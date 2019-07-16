圖片版權 Queensland Police Image caption 4名小孩從其中一人的父母那裏偷走了車。

澳大利亞警方說，4名小孩將釣魚竿和鈔票帶上車，便開始在澳大利亞境內由北向南，非法駕駛超過900公里（560英里）。他們是3個男孩和1個女孩 ， 年齡在10-14歲間 ，周日（14日）在新南威爾士小鎮格拉夫頓(Grafton)被發現，人車都無恙。據悉，他們是上周末時離開昆士蘭州的格雷斯米爾鎮（Gracemere）。一名男孩給家人寫了一張紙條，說他要離開家。

當局說這些孩子並非都來自同一個家庭，他們從其中一個人的父母那裏偷走了汽車。

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周日早上，他們開車行駛約140公里，在香蕉鎮的一個服務站停車，從那偷走了汽油。服務站一名員工告訴悉尼媒體說，視頻顯示車輛行駛一切都很正常，直到有人從車子走了出來。

「他真的很矮。幾乎構夠不著購物窗口。」服務站的一名員工說。

當晚，警方在格拉夫頓附近的一個小鎮發現了這輛車，並開始追捕它。 然而，由於擔心駕駛員的年齡太小，警察放棄追捕。

根據新南威爾士警方威廉斯（Insp Darren Williams）的說法，這輛車後來被發現在格拉夫頓的一條公路旁。澳大利亞廣播公司報道說：「孩子們把自己鎖在車裏，警察不得不用警棍進入車內，以逮捕他們。「

Image caption 這群小孩從北格雷斯米爾鎮（Gracemere）向南駕駛900公里在格拉夫頓（Grafton）被捕。

威廉斯表示，他們很可能輪流駕駛，因為從格雷斯米爾到格拉夫頓，不休息的駕駛通常需要10個小時。「這真是個漫長的旅程，對這些孩子們來說，真是很長的一段路，」他說。

警方表示，一旦他們的父母到場，會開始向孩子們詢問，他們也會提出控罪，但沒有具體說明指控內容。

澳大利亞法律規定，駕車者必須年滿17歲或以上才有資格獲得昆士蘭州和新南威爾士州的駕照。