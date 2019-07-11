22國促中國停止新疆侵權 北京稱「粗暴干涉內政」

圖片版權 AFP Image caption 聯合國專家和人權機構都認定，中國在新疆拘押了100多萬穆斯林，其中大部分是維吾爾人。

聯合國人權理事會的的22個成員國聯名發出一份聲明，批評中國在新疆地區大規模拘押維吾爾族等少數民族。北京嚴詞回應，稱這些國家「公然將人權問題政治化，粗暴干涉中國內政」。

聯合國專家和權益機構都認定中國的拘押營中，有超過一百萬維吾爾人和其他少數民族。

不過中國表示，維吾爾人是在職業訓練中心受教育，目的是對應恐怖主義。

這一前所未有的聯署聲明，由22個人權理事會成員國簽署, 包括：澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、新西蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士和英國。

聲明中提及國際媒體對新疆維吾爾族和其他少數民族大規模拘押以及廣泛地監控和受到限制所做的報道。

22個國家的聯署聲明還敦促中國讓聯合國和獨立的國際觀察員進入新疆。

中國周四（11日）做出反應。中國外交部發言人耿爽在當天的例行記者會上稱，這些國家「公然將人權問題政治化，粗暴干涉中國內政」。他還稱，22國的說法「枉顧事實真相，是對中國的無端指責和攻擊污蔑」，中方已經向有關國家提出嚴正交涉。

耿爽同時表示，中方已向聯合國人權高專辦人員發出了赴疆邀請，以便其了解新疆地區的真實情況。

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曾有倡議人士希望在聯合國安理會上尋求正式決議。分析人士表示，此舉是唯一可能在聯合國真正點出維吾爾族困境的選擇。不過他們也知道中國有足夠的票數來阻擋決議。因此他們採取少見的方式，請外交官連署遞交公開批評信。

如果說這一聯署聲明有任何外交份量的話，那麼它並不如在聯合國人權理事會上宣讀的一份正式聲明，更比不上提交表決的聯合國決議草案。

據外交界人士向路透社表示，之所以沒有正式聲明或決議草案，是有的國家擔心會受到北京的政治或經濟層面上的報復。

人權觀察日內瓦分佈主任約翰・費雪（John Fisher）說， 此一聯合聲明不但對新疆居民極為重要，對於世界各地仰賴聯合國最高人權機構對大國問責的人們同樣意義非凡。

你的器材不支持播放多媒體材料 廢墟上的信仰：中國消失的清真寺

由英國廣播公司BBC收集的證據顯示，僅在新疆的一個鎮子，就有400多個兒童的父母一方或雙方受到某種形式的拘押。很多人被拘押，是因為表達了宗教信仰、戴面紗，或者有海外關係。

中國駐英國大使劉曉明否認，新疆的兒童被有系統地與父母分開。

人權理事會是聯合國系統中由47個成員國組成的政府間機構，負責在全球範圍內加強促進和保護人權的工作。

2016年3月由美國牽頭在人權理事會上針對中國發佈的聯合聲明獲得12國簽署。在那次的聯署中，12個國家的代表表達了對中國拘押人權活動人士、民間社團領導人和律師的關注。。

不過，美國在2018年6月退出了聯合國人權理事會，稱該組織存在政治偏見。

就在22國聯署批評中國大規模拘押新疆維吾爾人之前，香港歌手、活動人士何韻詩周一（7月8日）在聯合國人權理事會上發言稱，「一國兩制」已幾近破產。何韻詩在會上短短的兩分鐘發言，兩次被中國代表打斷。

何韻詩還在發言中要求聯合國人權理事會將中國除名。對此，中國外交部發言人耿爽回應說，這是癡心妄想，不自量力。