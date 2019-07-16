特朗普和四位女議員開戰 這會影響連任競選嗎
美國總統特朗普（Donald Trump）再次被指發表種族主義言論，這一次發難的對象是四名有色人種的民主黨女性國會議員。
美國國會議員亞歷山德拉·奧卡西奧－柯特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、伊爾漢·奧瑪爾（Ilhan Omar）、阿婭娜·普萊斯利（Ayanna Pressley）和拉什達·特萊布（Rashida Tlaib）都是美國公民，但特朗普在推特（Twitter）發帖指，她們四人如果不高興，「可以離開」。
美國總統在上周日（7月14日）的一連串推文中表示，她們應該「回去她們老家，幫助改善那些破敗和犯罪情況泛濫的地方」。
四名女性議員當中，有三人出生在美國，只有奧瑪爾出生在索馬里。特朗普的言論被廣泛指責為種族歧視和排外。
作為回應，四名議員在周一舉行了一場新聞發佈會，指特朗普的一系列言論是在轉移視線，呼籲公眾「不要上當」。
普萊斯利表示：「這只不過是在擾亂視聽和轉移焦點，想讓人忽略這屆政府從上到下混亂和腐敗的文化。」
奧瑪爾和特萊布則再次呼籲彈劾特朗普。
「小分隊」
受到特朗普批評的四名女性國會議員，是美國政壇知名度頗高的民主黨政客。她們在美國政治圈內有一個外號叫「小分隊（The Squad）」。
29歲的柯特茲出生於紐約，獲得波士頓大學經濟學和國際關係學位，父母是波多黎各後裔。當選議員之後，她一直在環境政策問題上積極發言，並且對於特朗普的批評也是毫不含糊——她曾在一次電視訪問中指美國總統「毫無疑問」是個種族主義者。
45歲的普萊斯利是馬薩諸塞州歷史上第一名非洲裔國會議員，曾在前國務卿約翰·克里（John Kerry）的團隊裏服務13年。
特萊布則在去年11月當選密歇根州國會議員，是美國國會內第一名巴勒斯坦裔議員，在上任當天她身披巴勒斯坦的傳統服飾宣誓。
奧瑪爾則在12歲時作為難民移居美國，是國會歷史上第一名索馬里裔議員。甫一當選，她就成功爭取廢除眾議院181年來不允許佩戴任何頭飾的規定。她頭戴著希賈布（hijab）頭巾完成就職宣誓。
在周一的發佈會上，普萊斯利指，特朗普想要「將我們邊緣化」的努力是徒勞的，因為她們「不止有四個人」。
「我們的隊伍很大，」她說，「我們的隊伍包括了所有為建立一個更平等、公正的世界而投身其中的人。」
奧瑪爾則表示，特朗普對四名少數族裔女性的攻擊是「白人民族主義者的政綱」，又指特朗普「最希望分化我們的國家」。
特萊布形容這只不過是特朗普「種族主義和排外劇本的延續」。
柯特茲則在發佈會上回顧了自己小時候曾經參觀白宮的經歷。她表示，大家應該向年輕一代表明，「不管這一任總統怎麼說，這個國家都是屬於你們的」。
四名女性均表示，醫保、槍械暴力以及美國與墨西哥邊境移民被拘禁的問題，才是當下應該關注的焦點。
特朗普再打「種族牌」？
這並不是特朗普第一次針對美國國內的少數族群。在他還沒有成為總統之前，特朗普就曾經對前任奧巴馬作出虛假指控，指奧巴馬並非出生在美國。
在總統選戰初期，特朗普又將美國境內的眾多墨西哥移民形容為「強姦犯」。
2018年，特朗普曾質疑，美國為太多移民提供避難，又指薩爾瓦多、海地和非洲各國是「糞坑國家（shithole countries）」。
這一次，特朗普將矛頭指向民主黨人。
四名議員的回應很快就得到了民主黨的支持，甚至一部分共和黨人都沒有站在特朗普一邊。密歇根州共和黨人、特朗普的積極批評者賈斯汀·阿馬什（Justin Amash）指，美國總統的言論「令人作嘔」。
不過，支持特朗普的人仍然有。福克斯新聞台（Fox News）的政治分析節目《福克斯與朋友們》（Fox and Friends）指，「小分隊」是在通過用社交網絡上容易傳播的詞匯來籠絡年輕受眾，驅使他們站到總統的對面。
分析：撕裂政治下的撕裂言論
梅加·默漢（Megha Mohan），BBC性別議題記者
對於多數國家的領導人，這樣的言論都肯定會令外界震驚並且受到遣責，甚至還會給政治生涯帶來長遠的破壞。
然而，第45任美國總統以連續三條推文的形式攻擊四名有色人種女議員，直接叫她們「回家」，卻沒有令太多人感到震驚。
假如這個時代不是如此撕裂，這一事件將會佔據媒體報道好多天，甚至好幾個星期或者好幾個月。
但是，政界內部人士卻說，這一次的言論就像總統在社交媒體上的很多長篇大論一樣，不久就會消退。
但是現在，有一點是再明白不過的。
美國政治現在比以往任何時候都更撕裂，於是在新一個選舉週期臨近之下，特朗普對民主黨對手言辭更加激烈，是絲毫不令人驚訝的。
在他的第一次總統選戰中，特朗普所使用的言辭被指令人群兩極分化，甚至一些家人和朋友都會為此不再交談。
現在距離美國投票選舉下一任總統還有16個月，特朗普的連任競選所採取的言論腔調，肯定會像過去一樣充滿破壞性。