民眾。

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「叛逃」之路

在朝韓兩國的衝突當中，較常見的案例是朝鮮民眾試圖逃離封閉的朝鮮，而這種叛逃是非常危險的。譬如一些案例是朝鮮士兵在槍林彈雨下徒步穿越邊界，也有其他人先逃到中國再前往韓國；但中國將這些叛逃者視為非法移民而非難民，並經常強行遣返他們。

首爾官方表示，自1953年朝鮮戰爭結束以來，已有超過30,000名朝鮮人非法越過邊境。官方統計數據顯示數字近年來有所下降。 2017年有1,127次叛逃，而2011年為2,706次。

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朝鮮最有名的叛逃者，是平壤信任的外交官，譬如在意大利或英國的大使在這幾年分別離開大使館，尋求政治庇護。

朝鮮的外交官都被視為在外國推廣朝鮮「主體思想」（Juche）的最前線，實際的工作是在海外為朝鮮的政權籌集資金。除了外交官，朝鮮還要求駐外國大使館的職員都要向世界宣揚平壤的思維與看法。如果他們決定出逃，就會被朝鮮視為「終極的叛徒」，也被視為對金正恩家族的嚴重羞辱，但這些情形仍然多次發生。

韓晉泯（Han Jin Myung，音譯）曾經在朝鮮駐越南大使館工作，他接受《朝鮮新聞》（NK News）訪問時說，他早前把一些東西變賣後，沒有上繳得到的金錢，之後就被上司告發。他說他肯定自己會嚴重被罰，因此很快就決定要離開。他透露，朝鮮的駐外人員月薪只有400美元。