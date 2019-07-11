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台灣總統大選在即，外界關注總統蔡英文將誰與搭檔競選。蔡英文競選搭檔的熱門競爭者之一、台灣桃園市長鄭文燦再度訪美參加一系列活動。

被記者問到會否答應擔任蔡英文的副手時，鄭文燦表示：「這個事情（競選邀請）沒有發生。」他稱會支持並尊重蔡英文選擇的副手。

在四個月內第二度訪美的鄭文燦，恰逢蔡英文同時過境美國。即將訪問中美洲的蔡英文11日在紐約過境，鄭文燦亦將從華府抵達紐約。關於兩人會否「同框」，鄭稱蔡的行程應由總統發言人表述，而他本人在紐約沒有公開行程。

「兩制是假像，一國才是真實」

鄭文燦10日在華盛頓智庫威爾遜中心發表演說，他表示香港的「反送中」運動是其歷史發展的重要轉折點，在台灣則形成「挺台灣，保香港」的氣氛。經此一役，香港和台灣民心中築起一道抗拒北京的「無形高牆」。

鄭文燦說，對香港人而言，一國兩制已經破產，「兩制是假像，一國才是真實的」。而一國兩制在台灣「完全沒有市場」。他認為，親中路線在台灣走到十字路口，「一中各表」再沒有各說各話的空間 ，因為在北京的眼中「沒有各表，只有一個中國。」希望台灣跟中國進一步經濟整合、與北京溝通以降低國防支出、降溫外交競爭的策略在台灣失去支持。

鄭文燦3月曾會晤美國白宮、國防部及國務院官員，他透露此程亦會拜會美方官員與議員。除此以外，他將以桃園市長身份參加美國商務部舉辦的全球城市挑戰會議。他對BBC表示，他期待向美方介紹美中貿易戰中「台商回流」的現象。

市長的演說，總統的格局？

BBC中文駐美記者 馮兆音

從演講標題看，鄭文燦的演說是從桃園市長的視角談論 「台灣民主以及自由開放的太平洋」。

但實際上，他以「中國威脅」開篇，論述美中角力之間台灣的經濟策略、兩岸政策與台灣在美國印太戰略中的角色。演講遠遠超越了市長視角，甚至帶著總統的格局。

近期民調顯示，台灣六都市長之中，鄭文燦的施政滿意度最高，達70%。鑒於鄭的高聲望，桃園市長很可能不會是他政治生涯的最高峰。

圍繞2020年大選民進黨「蔡鄭配」的揣測不斷，鄭文燦近期曾笑說：「我姓鄭（正）當副的不太好。」被問到是否有意參加2024年總統大選時，鄭文燦也巧妙回答：「媽祖還沒給我報夢」，暗諷了正在競選的郭台銘。

毫無疑問的是，鄭文燦頻繁的訪美行程，將為他政治生涯未來更上一層樓，在華府夯實基礎。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年大選期間，鄭文燦（右二）曾為蔡英文助選。2020年他是否會再次站在蔡英文身邊，並擔任她的競選搭檔，目前仍是未知數。

美中貿易戰，台灣扮演何種角色？

鄭文燦認為，台灣可掌握美中貿易戰帶來的機遇。貿易戰正酣，台商正尋找新的生產基地。在鼓勵回台投資的政策下，回流台商的投資總額預估達200至250億美元，其中以製造和電子業回流現象顯著。

他表示，今年上半年，從美國直接下單到台灣的電子產品，增加約20%，相較之下，台灣出口到中國大陸的同類產品下降15%。

鄭文燦稱，他希望借演講為台灣爭取美國更有力的支持。「走在自由的道路上，需要勇氣、智慧，和朋友的支持，」他說，台灣和美國雖然使用的語言不同，但享有共同的價值。「台灣的企業保護智慧財產權（知識產權），這跟中國是不太一樣的。」

以民主自由價值觀作為美台伙伴關係的聯結，是台灣政治人物訪美時常見的論述。但鄭文燦對於美中貿易戰中台灣角色的表述，與另外兩位來自台灣的市長明顯區別。

台北市長柯文哲今年3月訪美時對BBC表示，台灣應尋求「親美友中」，在美中衝突中持謹慎態度。「台灣自己要小心，美中對抗是一個局面，台灣應該想自己如何survive（存活），而不是想如何leverage（以小搏大）。」

參選總統呼聲頗高的高雄市長韓國瑜曾有類似表態，指美中貿易戰是「大人在打架，小孩要閃遠一點」，認為台灣不該捲入。