圖片版權 PA Media Image caption "斯坦納帝國號"（Stena Impero）雖然懸掛英國國旗，卻歸瑞典公司所有。

在伊朗周五扣押一艘懸掛英國國旗的油輪之後，海灣緊張局勢進一步升級。英國致信聯合國安理會，指責伊朗「非法干預」。

美國總統特朗普說，伊朗「總是製造事端」，美國「將與英國合作」。

德國和法國外交部都已經就此事發表聲明，支持英國並呼籲伊朗立即釋放被扣押的油輪「斯坦納帝國號」（Stena Impero）。

外界普遍認為，這是繼英國海外領地直布羅陀當局7月4日在英國海軍協助下扣押一艘懸掛巴拿馬國旗、裝載伊朗原油的「格雷斯一號」油船之後，伊朗方面採取的反制行動。

英國伊朗對峙

直布羅陀當局扣押「格雷斯一號」油輪， 指其違反歐洲聯盟制裁、向敘利亞運送原油。在「斯坦納帝國號」被扣之前，直布羅陀最高法院裁定延長扣押「格雷斯一號」（Grace 1）。

而伊朗本次扣押「斯坦納帝國號」，稱出於安全原因。

周日（7月21日）英國財政大臣菲利普·哈蒙德（Philip Hammond）表示，英國政府將尋求「一切可能的外交途徑」解決這一扣押問題。

不過，伊朗駐英國大使哈米德·巴伊德內賈德（Hamid Baeidinejad）警告不要將緊張局勢擴大。他在推特上表示：「在海灣地區的敏感時候，這麼做很危險也不明智。但是，伊朗態度堅決，也凖備好面對不同的情勢。」

圖片版權 PA Media Image caption 英國外交大臣亨特表示，伊朗扣押懸掛英國國旗的油船斯坦納帝國號是「打擊報復」。

英國外相傑羅米·亨特（Jeremy Hunt) 已經表示，對伊朗扣押油輪「無法接受」，但是英國不尋求訴諸軍事手段，而是希望通過外交方式解決此事，但他同時強調如果事情得不到解決「將有嚴重後果」。

亨特還表示，將在周一（7月22日）向議會通報最新的發展，決定政府「下一步措施」。

伊朗扣押油輪

周五，斯坦納帝國號在霍爾木茲海峽被伊朗革命衛隊扣押。當時，英國護衛艦蒙特羅斯號（Montrose）被知會了這一情況，卻因距離遙遠無法趕赴現場。

伊朗方面說，斯坦納帝國號違反了國際海洋規則。據伊朗國家新聞社表示，斯坦納帝國號被扣的原因，是它在霍爾木茲海峽曾與漁船相撞，卻沒有回應漁船上的呼救。

斯坦納帝國號的東主公司表示，該油輪完全遵守所有規則，也一直都在國際水域航行。

斯坦納帝國號所屬公司還要求登船與船員見面。船上的船員分別來自印度、俄羅斯、拉脫維亞、菲律賓。據報所有船員都身體良好。

美國伊朗關係

目前所發生的一切，都是伊朗與美國、英國關係不斷惡化的結果。

自今年4月以來，美國和伊朗之間的緊張局勢不斷升溫。5月，美國總統特朗普宣佈撤出伊朗核協議，並開始對伊朗重新實施制裁。

其後，美國指責伊朗在2019年5月和6月共對6艘國際油輪發動了襲擊。

美軍參謀長聯席會議主席表示，希望建立一個多國軍事聯盟，用以保護伊朗和也門周圍的水域安全。

能否外交解決？

BBC防衛事務記者喬納森·馬庫斯分析指出，用外交途徑來解決這場危機可謂相當複雜，特別是在目前英國與傳統盟友美國和歐盟關係都比較緊張的時候。

施加外交壓力，特別是在聯合國採取更加強硬的經濟制裁行動，都需要建立外交上的聯合陣線。

但是現在的情況又如何呢？法國和德國都給予倫敦口頭上的支持，美國總統特朗普也站在英國一邊。

但最關鍵的問題是，在伊朗核計劃問題上，美國和歐盟從根本上就不合。

BBC安全事務記者弗蘭克·加德納認為，伊朗扣押懸掛英國國旗的油輪斯坦納帝國號，標誌著海灣地區緊張勢態的加劇。而英國希望做出的反應是克制的，但卻是得到多國支持的。

這是英國油輪嗎？

斯坦納帝國號雖然懸掛英國國旗，但並不是一艘英國油輪。

斯坦納帝國號建於2018年，是一艘瑞典公司的油輪，船員也來自印度、俄羅斯、拉脫維亞和菲律賓，共23人。

但懸掛英國國旗，有重要的象徵意義，意謂著英國擁有這艘油輪的保護資格：英國對所有懸掛英國國旗的船隻負有政治責任。