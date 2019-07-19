圖片版權 FaceApp Image caption 社群媒體上掀起"FaceApp老臉挑戰"的風潮，卻因為資安疑慮，有美國政客呼籲有關單位進行調查。

過去幾天，社交媒體上掀起「老臉挑戰」的風潮，許多人都在談論應用程式FaceApp，這款手機應用程序能透過濾鏡把人的面容變老。但有美國議員憂慮私隱安全，呼籲有關單位進行調查。

上千萬名網友將自己的「老臉」分享到社群媒體，就連港台娛樂圈，也紛紛掀起「老臉挑戰」，包括香港藝人陳偉霆、袁偉豪、黃長興，台灣藝人周杰倫、蕭敬騰、任家萱、陳柏霖也透過該應用程序把面孔變老，分享照片到社交媒體。

但隨著FaceApp的流行，有人對該軟件的服務條款與隱私政策感到擔憂。他們擔心軟件的開發商可能會擷取用戶資料，不過FaceApp在一項聲明中表示，多數照片會在上傳的48小時後刪除，而且只上傳用戶選定的照片到雲端儲存。

FaceApp是什麼

FaceApp是由俄羅斯公司研發，總公司設在聖彼得堡，儲存用戶照片的伺服器在美國。該公司稱，目前擁有8000萬用戶。事實上，FaceApp並非新的應用程式，它在兩年前因為「種族濾鏡」而聲名大噪， 該濾鏡能將人的面孔換成另個種族，但因引發強烈爭議而下架。而該軟件還能將沒表情或憤怒的臉變成笑臉，也可以調整化妝風格。

早在兩年前，FaceApp修圖濾鏡描述字眼有種族歧視之嫌，因而成為頭條新聞。應用程式借助人工智能（AI）科技，修改相片中人像的笑容，將微笑改為露齒笑，像是調整嘴巴、下巴和臉頰的線條，使笑容看起來更自然。

軟件有什麼問題

應用程式開發員諾齊（Joshua Nozzi）7月15日在Twitter上指出，FaceApp會在未經用戶允許下，擅自讀取手機的其他照片。但很快就有以艾略特·奧爾德森（Elliot Alderson investigated）為筆名的法國的網路安全研究員反駁該說法。

他指出，並沒有這樣的狀況發生，並稱FaceApp只會擷取用戶決定上傳的特定照片。FaceApp也向BBC證實，只有用戶所選的照片，才會被傳到該應用程式上。

也有人質疑，理論上FaceApp可以在手機上處理修圖，為何要上傳至雲端？對此，網絡安全研究員珍（Jane Manchun Wong）認為，這樣的做法可以使其競爭者更難窺視他們的演算法如何運作。

倫敦大學學院的教授史蒂夫·默多克（Steven Murdoch）也持相同看法，他向BBC中文說：「從隱私權的角度來看，若在手機上直接處理照片會比較好，但修圖速度會比較慢，也消耗更多電力，並且該技術也會更容易被偷。」

美國律師維恩斯汀(Elizabeth Potts Weinstein)則表示，FaceApp的使用者條款提及用戶的照片可能會被用在FaceApp自家廣告等商業用途上。對此，科技網站主編烏蘭諾夫(Lance Ulanoff)則稱，Twitter也有類似的使用者條款。

用戶完全知情嗎

英國Privacy Matters組織董事、倡導隱私保護的帕特•沃爾什(Pat Walshe)指出，FaceApp的隱私政策中，有提及可以追蹤某些用戶數據，作為定位廣告使用。但是他們是以一種不明顯的方式這麼做，並未提供用戶選擇及控制。

對此，開發FaceApp的「無線實驗室」（Wireless Lab）公司執行長岡察洛夫(Yaroslav Goncharov)表示，該公司不會為了廣告定位而分享任何數據。他說：「該應用程序的賺錢方式，是使用者付費訂閲，使用更高級的濾鏡功能。」

圖片版權 FaceApp Image caption "FaceApp"提供各種不同濾鏡功能。

默多克表示，FaceApp的隱私條款允許該公司自由地使用用戶照片，雖然有疑慮但很常見。他強調：「公司知道幾乎沒有人會閲讀隱私政策，因此就算目前不會使用到這些權利或資料，仍會盡可能在條款上滿足自身權利。」

英國資訊專員辦公室(Information Commissioner's Office，ICO)告訴BBC，他們了解有關FaceApp派生出的問題。該發言人建議民眾，註冊任何應用程式時，要檢查個人資訊會受到什麼影響，在了解資訊會如何被使用，切勿提供個人隱私訊息。

美國議員呼籲FBI調查

該軟件也引發美國議員擔憂資訊安全問題，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）7月17日要求美國聯邦調查局（FBI），對美國公民的個人資料可能落入「敵對外國勢力」手中，進行調查。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）要求美國聯邦調查局（FBI），對美國公民的個人資料可能落入敵對外國勢力手中，進行調查。

舒默在寫給聯邦調查局的信中指出：「我對數據的保護及用戶是否了解有誰能擷取他們的資訊，感到非常擔憂。」

根據報導，民主黨全委會也告知總統初選各參選人陣營，不要使用FaceApp。

BBC短片：如何管理你的數字足跡（英文）