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美國總統特朗普（Donald Trump）再次被指發表種族主義言論，這一次發難的對象是四名有色人種的民主黨女性國會議員。

美國國會議員亞歷山德拉·奧卡西奧－柯特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、伊爾漢·奧瑪爾（Ilhan Omar）、阿婭娜·普萊斯利（Ayanna Pressley）和拉什達·特萊布（Rashida Tlaib）都是美國公民，但特朗普在推特（Twitter）發帖指，她們四人如果不高興，「可以離開」。

美國總統在上周日（7月14日）的一連串推文中表示，她們應該「回去她們老家，幫助改善那些破敗和犯罪情況泛濫的地方」。

四名女性議員當中，有三人出生在美國，只有奧瑪爾出生在索馬里。特朗普的言論被廣泛指責為種族歧視和排外。

作為回應，四名議員在周一舉行了一場新聞發佈會，指特朗普的一系列言論是在轉移視線，呼籲公眾「不要上當」。

普萊斯利表示：「這只不過是在擾亂視聽和轉移焦點，想讓人忽略這屆政府從上到下混亂和腐敗的文化。」

奧瑪爾和特萊布則再次呼籲彈劾特朗普。

「小分隊」

受到特朗普批評的四名女性國會議員，是美國政壇知名度頗高的民主黨政客。她們在美國政治圈內有一個外號叫「小分隊（The Squad）」。

圖片版權 EPA, Reuters, Getty Image caption 四名女性少數族裔國會議員（左上起順時針方向）：亞歷山德拉·奧卡西奧－柯特茲、拉什達·特萊布、伊爾漢·奧瑪爾（Ilhan Omar）和阿婭娜·普萊斯利（Ayanna Pressley）。

29歲的柯特茲出生於紐約，獲得波士頓大學經濟學和國際關係學位，父母是波多黎各後裔。當選議員之後，她一直在環境政策問題上積極發言，並且對於特朗普的批評也是毫不含糊——她曾在一次電視訪問中指美國總統「毫無疑問」是個種族主義者。

45歲的普萊斯利是馬薩諸塞州歷史上第一名非洲裔國會議員，曾在前國務卿約翰·克里（John Kerry）的團隊裏服務13年。

特萊布則在去年11月當選密歇根州國會議員，是美國國會內第一名巴勒斯坦裔議員，在上任當天她身披巴勒斯坦的傳統服飾宣誓。

奧瑪爾則在12歲時作為難民移居美國，是國會歷史上第一名索馬里裔議員。甫一當選，她就成功爭取廢除眾議院181年來不允許佩戴任何頭飾的規定。她頭戴著希賈布（hijab）頭巾完成就職宣誓。

在周一的發佈會上，普萊斯利指，特朗普想要「將我們邊緣化」的努力是徒勞的，因為她們「不止有四個人」。

「我們的隊伍很大，」她說，「我們的隊伍包括了所有為建立一個更平等、公正的世界而投身其中的人。」

圖片版權 AFP/Getty Image caption 四名議員在周一召開新聞發佈會回應特朗普。

奧瑪爾則表示，特朗普對四名少數族裔女性的攻擊是「白人民族主義者的政綱」，又指特朗普「最希望分化我們的國家」。

特萊布形容這只不過是特朗普「種族主義和排外劇本的延續」。

柯特茲則在發佈會上回顧了自己小時候曾經參觀白宮的經歷。她表示，大家應該向年輕一代表明，「不管這一任總統怎麼說，這個國家都是屬於你們的」。

四名女性均表示，醫保、槍械暴力以及美國與墨西哥邊境移民被拘禁的問題，才是當下應該關注的焦點。

特朗普再打「種族牌」？

這並不是特朗普第一次針對美國國內的少數族群。在他還沒有成為總統之前，特朗普就曾經對前任奧巴馬作出虛假指控，指奧巴馬並非出生在美國。

在總統選戰初期，特朗普又將美國境內的眾多墨西哥移民形容為「強姦犯」。

2018年，特朗普曾質疑，美國為太多移民提供避難，又指薩爾瓦多、海地和非洲各國是「糞坑國家（shithole countries）」。

這一次，特朗普將矛頭指向民主黨人。

四名議員的回應很快就得到了民主黨的支持，甚至一部分共和黨人都沒有站在特朗普一邊。密歇根州共和黨人、特朗普的積極批評者賈斯汀·阿馬什（Justin Amash）指，美國總統的言論「令人作嘔」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump ....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月14日

不過，支持特朗普的人仍然有。福克斯新聞台（Fox News）的政治分析節目《福克斯與朋友們》（Fox and Friends）指，「小分隊」是在通過用社交網絡上容易傳播的詞匯來籠絡年輕受眾，驅使他們站到總統的對面。

分析：撕裂政治下的撕裂言論

梅加·默漢（Megha Mohan），BBC性別議題記者

對於多數國家的領導人，這樣的言論都肯定會令外界震驚並且受到遣責，甚至還會給政治生涯帶來長遠的破壞。

然而，第45任美國總統以連續三條推文的形式攻擊四名有色人種女議員，直接叫她們「回家」，卻沒有令太多人感到震驚。

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @realDonaldTrump So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月14日

假如這個時代不是如此撕裂，這一事件將會佔據媒體報道好多天，甚至好幾個星期或者好幾個月。

跳過 Twitter 帖子 3 用戶名 @realDonaldTrump ....it is done. These places need your help badly, you can’t leave fast enough. I’m sure that Nancy Pelosi would be very happy to quickly work out free travel arrangements! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月14日

但是，政界內部人士卻說，這一次的言論就像總統在社交媒體上的很多長篇大論一樣，不久就會消退。

但是現在，有一點是再明白不過的。

美國政治現在比以往任何時候都更撕裂，於是在新一個選舉週期臨近之下，特朗普對民主黨對手言辭更加激烈，是絲毫不令人驚訝的。

在他的第一次總統選戰中，特朗普所使用的言辭被指令人群兩極分化，甚至一些家人和朋友都會為此不再交談。

現在距離美國投票選舉下一任總統還有16個月，特朗普的連任競選所採取的言論腔調，肯定會像過去一樣充滿破壞性。