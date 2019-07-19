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在中國訪問學者章瑩穎失蹤兩年後，當地時間7月18日，殺害章的兇手布倫特·克里斯滕森被判終身監禁、不得保釋。

量刑判決前一日，在控辯雙方結案陳詞後，12人陪審團進行了3小時閉門討論，法庭其後宣佈休庭。18日，由於12人陪審團未能就死刑判決達成一致，被告克里斯滕森被判終身監禁。

根據路透社報道，當法官宣判時，克里斯滕森低頭閉眼，露出微笑，發出嘆息，擁抱及感謝他的律師團隊。

兩年前，在美國伊利諾伊州訪問學習的26歲北京大學研究生章瑩穎，在苦等公車之時，上了一個伊利諾伊州大學博士生克里斯滕森的車，自此渺無蹤影。經過兩年的調查和審判，開車載走她的布倫特·克里斯滕森在6月底被裁定綁架和謀殺罪名成立。

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案件在上周進入量刑階段，檢方主張被告應被判處死刑。檢方認為，克里斯滕森的謀殺行為有預謀且令人髮指。他缺乏悔意，始終沒有透露章瑩穎屍體的藏匿地點，讓家人無法為她舉行喪禮。

章父曾在量刑庭審中失聲痛哭：「沒有了她，我的生命不再完整。」

章瑩穎的屍體目前仍不知去向。法庭文件顯示，克里斯滕森曾經想以吐露拋屍地點來換取減刑，但被檢方拒絶。

辯方則辯稱，克里斯滕森本性不壞，此前沒有犯罪記錄，只是不幸經歷抑鬱、焦慮、失眠、濫用藥品和酗酒等問題，曾尋求心理治療但並未得到有效幫助。辯方傳喚超過20名證人，請求陪審團考慮減輕刑罰。

雖然案件所在的伊利諾伊州已禁止死刑，但由於案件是在聯邦法庭以綁架案審理，因此死刑是最高量刑。

判決之前，外界普遍猜測，被告被判死刑的可能性較低。一直關注此案的法學博士遊天龍對BBC表示，美國社會存在大量反對死刑的聲音，主要因為死刑無法挽回。如果出現冤假錯案，代價極大。

死刑判決需要12位陪審團的一致同意，只要有一位反對，被告就會被判終身監禁、不得保釋。這意味著罪犯不得保釋、假釋，減刑或保外就醫，很可能在獄中度過餘生。

中國輿論對章瑩穎案密切關注，與此前留學日本的中國學生江歌被殺案類似，主流輿論認為，死刑判決才能還受害者一個公道。