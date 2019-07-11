圖片版權 Disney Image caption 迪士尼重拍21年前自己的動畫作品，主題相同，但換成了真人版。

這一次，電影裏不會再有唱段，也不會再有會說話的龍，故事裏的反派也不再是匈奴的軍隊，而變成了一個女巫……但是，不管怎樣，《花木蘭》終於要重登上銀幕了。

本周，迪士尼（Disney）發佈了真人版電影的初版預告片，宣告這部1998年經典動畫的重製作品即將問世。中國古代女子女扮男裝代父從軍上戰場的傳奇故事，將再次與觀眾見面。

迪士尼在21世紀已經重拍過一系列來自該公司1990年代的經典作品，包括《灰姑娘》、《美女與野獸》和《阿拉丁》等。

20多年前，動畫版的《花木蘭》卻在故事發源地中國遭遇慘敗；這一次，迪士尼想盡了一切辦法要以新版的女英雄傳奇征服中國觀眾。

中國市場漸成主導

迪士尼的第一版動畫片公映時，中國尚不是它的主要市場。二十年過去，中國已經是世界第二大電影市場。

如今，好萊塢製片公司大約70%的營收都來自海外，20年前這個比例只有30%左右。今天的中國觀眾，動轍就能帶來千萬美元的票房收入。

「中國的反響能夠成就一部電影，也能殺死它，」作家、文化評論人倪雪亭（Xueting Christine Ni）說。

圖片版權 Disney Image caption 新版《花木蘭》劍指中國市場。

而迪士尼對此也心中有數——其中一名主演鞏俐所說，中國市場是他們花費3億美元（2.4億英鎊）製作這部電影的原因。

「迪士尼的目標直指中國，」南加州大學政治科學教授駱思典（Stanley Rosen）向BBC表示。

迪士尼最近推出的一些作品，比如《運動總動員4》（Toy Story 4，《反斗奇兵4》），都未能在中國取得票房佳績。相比之下，斯蒂文·斯皮爾伯格（Steven Spielberg，史提芬·史匹堡）的夢工場（DreamWorks Studios）則憑《功夫熊貓》系列在中國大獲成功。

對於《功夫熊貓》，駱思典教授表示：「他們在中國住了很長時間，花很多精力去研究熊貓，還訪問了很多專家。」

「中國觀眾如今明顯是更成熟了，所以如果迪士尼想要重新贏得他們的心，《花木蘭》當中的文化元素就必須有的放矢。」

這意味著，新的電影絶不能一格一格地重拍舊版。

倪雪亭向BBC表示，迪士尼的原版動畫片「很用力想突出中國元素，但卻是一些刻板印象——燈籠、煙花……他們甚至還硬塞了一隻熊貓在裏面。當中的幽默，那些人物關係增進的節奏，完全是美國的，或者說是美國對中國的想像。」

比如在其中一個情節，就出現皇帝向花木蘭鞠躬的一幕。那個時代的中國，皇帝就是神一樣的存在，讓他向任何人鞠躬是不可想像的。

華人巨星雲集

這部電影當中的另一個決定性元素是選角。

早前有人猜測迪士尼可能會「洗白」——一些完全沒有根據的傳聞指，珍妮弗·勞倫斯（Jennifer Lawrence）將會擔任主演，但迪士尼釋除了這個疑慮，選擇了美籍華人演員劉亦菲擔當主角。

之後，迪士尼進一步加強作品的「星味」，請來武打巨星李連傑扮演皇帝，反派女巫則由一線巨星鞏俐飾演——這些都是已經在西方電影圈闖出名堂的中國大腕。

圖片版權 Getty Images Image caption 鞏俐的明星效應能幫助迪士尼贏得中國心嗎？

但是，澳大利亞蒙納士大學教授、文化專家裏貝卡－安妮·羅薩里奧（Rebecca-Anna Rozario）表示，選角「只不過是迪士尼電影體現更大代表性和包容性的其中一個元素」。

要令電影取得成功，迪士尼還必須照顧其他因素。

花木蘭是古代中國民間傳奇當中的民族英雄，關於她的傳說可以追溯到北魏時期，就是大約是公元380年左右。所以，不要把她想像成迪士尼世界裏的公主，她更像是中國版的聖女貞德。

電影的腳本自然是取材自公元6世紀的民歌《木蘭辭》。電影的一部分取景地也是在中國，而這個以女性角色為核心的故事，也是由女導演妮基·卡羅（Niki Caro）執導。

倪雪亭說：「從預告片的基調看來，它比1998年的動畫版要更接近原本的故事，因此也更接近中國人所理解的花木蘭——一個為家國盡責的勇敢的年輕女性。」

圖片版權 Getty Images Image caption 19世紀一副中國畫上的花木蘭形像。

「我想這一次，真人版能夠贏得中國觀眾的機會要大得多。」

劉亦菲擔當主角

這部備受期待的重拍版也不可避免地遭遇到一些批評。

「那些歌呢？」一個粉絲在臉書（Facebook）上評論說，「聽不到那些陪我們長大的歌，這就不是我記憶中的花木蘭。」

另一些人也懷念那條愛說俏皮話的神龍木須。

「我們知道迪士尼會改編很多東西，原版的很多角色也會去掉，但是木須真的是太搞笑了，」一個網民說。

女主人公的幸運蟋蟀和想法新穎的祖母也沒有再出現，取而代之的是新加入的木蘭的妹妹。

一些眼尖的人也發現了預告片當中一些不符合歷史的細節。木蘭在預告片裏是住在傳統的土樓裏，但是這種樓是來自福建，距離故事所在的河南有1000公里，而且是在她生活的幾個世紀之後才出現的。

圖片版權 Disney Image caption 動畫版《花木蘭》裏的一些可愛配角並沒有再出現在新版裏。

不過，正面的反響也不少。中國社交媒體上的網友稱讚了選擇劉亦菲演花木蘭的決定。在新浪微博的一個網上投票發現，超過11.5萬用戶對於目前看到的部分感到「滿意」。

你的器材不支持播放多媒體材料 迪士尼發佈《花木蘭》預告片

而高調的讚譽來自「原版」花木蘭——動畫片裏為主角配音的溫明娜，她在推特（Twitter）上稱讚了劉亦菲的表演。

電影排在明年三月上映。目前，迪士尼並沒有公開更多的細節，但表示，隨著公映日期臨近，更多的信息將會發佈。

有一些消息指，動畫片裏的部分經典歌曲可能會以某種形式再次出現，但是這對於中國的花木蘭粉絲來說，可能並不是最重要的。

就像微博上的一個網友所說的：「木蘭走向世界！」