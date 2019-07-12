英國與伊朗對峙升溫 派遣第二艘軍艦赴海灣

Image caption 英國皇家海軍第6艘（最後1艘）45型驅逐艦"鄧肯"號於2013年9月27日服役。

隨著英國與伊朗的緊張局勢升級，英國宣佈改變計劃，提前派遣第二艘軍艦前往海灣地區。 英國驅逐艦"鄧肯"號目前位於地中海東部，預計將於下周抵達海灣地區。

近日，在英國於直布羅陀扣押了運送伊朗石油的一艘油輪後，伊朗揚言要報復。

伊朗外交部周五再次要求英方立即釋放被扣押的伊朗油輪。

隨即發生了英國指責伊朗試圖扣押其波斯灣油輪事件。這一事件加劇了波斯灣地區的形勢緊張。周四（7月11日），英國將船隻在伊朗水域威脅等級升至最高級——危急。

英國最先進的45型驅逐艦」鄧肯「號將與護衛艦「蒙特羅斯」號將短暫時間在海灣地區聯合執行任務。「蒙特羅斯」號隨後將返回巴林進行日常維護。

英國政府發言人表示：「作為我們在海灣地區長期存在的一部分，」鄧肯「號正在部署到該地區，以確保我們持續維護海上安全。」

「此舉將確保英國與國際合作伙伴一道，繼續支持通過這條重要航道的船隻的航行自由。」

如此劍拔弩張緊張局勢會對伊朗核協議危機產生什麼影響？

BBC防務記者喬納森·比爾分析：

英國政府內閣大臣和官員一直在強調他們不希望與伊朗的緊張局勢「升級」。

派遣第二艘軍艦到海灣地區的風險是可能發出錯誤的信號。 除了升級之外，伊朗將如何解讀英國的舉動？

不過眼下的現實，英國此前已經計劃派遣」鄧肯「號驅逐艦前往海灣地區加入已經在那裏的「蒙特羅斯」號護衛艦。

「蒙特羅斯」號護衛艦一直工作緊張，需要接受日常維護。 最近幾周，該艦官兵一直處於高節奏工作狀態，需要返回基地休整。

短時間內，這兩艘軍艦將在海灣地區聯合執勤。在目前局勢緊張的情況下，政府大臣擔心為英國商船提供海軍護航若出現空檔，風險太大。

油輪事件

英國國防部稱，據信屬於伊朗革命衛隊的船隻試圖在海灣附近攔截一艘英國油輪，但被英國皇家海軍一艘護衛艦驅離。

國防部的一名發言人表示，3艘伊朗船隻迅速接近當時正在離開波斯灣進入霍爾木茲海峽的英國油輪「遺產」號，試圖迫使其停下。

這名發言人形容伊朗人的行動違反國際法。

但伊朗方面則否認有扣押英國油輪的企圖。

美國媒體報道說，在波斯灣為英國油輪護航的皇家海軍護衛艦「蒙特羅斯」號在發現油輪受到威脅後，被迫駛入3艘伊朗船隻和英國油輪之間，發出警告，並將炮口瞄凖了伊朗船隻。

伊朗船隻見勢不妙於是駛離。

英國廣播公司BBC被告知，當時油輪受到伊朗船隻逼近、騷擾之際，正接近有爭議的阿布穆薩島。但油輪一直行駛在國際航道上。

英國政府發言人表示，3艘伊朗船隻試圖阻止一艘英國商船「遺產」號通過霍爾木茲海峽，違反了國際法。

發言人說，英國方面對這一行動感到關切，並繼續敦促伊朗當局要為該地區緊張局勢降溫。

伊朗方面怎麼說?

伊朗法斯通訊社在推特上援引伊朗革命衛隊海軍公共關係辦公室的話說，伊朗革命衛隊否認美國消息來源的指責，包括伊朗試圖扣押英國遺產號的說法。

另有報道引述伊朗革命衛隊表示，在過去24小時內，伊朗沒有與任何外國船隻(包括英國船隻)發生任何對抗。

伊朗外交部長穆罕默德·賈瓦德·扎里夫說，英國提出指責是在製造緊張局勢。

扎里夫對法斯通訊社表示，這些指稱毫無價值。

為什麼英國和伊朗的緊張局勢升級?

2019年6月份，英國表示，幾乎可以肯定伊朗政權應對兩艘國際油輪在波斯灣遇襲事件負責。此後，英國與伊朗的關係緊張加劇。

隨後，英國皇家海軍陸戰隊幫助英屬直布羅陀當局扣壓了一艘運載伊朗原油的油輪，因為有證據表明，這艘油輪違反歐盟制裁，將伊朗原油運往敘利亞。

對此，一名伊朗官員表示，如果被扣押的油輪沒有獲釋，伊朗將扣押一艘英國油輪。

圖片版權 EPA Image caption 2019年6月份，英國表示，幾乎可以肯定伊朗政權應對兩艘國際油輪在波斯灣遇襲事件負責。此後，英國與伊朗的關係緊張加劇。

伊朗還召見了英國駐德黑蘭大使，指責英方的行動是其所稱的海盜行為。

此後，伊朗總統魯哈尼嘲笑英國稱，英國使用皇家海軍軍艦在海灣為英國油輪護航是英國被嚇壞後的無助之舉。

魯哈尼指責表示，英國人是製造不安的始作俑者，終將自食其果。

英國「蒙特羅斯」號護衛艦也曾伴隨另一艘英國油輪航行通過霍爾木茲海峽。

目前，英國皇家海軍有一艘護衛艦，4艘掃雷艦和一艘輔助支援艦駐扎在波斯灣地區。

英國「蒙特羅斯」號護衛艦簡況 型號：23型護衛艦 任務及作用：反海盜，人道主義救援，護航，監控飛機、導彈和潛艇等蹤跡 艦上人員：180人 最大航速：28節 續航距離：超過7500海里（約1.4萬公里）

BBC防務記者喬納森·比爾說，這足以為英國船隻提供安全保障的信心，但可能不足以應對沖突的危機。

他補充表示，皇家海軍「蒙特羅斯」號無法為海灣地區所有與英國有聯繫的商船提供保護。

比爾表示，英國政府部長們現在將不得不考慮向該地區派遣另一艘皇家海軍戰艦。但這樣做的話，只會進一步加劇與伊朗的緊張關係，而這正是英國政府希望避免的情況。

英國也一直在向伊朗施壓，要求伊朗釋放英國伊朗裔女子納扎寧·扎加裏-拉特克利夫。她於2016年被伊朗以間諜罪判刑入獄5年。她一直拒絶認罪。

BBC防務和外交事務記者 喬納森·馬庫斯分析：局勢是否會惡化？

在直布羅陀外海扣押一艘伊朗原油船隻後，伊朗似乎一直在試圖扳回一城，威脅懸掛英國旗的船隻。

儘管這一事件是英國伊朗雙邊性質的，但它也特別提醒人們，海灣地區的緊張局勢尚未消失。

隨著種種跡象表明，有關伊朗核協議的爭議肯定還要持續，情況可能會變得更糟。

這一事件可能會呼應美國在海灣地區建立一支國際海軍力量以保護國際航運的呼籲。

但最令人擔憂的是，它表明伊朗體制內的因素，包括伊朗革命衛隊的海軍部門，或者其它勢力，都有意給緊張局勢加碼。

在歐洲大國都試圖挽救伊朗核協議的同時，這一局勢就正中特朗普總統的下懷。

圖片版權 Reuters Image caption 英國皇家海軍陸戰隊幫助英屬直布羅陀當局扣壓了一艘運載伊朗原油的油輪，因為有證據表明，這艘油輪違反歐盟制裁，將伊朗原油運往敘利亞。

美國伊朗的對峙

美國指責伊朗在2019年5月和6月共對6艘國際油輪發動了襲擊。

美軍參謀長聯席會議主席表示，希望建立一個多國軍事聯盟，用以保護伊朗和也門周圍的水域安全。

特朗普政府2018年決定退出有關伊朗核計劃的國際協定，並加強了對伊朗的懲罰性經濟制裁。

但包括英國在內的美國歐洲盟國都沒有效仿美國的做法。

而伊朗開始向歐洲施壓。伊朗駐聯合國大使堅稱，歐洲人必須採取更多措施，補償伊朗因美國制裁而遭受的經濟損失，這才是歐洲兌現其協議承諾。

圖片版權 Reuters Image caption 英國「遺產」號油輪上載有送往英國的百萬桶中東原油。

德黑蘭已開始逐步將其濃縮鈾水平推到與一些世界大國達成的核協議的限度之外。

伊朗官員告訴BBC，除非歐洲人信守承諾，維護伊朗核協議的經濟利益，否則伊朗將進入其加緊鈾濃縮計劃的更高階段。