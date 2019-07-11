蔡英文出訪再次過境美國 折射中美台三方博弈關係

圖片版權 AFP Image caption 2018年蔡英文指，現在不是國民黨與民進黨比較兩岸政策的時候，呼籲雙方要團結，「守住主權的共同底線」。

台灣總統蔡英文星期四（7 月11日）將出訪加勒比海四個邦交國，同時宣佈將過境美國四天。相比之前須在24小時內離境，此次美方首次給予台灣總統四天的過境行程，引起各方關注。

台灣總統府亦證實，蔡英文將於去、回程各待在紐約及丹佛市兩天。中國外交部對此提出嚴重抗議，敦促美國應該拒絶蔡英文過境，以遵守「一個中國」原則，維繫兩岸和平及中美關係。

美國國務院則表示，讓蔡英文過境沒有違反美國的「一中政策」。外界分析，在中國壓力之下，台灣的邦交國雖然在蔡英文任內流失不少，參與國際組織也被中國打壓，但在中美貿易戰的大背景下，台灣也試圖在兩國夾縫中，找到外交突圍的空間。

危機：蔡英文任內的「斷交潮」

相關評論指出，中國阻擾台灣參與國際組織或外交關係，並非新鮮事。自李登輝於1996年當選台灣首屆民選總統以來，中國對台灣外交的打壓從未停歇。

Image caption 目前台灣的邦交國剩下17個國家

分析指出，在反台獨立場鮮明的馬英九執政八年（2008-2016），中國打壓台灣外交的步伐有所減緩。不過，自從2016年蔡英文當選總統之後，中國壓縮台灣外交空間的力道再次加強。譬如，蔡英文執政至今三年，已經有五個邦交國陸續與台灣斷交，並與中國建交。目前台灣的邦交國剩下17個國家，是台灣外交史上邦交國最少的時刻。前總統馬英九因此批評蔡英文的外交路線十分失敗。

機會：特朗普上台

雖然蔡英文上台三年多，歷經了被台媒批評的「雪崩式斷交」，但許多分析亦提到台灣的外交策略在這幾年並非一無所獲。這些分析指出，關鍵在於美國總統特朗普上台後，除了在外交上開啟了中美貿易戰，但同時也讓台灣在外交上狹縫中有求生存的空間。

譬如2018年8月，台灣在中美洲重要的邦交國薩爾瓦多宣佈與台灣斷交，結束長達77年的外交關係，並立即與中國建交。此舉不僅引發美國政府批評，華府甚至召回美國駐薩爾瓦多大使以示抗議。

圖片版權 AFP Image caption 2018年，有薩爾瓦多人到台灣駐當地使館舉牌，稱尋求台灣的原諒。

外界分析，美國此舉也是給還在觀望是否要接受中國金援，而與台灣斷交的其他國家警訊，並表示美國不會無視中國壓縮台灣外交空間的行為。

許多分析認為，自特朗普上任後以「印太戰略」為美國「重返亞洲」的軍事戰略，同時於今年初與台灣共同成立「印太民主治理諮商對話機制」之後，台灣與太平洋的數個邦交國在印太地區的軍事重要性開始明朗。

此外，台灣外交官劉仕傑接受BBC中文訪問也表示，蔡英文即將拜訪的加勒比海國家地理位置接近美國，因此給予台灣官方在拜訪這些邦交國之際，能有充分的外交理由「過境」美國。不過，劉仕傑也說明，在中美抗衡的大背景下，台灣維繫與美國、日本或歐洲關係的重要性，遠大於計算還剩下多少個邦交國。

你的器材不支持播放多媒體材料 中、美、台這段關係為何那麼複雜？從1970年代的中美建交，到今天的特朗普質疑「一個中國」政策，這其中又發生了些什麼？

中國反制

然而，在台灣與美國於外交或軍事上逐漸「升溫」之際，中國方面並非毫無反應，今年三月中國兩架軍機穿越台灣海峽「中線」挑釁台灣，當時《環球時報》便評論，北京此舉是「給台美雙方警告」，因為「從美國通過《台灣旅行法》以來，美台互動不斷以切香腸的方式加碼。大陸方面不可能不作出反應，華盛頓太高估了其軍事力量對大陸方面的威懾力」。

除了在軍事上「越線」或警告外，北京壓縮台灣外交空間著力最深的便是阻止台灣加入重要國際組織，特別是台灣自1970年代退出後，隸屬聯合國的《世界衛生組織》（WHO，簡稱世衛）。

在馬英九執政八年期間，在中國壓力下，台灣參與世衛年會（WHA）的條件是需答應以「中華台北」（Chinese Taipei）名義、並以觀察員身分受邀。當時台灣媒體也披露，世衛邀請台灣的相關公文都以「台灣，中國之一省」提及台灣。

但是2016年蔡英文上台之後，台灣不再被邀請參與年會。另外，世衛今年三月在北京舉行的「北半球流感病毒疫苗選株會議」，台灣也被「技術性干擾」，三年來首次無法參加。近日世衛十分重視的國際權威醫學期刊《The Lancet》（柳葉刀），刊出的一篇論文中亦將台灣視為中國一省引起台灣醫界抗議，台灣副總統陳建仁也發函抗議。

針對台灣缺席世衛，世衛發言人強硬響應稱，世衛遵守聯合國「一個中國」原則，因此無法邀請台灣加入會員，參加世衛年會。

圖片版權 AFP Image caption 2015年，馬英九與習近平會面，標誌兩岸關係的其中一個重要時刻。

綜合分析，由於蔡英文強調台灣不接受「一國兩制」，以及美台外交互動越來越緊密的情況下，中國在壓縮台灣外交空間的行動應該不會休止。《環球時報》社論星期二（7月9日）便判斷在「中美台」三角關係角力下，「美方的政策焦點早已從保衛台灣安全轉到了與中國博弈的其他方向」。

台灣：棋子或玩家

在美國與中國的外交博弈之間，台灣的外交角色也常視為只是美國的一枚棋子。

台北市長柯文哲便曾批評台灣的外交路線「過度親美」，因為特朗普也有可能出賣台灣；他告訴彭博社稱：「弱國無外交，只有強國才有外交；在中美對抗的大架構下，台灣要去思考要如何去生存，或是如何獲取最大利益。」

近日柯文哲又發言說，「台灣若是個棋子，就要做有份量的棋子，讓大國在挪動這顆旗子的時候，也要費力。」

台灣前總統馬英九批評蔡英文，強調台灣又不是第一次被美國當台灣牌來打了，他呼籲「要和中國大陸改善關係，只有靠自己，美國人幫不上忙」。

不過，蔡英文在本月接受台灣資深外交記者范琪斐專訪時則反駁「棋子論」。

蔡英文解釋，台灣從威權走向民主，本身存在的意義就很重要，在維繫區域安全上「台灣是個player（玩家）」；「美國對台灣作為自由民主基地這件事情都很關注，台灣的民主自由若能守得住，那麼區域間其他國家的民主也能守得住，因此台灣是區域間的標竿」。

專攻東亞政治經濟的香港中文大學客座副教授林夏如告訴BBC中文說，台灣民主化以前可能只是張「牌」或「棋子」，因為當時冷戰時期美國對台灣的角色是「又愛又恨」。台灣一方面是美國用來「反共」的一張牌，但當年威權時期的台灣和當年韓國一樣，在人權方面的紀錄很差，讓美國也十分反感」。

林夏如強調，民主化後，台灣的角色越來越重要，不再只是個棋子。她分析美國沒有忽略中國統一台灣的野心，如果台灣被當下的中國奪回，將會是當代第一個民主化社會被專制政權奪回的例子，這會嚴重衝擊美國。

此外，林夏如說，據她在華府的研究觀察到，美國的「一中政策」嚴格說來沒有任何變動。但她發現，這一兩年卻是台美斷交後，美國最關注台灣，台美關係最好的時刻，因為「對小國來說，就是機會來了，就要好好把握，本來就是突然發生朝鮮戰爭（韓戰），美國因此介入兩岸，才有今天的台灣」。