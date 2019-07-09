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美國一對亞裔夫妻試圖通過試管嬰兒（IVF）方式生育但卻遭遇烏龍，生下的孩子不是亞裔。這對夫妻聲稱，是他們的診所搞混了不同人的受精卵。

據美國媒體報道，這對夫妻近日在紐約對診所提起控告，這對夫妻稱，在發現妻子生下的兩個男孩並非亞裔時十分震驚。

這對夫妻在訴訟中表示，DNA檢測結果證實，兩名男嬰與這對夫妻沒有血緣關係，且兩名嬰兒之間也無血緣關係。

不僅如此，二人還被迫放棄了對這兩個孩子的監護權，將孩子交還給他們的親生父母，而這兩對父母也是同一家診所的客戶。

而與此事有關的的生殖醫療中心CHA Fertility對夫妻二人的主張沒有做出回應。

為減少「尷尬和羞辱」，這對夫妻只願以A.P.與Y.Z.稱呼自己。他們表示，多年來二人一直試圖懷孕，這次為試管嬰兒程序花費超過10萬美元，其中包括醫藥費、實驗室費用、交通以及其他各種花費。

試管嬰兒技術可以讓卵子在女性體外受精，之後再將受精卵放回子宮孕育。

A.P.與Y.Z.上周在紐約提起訴訟，指控CHA Fertility及其兩名負責人造成醫療事故及蓄意導致二人情緒不安。

據悉，A.P.在今年3月30日生下兩名男嬰，之後夫妻二人「看到生出的並不是之前說好的會用他們的遺傳物質孕育的孩子」，並對此感到「震驚」。

而在孩子出生之前已有跡象顯示事情有些不太對勁。醫生曾告訴二人，他們在這次過程中沒有使用雄性胚胎，但在一次產檢時卻發現A.P.懷的是兩個男孩。

據稱當時醫生告訴二人，這種產檢檢查結果可能不准，之後A.P.生下了兩名男嬰。

位於加州的CHA Fertility在官方網站上表示，該中心提供「最頂級的個人化護理」，同時擁有「最頂級的責任感」。

BBC已試圖聯繫該中心作出回應。

A.P.與Y.Z.的律師告訴BBC，來自CHA Fertility的「嚴重疏忽及魯莽操作」使二人十分痛苦。「我們提起訴訟的目的是為了讓客戶收到的損失得到賠償，並確保這種悲劇不再發生，」該律師說。