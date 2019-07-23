圖片版權 Getty Images Image caption 香港影星梁朝偉在《上氣》中飾演的滿大人被指實際原型為傅滿洲。

華人擔綱西方電影主角已不是新鮮事，繼迪斯尼公司重拍《花木蘭》之後，漫威影業（Marvel）公布了首部以華人英雄為主角的電影《上氣》（Shang-Chi）演員陣容，但這卻在中國社交媒體掀起了一場有關「辱華」的爭議。

爭議源於該電影中將由著名香港演員梁朝偉飾演的反派角色「滿大人」，這一角色被指實際原型是傅滿洲，而傅滿洲被認為是上世紀西方對於黃種人最著名的種族偏見形像。

這已不是漫威第一次向中國市場伸出橄欖枝。去年5月，漫威與中國大型在線漫畫平台「網易漫畫」聯手推出了包含中國超級英雄角色的《三皇斗戰士》和《氣旋》兩部動漫作品。

「辱華」爭議

漫威影業當地時間周六（7月20日）揭曉了華人超級英雄電影《上氣》的演員名單。在這部由美國導演德斯汀·克里頓（Destin Daniel Cretton）執導的電影中，加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu）將出演男主角上氣，而香港演員梁朝偉將出演滿大人。

上氣是漫威漫畫筆下的一個超級英雄角色，誕生於1970年代。當時，李小龍帶來的中國功夫旋風席捲西方世界。漫威創造了「上氣」這個角色，並將其設定為反派人物傅滿洲的兒子。

在原漫畫中，出生於中國河南的上氣發現他的父親其實是邪惡魔頭後，幡然醒悟成為大義滅親的正義英雄。

圖片版權 Getty Images Image caption 加拿大籍華裔演員劉思慕將飾演男主角上氣。

該電影計劃於2021年2月上映，儘管電影製作方並未明確指明電影角色滿大人和傅滿洲的關係，但消息傳出後，仍在中國社交媒體引發軒然大波，登上微博與知乎等多個社交媒體的熱搜榜。很多網友表示，滿大人的原型便是傅滿洲，而後者是著名的「辱華」形像。

「傅滿洲不是奸詐狡猾的華人反派角色嘛，當時美國人眼裏的華人都是這樣。只要有這個角色存在就是辱華……怎麼看這個設定都是把華人當傻子啊，」一名微博網友說。

還有網友將炮火對凖了接演該角色的梁朝偉：「這麼大的毒餅還真有人接？最基本的避嫌都不知道嗎？」

另一名網友評論稱，「梁朝偉是想晚節不保吧？！這個角色非常敏感，不要怪我較真，民族尊嚴是一點都不能讓步的！」

不過，也有網友指出，劇本是想把傅滿洲的形像剝離出去，才將電影中的角色更改為滿大人。「誰會和錢過不去，故意辱華有什麼好處嗎？」

目前，漫威影業和梁朝偉都未對此作出回應。

傅滿洲是誰？

傅滿洲這一角色有著悠久歷史。他是英國小說家薩克斯·羅默（Sax Rohmer）在20世紀初創作的《傅滿洲》系列小說中的反派人物，最初於1913年在《傅滿洲的謎團》（The Mystery of Dr. Fu Manchu）中出現。

他有著高高的個子、黃皮膚、瞇縫眼，還有標誌性的上挑的眉毛和下垂的鬍子，被視為是典型滿清官員的形像。在小說中，他博學多才卻又作惡多端，掌握龐大的財富和恐怖的地下組織，是無數犯罪的幕後黑手。

圖片版權 Getty Images Image caption 1940年美國電影《傅滿洲之鼓》海報

而傅滿洲之所以被很多人認為是最具代表性的歧視性角色，還和他「出生」的年代有關。

19世紀末，由義和團運動所帶來的仇視和恐懼黃種人的「黃禍論」在歐洲盛行。傅滿洲誕生了，他成了西方對中國恐懼心態的一個形像化符號，各種有關他的小說層出不窮。

他的角色在被搬上大銀幕之後更加風靡，他的「邪惡形像」也廣為流傳，甚至在1932年，中華民國駐美國大使館就米高梅電影公司出品的《傅滿洲的面具》進行抗議。

南京大學副教授、英美文學博士但漢松對BBC中文說，傅滿洲的故事當然是黃禍論的產物，它也不斷出現在後來的西方文化指涉中，作為一個有種族主義色彩的文化符號，「沒有任何爭議」。但他認為，問題的關鍵在於漫威主創有沒有一種創作自由，去「挪用」這個曾經傷害過中國民族感情的文化符號。「挪用」一詞系文化創作中的術語，指通過借取已有的其他角色，實現作品的創新和重建。

圖片版權 Getty Images Image caption 漫威的漫畫影響了美國幾代人，如今它們正在被搬上熒屏。

「從文學批評的角度說，我認為反諷式的『挪用』是沒問題的，畢竟這個電影不是要去複製重述一個傅滿洲陰謀統治西方世界的神話，而是選擇了『上氣』這個形像，他身上沒有任何辱華元素，而是一個英雄。他的父親只是作為背景，甚至可能顛覆傳統的傅滿洲形像，」但漢松說。

「所以我覺得應該理性地批判，把中國觀眾的憂慮從歷史角度講出來，讓西方人知道我們對黃禍論那段歷史並不無知也很有必要，」他補充道。

華人元素

好萊塢擁抱華人元素在近年來已不稀奇。在《上氣》引發這場爭議兩周前，迪士尼（Disney）發佈的中國經典《花木蘭》的真人版電影預告片也在中國引發討論。

儘管主角花木蘭被確定由華裔明星劉亦菲飾演，但由於預告片中出現花木蘭居住在福建土樓，也被部分網友質疑「篡改歷史」、「不懂裝懂」。

圖片版權 Disney Image caption 兩周前，迪士尼發佈的中國經典《花木蘭》的真人版電影預告片也在中國引發討論。

去年，華納兄弟出品的電影《摘金奇緣》（又譯：瘋狂亞洲富豪，Crazy Rich Asians）罕見地以全亞裔美國人為主角陣容，講述一名年輕的美國華裔女性跟隨男友前往新加坡見父母的故事。

該片在美國大受歡迎，卻在中國票房慘淡。一些中國網友認為，片中很多刻意強調的華人家庭元素，讓該片淪為各種刻板印象的集合體。

對此，但漢松表示，好萊塢影視作品本質上是全球化生產和傳播，中國是一個大市場，毋庸置疑正吸引影視資本將中國元素加入其中。

據統計，目前，好萊塢製片公司大約70%的營收都來自海外，20年前這個比例只有30%左右。今天的中國觀眾，動轍就能帶來千萬美元的票房收入。今年4月在中國上映的漫威大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）更在中國狂攬超過40億人民幣票房。

「但西方電影不可能也不需要拍出原滋原味的東方，東方幾乎只是一個想像的投射。」但漢松說。