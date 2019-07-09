圖片版權 Getty Images Image caption M1A1 艾布蘭戰車 , 2002年於科威特。此次美國買給台灣的是 M1A2T特製款。

在台灣總統蔡英文即將過境美國前夕， 美國五角大樓今日（7月9日）宣佈，美國國務院已批准特朗普政府任內第四次向台灣出售約22億美金的軍事武器。這筆交易涉及108輛「M1A2T 艾布蘭」（Abrams）坦克、250枚刺針飛彈（Stinger Missiles）和相關設備。 這是特朗普上任後對台軍售金額最高的一次。

中國外交部在今年6月曾敦促美國停止出售武器給台灣，稱美國此舉「極其敏感和破壞性」，呼籲美國遵守一個中國政策。美國國防部國防安全合作署（DSCA）在一份聲明中表示，出售這些武器給台灣不會改變該地區的基本軍事平衡。

中國官媒《環球時報》今日發表社論嚴厲批評此次台美軍事交易，並警告美台互動若「玩過頭，台灣要付出極大代價。」

台灣對美國表達感激

台灣外交部於今日的新聞稿提出，十分感激美國此次售予軍事武器的決定。該聲明並批評中國近年來對台灣有許多「言論恐嚇及軍事挑釁」，此次採購讓台灣自我防衛的能力增加。

「美國政府依照《台灣關係法》持續軍售台灣，並不會對兩岸關係造成影響；相反地，強化台灣防衛實力，嚇阻可能軍事進犯，才能維繫兩岸的和平與穩定。」 台灣外交部強調。

中美台軍事角力

就此次軍售案，美國在台官方代表單位美國在台協會（AIT）今天表示，「這項軍售符合《台灣關係法》，以及美國對台灣維持足夠自我防衛能力的支持，有利於台海穩定。」相關評論則稱，美國提出這筆特朗普任內對台金額最大的軍事交易，估計本來在四月就會通過，但因為美國與中國在G20峰會期間將「繼續協商」的緣故，此筆軍售案有所延期，讓台灣相關單位一度感到焦慮。

圖片版權 Reuters Image caption 有分析稱，G20期間的「習特會」 使得此筆軍售案有所延期。

台媒分析，此次通過軍售案，對台灣軍事士氣有所幫助。尤其，美國出售的艾布蘭戰車，對亟需升級的台灣陸軍幫助很大，並給予陸軍出身的台灣國防部長嚴德發有所幫助。但許多評論也表示，中方可能會就此軍售案，對台灣進行外交報復。

《環球時報》今日社論警告，「我們不妨做一個大膽的假設：如果有一天美台之間做出大陸決不接受的軍售，大陸宣佈如果那些裝備上島，我們將堅決摧毀它們，屆時將會發生什麼？「，該社論並特別指出「大陸國力的增強使得我們有更多手段壓制外部的對台軍售，過去法國、荷蘭等都有對台軍售，現在只剩下美國」 ；「美方的政策焦點早已從保衛台灣安全轉到了與中國博弈的其他方向。」

圖片版權 Getty Images Image caption 艾布蘭坦克

艾布蘭坦克

被台灣軍事研究者稱為「地表最強戰車」的艾布蘭坦克，是美國在1960年代研發並逐步升級的坦克戰車。外界認為是目前坦克軍種裏火力最強的戰車。許多軍事分析稱，此戰車在台灣將肩負如何在敵方「搶灘」中，發揮摧毀搶灘敵軍的功能。此次美方售予台灣艾布蘭坦克，未來將成為2個裝甲營的編製，部署在台灣北部新竹湖口軍區。

過往美國對台軍售多半是空戰所需的導彈以及戰鬥機為主。此次售與台灣陸軍需求的坦克，在過去十分少見。

艾布蘭坦克過去20多年來大多使用在美國涉入中東地區的戰爭，包含2014年伊拉克內戰、2003年伊拉克戰爭等。目前美國之外，使用艾布蘭坦克的國家有科威特、沙特阿拉伯、埃及、澳大利亞等。