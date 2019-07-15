圖片版權 Disney/Alamy

你有沒有試過，當你精疲力竭，或者感覺到沮喪的時候，唯一能夠令你開心的，就是一部好的兒童電影？

又有多少時候，一部迪士尼（Disney）的作品，幫助你找回勇氣和力量？

那種讓自己沉浸在另一個世界、讓時光倒流回過去某個時刻的美好和愉悅的感覺，令人難以抗拒。

而這種情懷，似乎也正是迪士尼特別擅長製造的。

但是，情懷是否又是一種可以採之不盡的東西？

人生低谷時，需要懷舊

圖片版權 Disney/Alamy

「人們總是喜歡懷舊的，」倫敦國王學院（King's College London）的心理學講師、懷舊文化的專家維加納·凡·蒂爾堡博士（Dr Wijnand van Tilburg）說。

據他的定義，懷舊情懷是「一種對過去所抱有的悵惘和依戀」。

「過去的自己和現在的自己彼此聯通的那種感覺，被人們看作是人生裏非常有意義的東西。」

凡·蒂爾堡博士說，它可以是一種非常有力量的情感，人們在人生低谷的時候會需要它。

「這些懷舊的回憶能給過去塗上某種玫瑰般的色彩，給人美好的感覺。」

圖片版權 Disney Image caption 《小飛象》重拍版的票房成績不盡人意。

迪士尼今年推出新版《獅子王》（Lion King），這是他們今年的第三部重拍作品——之前已經有《小飛象》（Dumbo）和《阿拉丁》（Aladdin）先後推出。

而此前幾年，迪士尼亦已經推出過重拍版的《仙履奇緣》（Cinderella，《灰姑娘》，2015年）、《森林王子》（Jungle Book，2016年）和《美女與野獸》（Beauty and the Beast，2017年）。

此外，迪士尼還宣佈將推出《花木蘭》（Mulan）和《小美人魚》（The Little Mermaid，《小魚仙》）的重拍版，而傳聞中正在籌拍的重制經典還有很多。

圖片版權 Disney Image caption 迪士尼在今年再現了《獅子王》的經典場面。

沒有創新的懷舊，就沒有意義

薩姆埃爾·瓊斯（Samuel Jones）現年22歲，是YouTube影評頻道NitPix的創始人之一。他說：「人們總希望抓住過去。」

「現在的電影大多數都是續集和重拍，它們是讓我們停留在另一個世界的方式。」

瓊斯說，我們現在之所以如此容易被拽進懷舊情懷裏面去，技術是其中一個原因。

他認為，互聯網和社交媒體本該是打破社會的邊界，將我們所有人聚攏到一起的。

但是相反，「我們意識到，很多時候它並沒有將任何人聚到一起。我想這可能會令人很迷惑」，而這又會導致人們去「抓住一些他們熟悉的東西」。

圖片版權 Pixar Image caption 《反斗奇兵4》已經取得超過6.5億美元（5.19億英鎊）的票房。

NitPix上其中一條最受歡迎的影片標題是：「皮克斯（Pixar）死了嗎？」該影片有超過100萬的觀看量，而且評論欄裏的意見非常兩極。

該影片的觀點是，皮克斯的那些續集在原作過去多年之後推出，卻只不過是前作的影子。

圖片版權 Pixar Image caption 皮克斯動畫工作室是迪士尼旗下的製作公司。

「它們基本上就是在問：『你還記得這個嗎？』」麥克斯·巴德斯利（Max Bardsley）說。他21歲，和瓊斯一樣是NitPix的創始人之一。

「它們叫人難忘或者吸引人的地方，主要就是那些重現過去的時刻。」

圖片版權 Nitpix Image caption 瓊斯（左）和巴德斯利是YouTube影評頻道Nitpix的創辦者。

瓊斯和巴德斯利還專門製作了另一個視頻「為什麼《超人特工隊2》（Incredibles 2）是一部爛續集？」，繼續批評皮克斯。

巴德斯利認為《超人特工隊2》的問題在於「內容如同被稀釋過，平淡無奇」。

「你應該要將故事向前推，你要重新建構它」。

「如果你要做續集，你就必須要給我們一些新鮮的東西，」他說。

皮克斯推出的產品中，續集佔的比重越來越高。

皮克斯工作室是迪士尼旗下的製作公司，在它最初出品的十部電影裏，只有一部是續集——《玩具總動員2》（Toy Story 2，《反斗奇兵2》），而隨後出品的11部電影中，卻有七部是續集。

圖片版權 Disney Image caption 《阿拉丁》真人版取得了不俗的票房成績。

對大多數人來說，童年是最安全的

我們常常看到人們為那種懷舊情懷而著迷，而這種體驗不僅是在電影院裏。

22歲的艾米麗·塔爾布特（Emily Talbut）在上大學期間，在佛羅里達州的迪士尼世界（Walt Disney World）打了兩個暑假的工。

她形容自己在那裏的職責是幫助營造一種友好的氛圍，「讓人們笑足一整天」。

雖然很多年輕家庭選擇去迪士尼世界一同玩耍，但艾米麗說，很多成年人也會選擇不帶小孩，純粹為了度一個浪漫的假期，或單身派對。

「你會看到有些人來這裏是沒帶小孩，他們比小孩更加熱衷迪士尼，」她接受BBC電台第一頻道《新聞節拍》（Newsbeat）節目訪問時說。

圖片版權 Emily Talbut Image caption 艾米麗·塔爾布特連續兩個暑假在佛羅里達的迪士尼世界工作。

艾美麗認為，「逃離現實」是人們喜歡沉浸在迪士尼樂園的主要原因之一。

「就是想要回到童年，」

「那些電影我們都看過無數次，於是能夠以另一種方式體驗它是非常吸引人的，」

「而且那是一個非常安全的地方——當你走進公園，你就不用去管外面的世界了。」

太多、太快

圖片版權 Disney

不過，作為一個迪士尼的大粉絲，艾米麗卻有些擔心，重拍經典的吸引力可能正在消退。

「重拍得有點太頻密了，失去重看故事的新鮮感，」她說。

「我不確定是不是每一部都會有那麼強的感召力。」

迪士尼的老闆鮑勃·艾格（Bob Iger）在談論迪士尼旗下另一個產品「星球大戰」（Star Wars）系列的時候也表達過類似看法。

去年《星球大戰》人物韓·索羅（Han Solo）的外傳電影令觀眾失望，之後艾格承認，迪士尼推出的「星戰」系列電影「太多、太快」。

但這還是未能阻止迪士尼推出新的三部曲，預計分別在2022、2024和2026年公映。

圖片版權 Getty Images Image caption 劉亦菲（左）被選中擔當《花木蘭》真人版的主角，而荷莉·拜利（Halle Bailey）則將在《小美人魚》中扮演愛麗兒（Ariel）公主。

《小飛象》在三月上映時反響平庸，大概也同樣反映出迪士尼的疲態。

五月的《阿拉丁》又在票房上表現不俗。

《花木蘭》則是下一部獲得「真人版」重拍待遇的作品，將在2020年初上映。

在那之後，迪士尼還有九部已經宣佈的「未定名迪士尼真人版」電影，在2021至2023年間陸續推出。

我們只知道，其中一部將是《小美人魚》的重拍版。

而且，我們很可能還會看到更多老動畫片的重拍版。有報道指，迪士尼正在籌劃《鐘樓駝俠》（Hunchback of Notre Dame）、《星際寶貝》（Lilo & Stitch）, 《小飛俠彼得·潘》（Peter Pan）和《匹諾曹》（Pinocchio）等等經典作品的重拍。

而《森林王子2》也正在籌備當中。

懷舊幫助我們找到意義

圖片版權 Disney

「懷舊情懷是一種很強的社會元素，它令人們感覺人生有意義，」研究懷舊文化的專家凡·蒂爾堡博士說，「研究顯示，人們利用懷舊的記憶來尋找美好的感覺。」

他還表示，對於「當下缺乏歸屬感，或者覺得有點找不到意義的人們」來說，會更容易產生懷舊的情懷。

有證據顯示，時下的年輕人對家人和朋友，會感覺比以往任何時候都更加疏離，而懷舊情懷可能正是我們應對這種疏離的方式。

「我們所有人都已經長大了，不得不去過正常的成年人生活，」艾米麗·塔爾布特說。

「但是，我想，能回到過去還是很開心的。」