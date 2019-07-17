馮德萊恩：重金屬朋克迷成歐盟首位女「總理」

圖片版權 Reuters Image caption 馮德萊恩是德國總理默克爾的盟友

烏爾蘇拉· 馮德萊恩16日當選歐盟委員會主席。

馮德萊恩是德國總理默克爾的親密盟友，英語、法語流利，從醫生到家庭主婦，養育了7個孩子，雖然從小在父親身邊耳濡目染，但她正式涉足政壇時已經40多歲，50多歲成為德國首位女國防部長，60歲時在德國國防部長位子上被提名出任歐盟委員會主席。

她7月17日卸任德國國防部部長，11月1日上就任歐盟委員會主席。

你的器材不支持播放多媒體材料 馮德萊恩當選後在歐盟委員會呼籲歐洲更團結。（英語）

重返故地

當選歐盟委員會主席，到布魯塞爾居住和工作，對於馮德萊恩可以說是重返故地。

她1958年10月出生在布魯塞爾，父親恩斯特·奧爾布萊希特是德國基督教民主聯盟（基民盟）黨內要人，曾任下薩克森州州長，也是歐盟委員會1958年成立之初的第一批官員之一。

奧爾布萊希特夫婦有6個兒子，2個女兒，其中一個早年夭折，馮德萊恩成了家裏的獨女，父親對她寵愛有加，叫她"小玫瑰"，工作時也經常帶著她。

烏爾蘇拉13歲時隨父母父親返回德國，定居漢諾威。

伊麗莎白·尼婭是馮德萊恩傳記作者 。她告訴BBC廣播4台"人物"節目，馮德萊恩到了漢諾威很快就適應了新環境，新學校，學業出色。

她喜歡古典音樂，馬術和喬治·克魯尼的電影。不過這是現在。上個世紀70年代，漢諾威政治世家奧爾布萊希特家的千金烏爾蘇拉喜歡唱歌跳舞演戲，加入了唱詩班、合唱團。

父親女兒學習成績優異感到驕傲的同時，也曾給她潑冷水，直言女孩子沒必要在學業上那麼優秀，因為早晚會嫁人，相夫教子。

嫁人，當全職主婦，當7個孩子的全職媽媽，這些都跟當年父親說的差不多。不過，她並沒有放棄學業，先後拿到了醫學博士和公共衛生學碩士。

馮德萊恩中學畢業後先在哥廷根大學、明斯特大學學經濟，20歲時到英國，在倫敦政治經濟學院（LSE）求學一年。在倫敦上學期間，馮德萊恩愛上了震耳欲聾的重金屬朋克樂。

1980年，馮德萊恩回到德國，進入漢諾威醫學院學醫，1991年獲醫學博士學位，期間曾在漢諾威醫學院的婦科診所工作，並和大學時期在合唱團認識的男友結為連理。馮德萊恩家族是德國貴族。

1992年，丈夫到美國斯坦福大學任教，她跟著在那裏當了幾年全職主婦和媽媽，直到1998年回國，在漢諾威醫學院執起教鞭，同時兼職學習，2001年又拿了個公共衛生學碩士文憑。

他們的第一個孩子1992年在斯坦福出生。馮德萊恩夫婦12年裏生了7個孩子，都是媽媽一手帶大。

Image caption 馮德萊恩1970年代曾在倫敦政治經濟學院求學。 她在那時迷上了重金屬音樂

涉足政壇

馮德萊恩40多歲開始從政，從州議會議員開始，到2005年加入總理默克爾的基民盟，曾當過家庭事務和勞工部長，推行產假制度改革，頗得年輕女選民擁護。

2010年，默克爾提名馮德萊恩競選聯邦總統，被黨內保守派阻止。

2013年，經過一番周折，馮德萊恩出任聯邦國防部長，成為德國歷史上首位女防長。她主張加深德國在北約的軍事參與。

對於這位女國防部長一直有不同意見。馮德萊恩的傳記作者接受BBC廣播4台"人物"節目採訪時說，她不喜歡購物，還跟女兒借衣服穿，據說她是德國政壇唯一一個孩子比外套多的人。

軍方不是很喜歡這個防長。她曾嘗試在軍隊為軍人子女提供托兒服務，招致保守派非議。曾有德國資深政客發推特，說她是德國歷史上最弱的部長。

不過，曾經在北約與馮德萊恩共事的英國前防務大臣法倫不同意這個說法。他接受BBC廣播4台"人物"節目採訪時說，馮德萊恩在北約事務、移民危機、歐盟擴大等問題上堅定、果斷。

近幾年，德國軍隊的問題不斷見諸媒體，比如潛艇和大型運輸機不達標，人員短缺，經費緊張，等等。

有些是她上任前就存在的痼疾，但在她任內國防部也曾受到質疑。

2018年，德國國防部把金額達數百萬歐元的訂單給了一些私營承包商和顧問，招致調查。她後來承認在分配合同訂單時犯了若干錯誤，已經採取了彌補措施，保證不再出現同樣的問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 馮德萊恩是默克爾的親密盟友。

馮德萊恩在當前歐洲和國際社會面臨的一些重大議題上的態度：

英國脫歐：作為始終如一的"挺歐"派，現在仍希望英國能回心轉意，繼續留在歐盟大家庭裏。同時，也務實地提醒倫敦不要推卸責任，妥善處理相關事宜。英國前防長邁克爾·法倫對BBC廣播4台"人物"節目主持人斯米塔·帕塔爾說，馮德萊恩比容克更。。。

氣候變化：她承諾把歐洲的環保政策再提升一個台階，立志到2050年在歐洲實現碳平衡（碳排放淨值為零）。

移民：她贊成擴大歐元區和申根協議免簽證區，將致力於推動歐洲難民事務系統。這是一個在歐盟內部多年來眾口難調的棘手難題。

防務：她認為歐盟應該設法提高跟北約互補的聯合防禦能力，而且應該對美國"更強硬"。

性別平等：她已經制定了計劃，目標是實現歐盟專員級別的職位上男女人數相當。她將要求歐洲各國在提名時給兩個候選人名字，一男一女。歐盟目前有28位專員，女專員只有8個。

(本文部分內容由BBC廣播4台"人物"（Profile）節目提供，主持人斯米塔·帕塔爾）