京阿尼火災：全球粉絲痛心不已 應援捐款接連不斷

圖片版權 Alamy Image caption 京阿尼的作品聚焦不同群體與社會的各個方面。其2016年推出的電影《聲之形》收獲諸多讚譽。

日本著名動畫工作室「京都動畫」（Kyoto Animation Co）火災已導致至少33人死亡，數十人受傷。這起被疑因蓄意縱火導致的火災令全球動漫迷心碎。

社交媒體上許多人紛紛表達對這家有「京阿尼」（KyoAni）之稱的工作室的感情。「京阿尼加油」、「為京阿尼和京全體員工祈禱平安」、「會永遠支持你」的留言比比皆是，凸顯了這間工作室在動漫迷中的特殊意義。

據報，截止周五上午，已有大約40人住院接受治療，但恐有更多傷者未被統計在內。京都當地警方認為，周四的火災是一名男子闖入該工作室後點燃汽油所致。目前調查仍在繼續。

京阿尼的意義

京阿尼成立於1981年，製作過多部人氣動漫，包括《K-On！輕音部》、《涼宮春日的憂鬱》 以及《中二病也想談戀愛》等。其製作的電視動畫《紫羅蘭永恆花園》版權還被Netflix 購買在全球播放。

「動畫本身的質量是京都動畫的一個特點，」英國動漫批評人士伊恩·沃夫（Ian Wolf）表示，京阿尼的作品「觀眾體驗非常好」，高超精緻的視覺風格是他們獨特的標籤。

「這間工作室很少走爭議路線……比如暴力或情色內容。我想像不到為什麼會有人想要襲擊這裏。」

圖片版權 twitter.com/queenraneee Image caption 許多動漫迷通過京阿尼打造的形像表達自己的痛心之情。

京阿尼的作品聚焦不同群體與社會的各個方面。其最近製作的講述男子水泳學生隊故事的動畫作品《Free》在女性觀眾中間人氣極高，已經計劃在2020年東京奧運會之際推出衍生電影。

而其在2016年推出的動畫電影《聲之形》則聚焦一個欺凌聽障同學後自己也遭受孤立的的男學生的故事。這部作品改編自大今良時漫畫，收獲諸多讚譽。英國《衛報》為之打出四分高分，稱其「令人陶醉，情感細膩」。

除此之外，京阿尼的內部文化也是其受到好評的原因之一。Reddit上有人評論此次事件時表示，京阿尼的員工政策與內部培訓制度是動畫產業的一個榜樣。

沃夫表示，京阿尼的薪酬政策是其福利制度的一個重要環節，與同行慣常以每幀計算報酬的標凖不同，京阿尼定期向動畫師支付薪水，而每幀計酬的方式通常會給員工帶來更多壓力。

致意與捐贈不絶

日本影評人前田由一（Yuichi Maeda）表示，京都動畫是日本規模最大、最優秀的動畫公司之一。「這麼多生命的逝去可能也意味著這個國家動畫業許多最優秀的人才的損失，」他對路透社表示。

前田由一稱，這間工作室對日本動畫產業的影響絶對不是其作品數量可以體現的，如果仔細測算將「太過痛苦」。

「它在這裏動畫業的存在感很強。這麼多生命一次性逝去是對日本動畫業的巨大打擊，」他說。

而京阿尼的影響力也不僅存在於日本，火災消息傳出後全世界各地的動漫迷們均紛紛表達自己的痛心與支持。

新聞傳出後不久，美國動畫發行公司Sentai Filmworks即在眾籌網站GoFundMe上發起眾籌，兩小時內籌集近10萬美元，截至東八區時間7月19日14點40分，已有近4萬人捐獻超過128萬美元資金。

京阿尼出版的動漫擁有眾多華人粉絲，在華人世界也十分有影響力。台灣總統蔡英文18日晚間在推特上用表示，「京都動畫是台灣許多人的青春回憶」，祈禱傷者早日康復，也為逝者祈求冥福。

此次事件同時迅速排進中國微博熱搜話題前十名，中港台粉絲紛紛在社交媒體上哀悼死者，並祈求傷者康復，並希望火災現場的許多原稿還能保存。