圖片版權 Getty Images Image caption 蔡英文出訪過境美國，在出席商界峰會前和美台商業協會領袖一起會見記者。

台灣總統蔡英文7月11日前往加勒比海友邦訪問，並過境美國紐約市。美東時間12日下午，蔡英文獲邀至哥倫比亞大學舉行閉門演講，他的致詞提及台灣對於區域和平及民主的角色，並再次提及香港逃犯條例爭議，強調一國兩制模式威脅台灣民主。

中國外交部發言人耿爽周五（7月12日）在記者會上稱，美國同意蔡英文過境是違反一個中國原則，軍售台灣危害中國主權。中國將制裁向台灣出售軍武的美國企業。

美國國務院回應稱蔡英文過境美國是根據給予台灣方便及尊嚴等原則，沒有違逆一個中國原則。

加上此次蔡英文演講，台灣歷史上共有三位總統於在任期間到美國的大學演講。

1995年6月，李登輝受克林頓政府及美國國會兩院同意，以私人名義回到母校康乃爾大學訪問，並於演講中首次以「中華民國在台灣」定位台灣，引起中國強烈抗議。外界評論此舉為引發1996年年台海導彈危機的主要原因之一。

2015年7月，馬英九在卸任前夕至母校哈佛大學演講。與中國關係平順的他訪問美國，並沒有遭致中國特別批評。

蔡英文紐約演講：逃犯條例與一國兩制

蔡英文在美東時間12日抵達美國。美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）高調登機迎接蔡英文到訪。此次為蔡英文首次以總統身份到訪紐約，引起矚目。

當天下午，蔡英文在哥倫比亞大學，與研究中國政治的學者黎安友（Andrew Nathan）等多位哥大教授對話，並發表致詞演說。

蔡英文在開場致詞中說，1979年她在美國念碩士班，並在紐約居住過，考取紐約州律師。當時台灣尚未脫離戒嚴，美國社會的多元化讓她初嘗言論自由及民主。她表示，香港此刻的情況顯示「一國兩制」的不可行，台灣無法接受。

「香港年輕人沒有管道發聲，只好走上街頭為民主自由拼搏。我們台灣人民決心和他們站在一起。」蔡英文稱。

關於台灣，蔡英文表示，台灣現在的危機是被 「經濟利誘而危害民主」，以及假新聞當道，危害言論自由表達空間，但這也是全球民主的挑戰。她最後強調經濟與民主密不可分，不能為了經濟就犧牲民主，台灣會與美國維繫印太區域的民主及和平努力。

蔡英文自抵達紐約之後，場外抗議不斷。此次演講亦有華人團體在場外抗議蔡英文訪美，昨日並與中國民運人士發生肢體衝突。

中國制裁

圖片版權 Getty Images Image caption 艾布蘭坦克

在蔡英文出訪前幾天，美國初步決定向台灣出售一筆22億美金的軍武，這是特朗普任內至今與台灣金額最大的一筆軍武交易。

正在匈牙利訪問的中國外長王毅昨日向美國喊話表示，「中國敦促美方充分認識到涉台問題的嚴重性，不要向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，不要一錯再錯，更不要在涉台問題上玩火。」

中國外交部發言人耿爽前日記者會也提到，美國此舉「嚴重違反中美三個聯合公報及國際法和國際關係基本凖則，損害中國主權和國家安全」。耿爽表示，中方將對參與此次售台武器的美國企業進行制裁。

根據美國國防部資料，涉及售賣台灣軍武的公司包含：

美國通用動力公司（General Dynamics, GD）：參與建造MIA2阿布蘭戰車

美國雷神公司（Raytheon）：生產刺針導彈，

美國豪士科公司（Oshkosh）：生產M1070A1重型設備運輸車

華府史汀生中心(Stimson Center)智庫研究員孫韻 (Yun Sun) 接受媒體採訪時稱，蔡英文此行過境的時間相當長，而紐約的政治意義又相當重要。因為中國政府強烈反對並批判蔡英文過境美國，美國的安排看起來有挑釁意味。

打破慣例

外界分析，此次蔡英文訪問加勒比海邦交國，去回程過境美國總共四天，打破以往美國通常只准台灣總統在美過境24小時後離境的外交慣例。之外，蔡英文抵美後第也突破慣例，在台灣駐紐約代表處與台灣邦交國駐聯合國代表會面，被外界分析為外交突破。

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）表示，對美方此次給予蔡英文多項外交安排「方便」不感意外，「因為蔡英文並未採取改變現狀的行動，北京卻一直積極剝奪台灣的邦交國，美方的安排提供便利性，以表明對蔡政府在外交領域方面的支持。」

《洛杉磯時報》的報導則評論，這樣的行程安排，反映的是美國在增強對中國施壓之際，跟台灣越來越接近。

你的器材不支持播放多媒體材料 」印太「——特朗普的新外交方針？

不過台灣前駐海地大使，退休外交官徐勉生上周（10）則在台媒風傳媒投書說，蔡英文的外交沒有任何斬獲，因為特朗普甚至不同意她過境華府，過境紐約只是錦上添花。他並批評蔡英文為求明年總統連任，「利用香港反逃犯條例運動，激起綠營及年輕選民危機意識。」

前駐台灣洛杉磯代表處外交官劉仕傑則表示，「台灣已經經歷三次政黨輪替，總統出訪友邦並進行過境外交，理應得到不分黨派的支持。」 劉仕傑告訴BBC中文，一般來說，台灣邦交國內部的國內政治常常會有親台派跟親中派。因此對於中國一帶一路等政策態度也不盡相同，尤其配合該邦國的國內選舉週期，與台灣的外交關係，就會有一些變數。

蔡英文執政三年多，台灣的邦交國加速減少，三年內，已經有5個國家與台灣斷交。目前台灣邦交國只剩17個國家。蔡英文此次結束訪問後，回程又會過境美國丹佛兩天，並將於21日與隨行的台灣媒體在該地舉行茶敘。她在丹佛是否會與重要人士碰面尚沒有公開消息。