圖片版權 AFP Image caption 美國總統特朗普說，他不會再同英國大使金·達羅克打交道。

英國駐美國大使金·達羅克辭職，電文洩露風波告一段落。但是BBC駐北美記者澤克爾（Anthony Zurcher）認為，在今後數周甚至數月內英國政府仍然要繼續處理該事件對美英關係造成的政治後果。

他還從中總結出5個教訓。

特朗普總統習慣於不按常理出牌，喜歡我行我素，他並不在乎政治群裏運作通常所需要的外表。

儘管受到政治對手，甚至有時候黨內的反對，但特朗普仍然特立獨行。現在英國領教了特朗普的這種作風。

英美關係中「慣例」不再

英國政府在最初48小時內對英國大使表示支持，但是最後仍然讓他承擔了自己行為的後果，下任首相繼任者的熱門人選約翰遜也三緘其口。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國駐美國大使金·達羅克在2017年10月的一次活動中

大使位置更替很平常，有時候同所在國產生爭議的大使被替換。這種外交事務一般都不會進入公眾關注的領域，涉及戰爭或間諜案的事例除外。

因此現在出現了這種沒有外交辭令的外交，英美「特殊關係」可能不再特殊。

洩漏電文刺痛了特朗普

特朗普自2016年競選開始就一再提到要「美國再次受到尊重」，指責奧巴馬政府降低了美國的世界聲望。

他經常喜歡重覆世界領導人對他的讚譽，表達他們對美國強大和繁榮的羨慕。

但是金·達羅克對白宮的「不良運作」，「混亂」和「無能」的直率評價同特朗普的樂觀描繪形成反差。來自美國最緊密盟友英國的代表所發的電文實際上等於說「皇帝沒有穿衣服」。

不難想像，在2020年總統大選中，民主黨人會用金·達羅克的電文攻擊特朗普，甚至把金·達羅克的評價用在廣告中或競選辯論中。

因此特朗普有必要盡快把這位英國大使趕走，而且要把他的聲譽毀掉。

圖片版權 EPA Image caption 2017年保守黨首相候選人約翰遜同金·達羅克在一起

美國媒體不以為然

英國媒體長篇累牘地報道了特朗普和金·達羅克的矛盾，英國政府以及保守黨領袖最後角逐也因此受到影響。英國大使和美國的風波也成了英國政治討論的主要內容。

但是在美國，這件事就和美國總統經常反擊其批評者一樣，並不那麼非同尋常。特朗普經常直接反擊批評他的公眾人物，政治對手，甚至來自其政府內部的批評者。

在金·達羅克風波期間，特朗普總統兩天內在推特上連發了21個評論，對印度，聯邦法院，民主黨人和所謂的「極左」一一進行了抨擊。他還讚揚美國的經濟表現，並且分享了來自福克斯電視頻道的一段視頻。

美國媒體最初報道了特朗普批評英國首相特雷莎·梅和金·達羅克大使的推特，但第二天媒體就很少做報道。

金·達羅克大使辭職後，媒體的注意力就轉往別處，美國勞工部長亞歷山大· 阿科斯塔因其和億萬富翁傑弗裏·愛潑斯坦的性交易醜聞有牽連成為媒體關注的新焦點。

特朗普式的「炒人」

英國政府初次領教了特朗普總統管人事的技巧。雖然特朗普在電視節目中經常當面對參賽者說「你被開除了」，但是在現實生活中這並不是特朗普解僱人的方式。

特立普一般不解僱人，而是讓此人在其崗位上感到無法忍受，他們最終會自己離開。

圖片版權 Getty Images Image caption 在金·達羅克風波期間，在兩天內特朗普總統在推特上連發了21個評論，對印度，聯邦法院，民主黨人和所謂的「極左」一一作了抨擊。

按理說，特朗普可以根據維也納公約外交關係方面的規定，宣佈英國大使為「不受歡迎的人」，那樣英國就必須把他從大使職位上調走。

但是特朗普沒有那樣做。他靠發推特指責，撤銷白宮對大使的邀請，切斷官員同他的聯繫，達到了同樣的效果。

特朗普在總統任期內用相同的手段，即公開批評對付自己的政府官員，貶低他們，包括對前任國務卿蒂勒森和前任司法部長塞申斯，前白宮辦公廳主任普裏巴斯和凱利。

與國務院隔閡依舊

眾所周知，自特朗普上台伊始，白宮和國務院的關係就不好。特朗普可能把國務院看作批評者和和異見反對者聚集之地，因為在2009-2013年間國務院是他的老對手希拉里·克林頓的地盤。他的這種看法並非沒有道理。

特朗普的外交方式明顯不同於美國傳統外交做法。例如在周二（7月9日）國務院發言人在記者會上，面對記者關於美英關係的一再追問，發言人摩根·奧特加斯堅持說兩國關係大於個人關係，甚至大於政府關係。

奧特加斯說，美國會繼續同具有授權的個人打交道，直到從白宮或總統得到另外的命令為止，一切要按總統的指示行事。

但從特朗普總統的推特卻看不出有任何明顯的指示。碰到一個不按講稿說話，不和手下商量的總統，對於政府官員，無論是國務院還是其他部門的官員來說確實是個挑戰。