從9·11到特朗普 辛普森家庭如何預見未來

圖片版權 FOX Image caption 該劇透過展現辛普森（包括霍默、瑪琦、巴特、莉薩和瑪吉）一家五口的日常生活，描繪了美國中產階級的生活方式

《辛普森一家》（The Simpsons，台灣叫《辛普森家庭》，港澳《阿森一族》）是一部在西方家喻戶曉的諷刺幽默動畫片。

自1989年12月17日在熒幕上首次亮相開始，目前已播出了30季，共662集。今年也將迎來該劇播出的30週年。

它最初是由馬特－格勒寧（Matt Groening）為美國福克斯創作的一部成人動畫情景喜劇。

該劇透過展現辛普森（包括霍默、瑪琦、巴特、莉薩和瑪吉）一家五口的日常生活，描繪了美國中產階級的生活方式。它用黑色幽默嘲諷了美國文化、社會、電視節目和人生百態。

它也是美國黃金時段播出的歷時最長的情景喜劇。

特朗普（川普）和9.11

圖片版權 20th Century Fox Image caption 早在特朗普在2016年當選為美國總統的16年前，該動畫片就已經作出了成功的預言

其中最令人驚訝的是，在2000年所播出的一集中，該動畫片中就已經出現特朗普成為美國總統的一幕。

也就是說，早在特朗普在2016年當選為美國總統的16年前，該動畫片就已經作出了成功的預言。

該劇創作人員之一的格里尼（Dan Greaney）幾年前在就此接受採訪時曾表示，在節目內加入特朗普，為的是警告美國人特朗普一旦上台的瘋狂後果。

不僅如此， 該劇還「預測」了9·11、埃博拉疫情爆發、智能手機以及嘎嘎小姐在美國超級碗（the Superbowl）上的演唱。

預測還是巧合？

圖片版權 Getty Images Image caption 《辛普森一家》的原創人員和作者之一基恩（AI Jean）和 斯黛芬妮－吉利斯（Stephanie Gillis），他們還是一對夫妻

這些都是純屬巧合，還是該劇的創作人員們真的有預見未來的神奇能力？

《辛普森一家》的原創人員基恩（AI Jean）和 斯黛芬妮－吉利斯（Stephanie Gillis）夫婦對BBC英國廣播公司表示，世界每天都發生著許多事。 這些都是他們創作人員所談論的話題和創作的源泉。

劇組人員不但在工作時間討論世界時事，工作以外也繼續探討。

這些討論內容都反映到了劇情中。而且，有些事情在多年之後還預言成真，成為驚人的「巧合」。

除了前面所說的特朗普當總統變成現實之外，早在2001年美國發生9.11恐怖襲擊多年前的一集中，還有這樣一個場景：辛普森一家決定前往紐約旅遊。

他們買了一本關於紐約的旅遊手冊，手冊上寫著9美元的字樣，旁邊則是後來受到恐襲的世貿中心的雙塔樓。數字9加上高高的雙塔樓，看上去就像911一樣。

圖片版權 Getty Images Image caption 該劇還預測了嘎嘎小姐在美國超級碗（the Superbowl）上的演唱

這無疑給了那些喜歡陰謀論的人提供了一個茶餘飯後談論的絶佳素材。但基恩表示， 它純屬巧合。

他說，《辛普森一家》上演了數百集，裏面有許多關於未來事件的故事情節。如果你對未來做了足夠多的預測，那麼很可能將會有10%猜對的可能性。

基恩的話或許令《辛普森一家》的粉絲們都點失望，也可能基恩太過「謙虛了」。

不過，不容爭辯的一點是， 《辛普森一家》的創作人員們的確富有天賦， 因為他們在整個故事的創作過程中，都試圖猜測未來將會發生哪些事。

斯黛芬妮補充說，這的確在某種意義上讓他們成了未來學家（futurologists）。

名人客串

圖片版權 FOX Image caption 自1989年12月17日在熒幕上首次亮相開始，目前已播出了30季，共662集。今年也將迎來該劇播出的30週年

除了幾大成功預測之外， 多年來該劇還邀請了800多位名人客串，其中包括臉書創始人扎克伯格和英國前首相布萊爾等。其中，布萊爾的客串給基恩留下了深刻的印象。

當時，《辛普森一家》劇組在英國首相府唐寧街10號內拍攝。時任布萊爾新聞總管的坎貝爾（Alistair Campbell）特意出來叮囑劇組人員， 一定要保守秘密。

基恩回憶說，「我們希望能在首相府門外照張相。但照相的時候卻被樹叢中躲藏的攝影師拍到了我們的鏡頭。」

「本來，這應該是保密的。結果卻上了報紙的頭版，」基恩說。

斯黛芬妮則表示，這真蹊蹺。我們覺得那可能是坎貝爾設置的圈套。

「肯定是他們有意安排的，」斯黛芬妮笑著說。