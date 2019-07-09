圖片版權 AFP/PA MEDIA Image caption 特朗普勃然大怒表示不再與英國大使金爵士打交道。但英國首相府表示全力支持大使履行自己的使命。

英國駐美國大使金·達洛克對美國總統特朗普政府的評價被英國小報曝光，引發英美關係風波，揭示外交使節及密碼電報事件後面的水很深。

英國大使金·達洛克在發往倫敦的密碼電報中稱美國總統特朗普政府無能。特朗普勃然大怒表示不再與其打交道。但英國首相府表示全力支持大使履行自己的使命。

至周二，美國與英國的這一外交爭拗升級。特朗普稱達洛克大使是個 「非常愚蠢的家伙( a very stupid guy)」，還批評即將離任的首相特蕾莎·梅在脫歐問題上不理他的建議， 「繼續自己傻乎乎的辦法（foolish way）」。

英國國際貿易大臣福克斯與美國商務部長羅斯原本定在周二舉行的會談也臨時被取消。福克斯也對達洛克履行自己的使命表明支持態度。

按照最早曝光此事的英國小報《星期天郵報》的披露，達洛克的有關表態通過發往倫敦的密碼電報發出，並非後來很多媒體報道的普通電子郵件。應該只有英國外交部機密通訊部門可以收到並翻譯這種密碼電報。

那麼是英國內部有人洩密？還是有人破譯了英國與其駐美國大使館的密碼通訊？英國當局已經展開調查。

另外，一個國家的大使的職責到底是什麼？大使給特朗普政府差評，為何英國政府還要力挺其大使呢？

大使的責任

大使是特命全權大使的簡稱，通常是一國元首向外國元首或國際機構派遣的最高等級的外交官。大使在駐在國有代表本國國家元首和政府向駐在國表達意見或者同駐在國達成協議的全權，享有完全的外交特權和外交豁免。

大使的職責主要包括：代表本國與駐在國政府進行交涉；在駐在國國境內保護本國及本國國民利益；以合法手段研究調査駐在國的各方面情況並向本國做出誠實的報告；促進兩國各方面關係的發展，等等。

達洛克的有關機密電報即符合一個大使通常的職責，特別是以合法手段研究調査駐在國的各方面情況並向本國做出誠實的報告。

對特朗普政府差評的有關內容大約在2017年做出。屆時特朗普政府內部高層人員不斷變動，內部矛盾頻頻在媒體曝光，特朗普本人特立獨行被視為政治素人，在美國國內還面臨的通俄門的調查和被彈劾的可能性。

所有這一切，達洛克不可能對他自己在華盛頓和美國其它地方的親身體驗視而不見或充耳不聞。因此，他不可能不履行外交官職責，向倫敦做出他綜合全局後的個人評價。這是英國政府力挺他的根本原因。

但問題在於，這種評價應該屬於絶密信息，英國大使一定會以最安全的形式通報倫敦。信息抵達英國外交部後，應該也只有少數圈內高層能夠看到。怎麼可能曝光？

道高一尺，魔高一丈

目前分析稱，如果在沒有內部人員洩密的情況下，另一種可能性是黑客破譯。

通常，外交使節發往祖國的密碼電報也會被派駐國情報監聽部門收到，但沒有密碼難以破譯。如果一國外交使團的密碼電報被破譯，可能造成的損失將是難以估量。但這種情況在歷史上一再重演，甚至改變歷史進程。

第一次世界大戰期間，德國人為了傳遞越洋信息給自己的外交官，發明了密碼電報。英國皇家海軍的情報監聽部門於是成立密碼破譯機構，破譯了德國密碼。

1917年1月，德國外交部部長齊默爾曼發了一封加密電報給德國駐墨西哥大使厄卡德特，稱迫於英國的海上封鎖，德國將於當年2月1日開始進行針對任何國家的"無限制潛艇戰"。電報還指示厄卡德特說服墨西哥與德國結盟，向美國宣戰以拖住美國後腿，並承諾將幫助墨西哥收復早年被美國奪去的得克薩斯、亞利桑那和新墨西哥三州。

圖片版權 Getty Images Image caption 計算機的出現，使得破譯密碼變得更有可能。

這份情報被英國截獲並確認後，英國外交大臣約見美國大使，這封電報和密碼本抄件很快就出現在當時的美國總統威爾遜的辦公桌上。隨後，一直拒絶加入一次大戰的美國對德國宣戰。

第二次世界大戰期間，日本帝國海軍大將、聯合艦隊司令官山本五十六曾成功偷襲美軍珍珠港，被美軍恨之入骨。

日軍使用的也是日本外交使團使用的類似密碼。據傳，最初破譯日本外交和日軍密碼情報的是中國國民政府裏為中統局工作的密碼專家池步洲。中國方面將密碼情報立即轉給美軍。

山本五十六乘飛機在太平洋戰區上空巡視時，被16架早已等待在半路有關空域的美軍戰鬥機伏擊擊斃。此事震驚日本，但日軍仍認為這是運氣，一直都不能相信由日本頂級密碼專家設計的外交密碼能被外國人破譯。