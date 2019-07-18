京都大火：動畫工作室疑似縱火已致23人死亡

你的器材不支持播放多媒體材料 大火現場

日本京都今日(7月18)上午，著名動畫工作室「京都動畫」發生一起縱火攻擊事件，當地緊急救難官員稱至少有23人死亡。當地媒體稱，有一名男子上午前往這家動畫工作室，並在建築物周圍噴灑汽油。警方稱嫌犯是一名41歲男子，已被逮捕並因受傷被送往醫院。

據NHK報道，還有許多人下落不明。

圖片版權 Reuters Image caption 火災發生時有70人在辦公室。

至少23人死亡

當地時間今日上午10:30左右，這座三層樓的大樓突然發生火災。京都府警察局發言人告訴法新社，一名男子「潑灑汽油後並點燃火苗」。 當地媒體稱，警方還在現場發現了刀具。NHK則報道，該男向大樓縱火時，曾說「去死吧」。

當地警方說嫌犯不是該公司的員工。

日本官員表示已經有23人死亡，另有36人在醫院，許多傷者情況不樂觀。火災發生時有70人在辦公室。

圖片版權 Getty Images Image caption 京都動畫，被華人粉絲稱為"京阿尼」。

BBC駐東京記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）報導稱，目擊者聽到爆炸聲之後，便看到火舌從建築物冒出。據報導，更多的受害者可能還待在濃煙密布的建築物頂樓。日本官員表示已經有23人死亡，另有36人在醫院，許多傷者情況不樂觀。火災發生時有70人在辦公室。

「我們正試圖救出困在建築物的傷者，包括那些已經無法行動的傷員，」京都消防部門發言人告訴記者。

知名動漫工作室

京都動畫，被華人粉絲稱為「京阿尼」 (KyoAni)，成立於1981年，曾製作多部人氣動漫，包括《輕音部》（K-On）和《涼宮春日》 以及《中二病也想談戀愛》。京阿尼出版的動漫擁有眾多華人粉絲，此次事件迅速排進中國微博熱搜話題前十名。許多華人粉絲在社交媒體上哀悼死者，並祈求傷者康復，並希望火災現場的許多原稿還能保存。

在眾籌網站上已經有「幫助京阿尼療傷」(Help KyoAni Heal)計劃，並在短短一小時內籌到4萬英鎊。