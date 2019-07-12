日本奈良公園9隻鹿因吞食塑料袋死亡 引發生態警告
- 2019年 7月 12日
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野生動物保育組織稱，在過去四個月裏，有9隻奈良公園的鹿因為吞下塑料袋而死亡。奈良鹿保護基金會表示，他們在3月至6月期間死亡的14隻鹿中，發現9隻鹿的胃裏有大量的塑料袋和食品包裝紙。其中，一隻鹿的胃裏有超過4公斤的垃圾。
奈良是日本知名的觀光勝地，有1200多只野生鹿。其中梅花鹿(The Sika deer）被列為日本國寶，並受到法律保護。它們大多數聚集在奈良公園，那裏也是寺廟和神社的聚集地。
旅客可以餵養鹿群特製的無塑料包裝的不含糖餅乾。然而，根據保育組織說法，一些旅客可能餵其它食物給鹿群。奈良鹿保育基金會的Rie Marukos女士告訴日本媒體稱，許多旅客經常在路上丟棄食品包裝袋或塑料袋。 鹿群聞到袋子，會認為塑料袋是食物而吞食。
在推特上，該基金會分享了一張在死去鹿的胃中發現的巨量塑料袋的照片。據悉，鹿的胃被塑料阻塞後，便可能因為因營養不良而死亡。
本周三（7月10日），許多志願者參與了公園的大規模清理工作，搜集到了超過31公斤的塑料垃圾。奈良縣政府正計劃調查這些動物的死亡情況，並在公園內設置標誌，附有插圖，警告旅客不要隨意餵養未經許可的食物給園內動物。