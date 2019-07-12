中資與英國最大旅行社談判7.5億英鎊收購協議

圖片版權 Getty Images Image caption 托馬斯·庫克集團的前身托馬斯·庫克及兒子旅遊公司成立於1841年，是全英國乃至全球組團旅遊業的先驅。

英國最大旅行社運營商托馬斯·庫克集團陷入財務困境，正與有關銀行和其最大的股東中資復星國際談判。

尚待最後確定的協議，將決定復星國際是否收購托馬斯·庫克的旅遊業務。

托馬斯·庫克集團的前身托馬斯·庫克及兒子旅遊公司成立於1841年，是全英國乃至全球旅遊業的先驅。

目前的托馬斯庫克集團是倫敦上市公司，旗下業務廣泛，涵蓋酒店、航空、旅行社等，是全球最大組團及配套旅遊公司。

2015年，復星國際收購托馬斯庫克集團5%股權，並表示後續有意繼續增持股份至10%，但不會整體收購。

托馬斯·庫克的首席執行官彼得·範豪瑟表示，有關提議並非是其希望看到的結果，但是對該集團的客戶、供應商和員工來說，是最佳和現實的選擇，將確保托馬斯·庫克業務的未來。

他告訴英國廣播公司BBC說，（英國）客戶不必擔心，因為他們預訂好的假期沒有變化。

他表示，客戶可以繼續毫無後顧之憂地和該公司預訂假日旅行。該公司有足夠的資源經營其業務，確保客戶享受假期。

有關的現金注資將給托馬斯·庫克集團足夠的資金可以一直交易到明年年底，並投資於未來建設。

這家旅行社2019年早些時候做出了一項戰略性業務回顧和總結，但認為自那以後歐洲旅遊市場變得越來越具有挑戰性。

各種複雜的因素打擊了公司的財務狀況，使其現金流變得困難。因此,該集團被迫與有關銀行和復星進行談判。

如果交易達成，復星可能將成為托馬斯·庫克旅遊業務的大股東，並成為其航空公司的較大的小股東。

英國脫歐的不確定與激烈競爭的市場

很多人並不看好有關交易。有分析認為，目前持有該公司股份的人將因為擬議中的交易使他們的投資價值嚴重稀釋。

有人甚至認為有關計劃甚至可能表明托馬斯·庫克可能退出股市，使得這家世界上歷史最悠久的配套度假公司成為一家私營公司。復星2015年收購法國的地中海俱樂部後，完成私有化退市。

托馬斯·庫克的股價在過去12個月裏已經暴跌了80%以上。路透社一篇報道稱，該公司目前市值約為2.55億美元。

托馬斯·庫克和復星旅遊都沒有向路透社透露有關交易細節，即到底在香港上市的地中海俱樂部在這一交易中將出資多少。復星擁有地中海俱樂部18%股權。

2018年，托馬斯·庫克旅遊業務擁有1100萬客戶，收入達74億英鎊。其利潤率較高的航空公司業務(包括德國假日航空公司康德爾)收入達35億英鎊。

圖片版權 Reuters Image caption 目前的托馬斯庫克集團是倫敦上市公司，旗下業務廣泛，涵蓋酒店、航空、旅行社等，是全球最大組團及配套旅遊公司。

為了應對英國脫歐後不確定、預訂量的下降的市場環境，激烈競爭及油料價格上升等因素，2019年上半年，托馬斯·庫克宣佈將削減成本，宣佈關閉英國21家門店，裁減了包括其位於英國彼得伯勒總部的150個工作職位的320個零售崗位。

復星表示，它在全球旅遊業擁有豐富的經驗。

該公司表示，它對地中海俱樂部和伍爾弗·漢普頓流浪者足球俱樂部等品牌的投資有著扭虧為盈的業績。