《紙牌屋》主角斯派西獲撤銷性侵控罪

圖片版權 YouTube / @KevinSpacey Image caption 斯派西早前在社交網站發佈視頻，說不會為自己沒有做過的事情付出代價。

奧斯卡影帝凱文·斯派西（Kevin Spacey）被控性侵犯一名18歲男子，美國檢方日前決定取消對他的指控。

檢方指出，斯派西2016年懷疑在一家酒吧性侵那名男子，但那名男子拒絶就現場一部丟失的手機作供。斯派西的辯護律師指出那部手機載有可能可以證明斯派西是無辜的證據，檢方最後在周三（7月17日）決定撤消斯派西的控罪。

多名美國演員和歌手2017年指控斯派西多年前性侵他們，成為哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）後，另一名因為性侵醜聞被外界杯葛的美國明星。

自從爆出醜聞後，斯派西在著名美劇《紙牌屋》內的角色被刪掉，電影《金錢世界》（All the Money in the World，又譯萬惡金錢）的製作方也把斯派西在電影內有份出演的部份刪掉。

圖片版權 YouTube / @KevinSpacey Image caption 斯派西早前在社交網站發佈視頻，說不會為自己沒有做過的事情付出代價。

檢方指出，斯派西當年為該名男子買酒，之後在馬薩諸塞州（Massachusetts，又譯麻薩諸塞州）一間酒吧性侵犯對方。

這名據稱被斯派西侵犯的男子早前聲稱遺失了他當晚帶到酒吧的手機，因此被法庭傳召，要求他出席庭審作供。

斯派西的辯護律師指出，這名男子刪除手機內一些短訊，認為手機有助證明斯派西是無罪。但這名男子聲稱遺失手機，又拒絶在法庭親身指控斯派西，檢方因此以「證人無法作供」為由，撤消針對斯派西的指控。

這名男子的代表律師加拉貝迪安（Mitchell Garabedian）發表聲明，稱讚男子願意站出來指控斯派西，已經在「困難的環境中展現無比的勇氣」。

這名男子早前也嘗試透過民事訴訟向斯派西索償，但最後自願撤消案件，沒有解釋原因。